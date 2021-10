Őszi dekor saját kezűleg

A kirakatokban már régen megjelentek az őszi árnyalatok, így – ha eddig nem tettük meg – itt az ideje ősziesre hangolni a lakást. Segíthet ebben néhány saját kezűleg elkészíthető dekoráció.

Ezt ne hagyja ki! Százezrek személyes adatai kerültek be a baloldal adatbázisába

Tökéletes festés

Dísztökökkel dekorálni ősszel kézenfekvő, ráadásul nem is költséges megoldás. A legtöbbször narancssárga tökökkel találkozunk, de ezek a termések nagyszerűen festhetők is, akár egyszínűre, akár mintásra. Ha nem találunk fehér vagy világosszürke tököt, akkor az alapot is nekünk kell megfestenünk, ehhez használjunk akrilfestéket; jó választás erre a sprayfesték.

Ha az alap megszáradt, puha ceruzával rajzoljuk elő a kívánt mintát, majd közepes ecsettel fessük fel a motívumokat!

Tipp: arany vagy ezüst sprayfestékkel glamour stílusú dísztököket készíthetünk. Mutatós megoldás az is, ha a fehér festékbe száradás előtt csillámot szórunk.

Őszi minimál

Hódítanak az egyszerű, gyakran minimalista koszorúk, ami jó hír azoknak, akik szeretik saját kezűleg készített tárgyakkal díszíteni az otthonukat. Az ilyen koszorúkat nem nehéz elkészíteni, az alapjuk vékony fém koszorúalap, amit egy vastagabb drótból magunk is meghajlíthatunk.

Az egyes alkotóelemeket vékony dróttal erősíthetjük a vázra. A terméseket – csipkebogyóágat, díszfüveket, leveles ágakat – kis csokrokba fogva drótozzuk fel. A végén egy-két dekorációs figurával dobhatjuk fel a kompozíciót.

Őszies zsinórok

Még csak makramézni sem kell tudni ahhoz, hogy mutatós fali díszt készítsünk. Elég beszereznünk egy szép formájú ágat és néhány méter szép esésű zsinórt, vegyes őszi színekben. A zsinórokat fogjuk kis kötegekbe, majd vágjunk belőlük egyforma hosszúságú darabokat. Ezeket tetszőleges sorrendben egyszerűen hurkoljuk a faágra. Végül díszítsük a fali díszt selyem- vagy papírvirágokkal, esetleg őszi termésekkel; ezeket ragasztópisztollyal rögzíthetjük az ágon.

Maradandó dísztökök

Garantáltan hosszú éveken át a lakás díszei lehetnek a textilből varrt kis dísztökök. Készítsünk egyszerre több különböző méretű textiltököt, és rendezzük őket csoportba a lakás egy frekventált pontján!

Az interneten számos szabásmintát találni, egyszerűbb és bonyolultabb formákhoz egyaránt. Attól függően, hogy milyen stílusú dekorációt álmodtunk meg, készíthetjük a tököket pamutból – különösen jól mutat a kockás textil –, natúr vászonból vagy bársonyból; utóbbiból csodás, elegáns lakásdísz születhet. Bohém megjelenésű tököcskéket varrhatunk mintás anyagból, a kész darabokat dekorálhatjuk akár csipkével is. Erősíthetünk rájuk textil- vagy műlevelet, ceruzára tekert drótból pedig kacsokat is készíthetünk a kis tökökre.

Ősz a vázában

Néha nem is kell más egy kis őszi hangulathoz, csak néhány őszi faág színes levelekkel. Erdőben járva könnyen találhatunk ősziesre színeződött fákat, bogyós bokrokat, de lehet, hogy csak a saját kertünkig kell elsétálnunk. Fordítsunk gondot a megfelelő váza kiválasztására; erre a célra akár egy befestett üvegpalack is megfelel, amihez a hobbiboltokban többféle speciális festéket találunk.

Mielőtt az ágakat vízbe állítjuk, érdemes a fás szárak végét egy kicsit megroncsolni, például egy kalapáccsal, így könnyebben fel tudják venni a vizet.

Szívélyes üdvözlet

Ha abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy elegendő helyünk van a bejárati ajtó előtt, készítsünk hangulatos őszi kompozíciót! Felhasználhatunk hozzá régi faládákat, kis hordót, de akár egy régi széket is. Szerezzünk be néhány cserép krizantémot és különböző méretű dísztököket, majd rendezzük őket stabil és mutatós összeállításba. Ilyen látványra öröm lesz hazaérkezni nap mint nap!

Tojásból makk

Ha maradt tavaszról néhány műanyag vagy hungarocell tojásunk, felhasználhatjuk őket ezekhez az óriási makkokhoz. A tojásokat fessük be (legalább két rétegben) akrilfestékkel. Antikolt hatást érhetünk el, ha pacsmagoló mozdulatokkal, egy szivaccsal felviszünk egy második, kicsit eltérő árnyalatú színt is.

A tojások felső harmadát ragasztózzuk be, majd tekerjünk rá szorosan natúr zsinórt, és ragasztópisztollyal erősítsünk minden makkra egy-egy kis szárat. Végül a makkokat rendezzük más termésekkel, apró dísztökökkel együtt egy szép tálba.

Levelek sorban

Gyerekekkel együtt is elkészíthetjük ezt a kedves levélgirlandot. Kis, hegyes ollóval vágjunk ki hozzá sárga, barna, narancssárga színű kartonból különböző alakú leveleket. Lyukasszuk ki őket, majd fűzzük fel a leveleket sorban egy kenderzsinórra. Díszíthetjük vele a lakás bármely pontját, felakaszthatjuk például a kész girlandot az ablak elé vagy a könyvespolc szélére.