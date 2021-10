Nyári emlékek: Tekintsünk vissza és töltődjünk belőlük!

Egy illat, egy hang, egy íz, egy kedves fotó, egy vásárolt „mütyűr”, vagy akár egy saját magunk által készített, kedves tárgy kézbevétele is felidézheti a nyári emlékeket. Megidézésük erősíti a testvéri, baráti vagy szűkebb-tágabb családi köteléket, jó érzéssel tölt el bennünket, lelki feltöltődést nyújthat az őszi szürke hétköznapokban.

„Milyen jó is volt a nyár!” – sóhajtunk fel többször egy esős őszi estén, vagy ha takarítás közben újra letöröljük a port a kis „emlékmütyűrről”, amit a nyaralás alkalmával szereztünk be, és ami jó eséllyel a polcon kötött ki. Benczéné Timár Irén tanácsadó szakpszichológus szerint, tudatosan nagyon ritkán idézzük fel az emlékekeinket, legyenek azok az elmúlt hónapokból vagy korábbi évekből. Pedig a kutatások is bizonyítják, és pszichológiai gyakorlatok is igazolják, hogy a szép emlékek, történetek említése, felidézése pozitívan hat ránk, zsigereinkben szinte újraéljük azokat.

Pozitív töltekezés

Az egyre hamarabb sötétedő nappalok a kedvünket is befolyásolják, ami ellen tehetünk egy kis visszaemlékezéssel. Inspirációt nyerünk belőlük, energiát, amit bármilyen tevékenységünkhöz felhasználhatunk. A szakpszichológus azt tanácsolja, a nyári élményeket vagy korábbi kedves emlékeket saját magunkban is átélhetjük kicsit elvonulva, de kialakulhat vidám beszélgetés is egy spontán megjegyzésből, és tudatosan is tervezhetünk nyáremlékezős délutánokat a családdal – ha az idő engedi -, vagy még kerti partit is a barátokkal. A lényeg, hogy jól érezzük magunkat, akár játékos kis gyakorlatokat is beiktathatunk, amelyek segítik az emlékezést, hogy pozitívan töltekezzünk belőlük. Mindezek megmosolyogtatnak, megnevettetnek, ne adj’ isten, picit megríkatnak minket.

Lélekápolás naplóval, fényképválogatással

Az ősz különösen alkalmas az emlékek előhívására, a nyári zsongás elmaradásával a tél közeledtével lelassulunk, a jó idő elmaradásával egyre többet tartózkodunk a lakásban. A kintről a bentre tevődik a hangsúly. Ezt az időszakot használjuk ki lelkünk ápolására, és mindemellett ne féljünk a magunkba való elmélyedéstől se.

„A gyerekeknek, de a felnőtteknek is ajánlani szoktam a nyári napló készítését” – tette hozzá Benczéné Timár Irén. Ez azért is jó, mert később azt átlapozva kiderül, mennyi minden is történt velünk néhány hónap alatt. A rengeteg fénykép közül ilyenkor van idő a válogatásra, készíthetünk egy nagy montázsképet is a legjobb fotókat kiválasztva. De beszélgethetünk egymással arról is, kinek mi jut eszébe egy-egy fénykép láttán, milyen apró dolog maradt meg bennünk, milyen szösszenet vált emlékezetessé valami miatt, és az miért fontos. Akár ajándékot is készíthetünk a fotókból, de a gyerekeknek jó móka a nyári emlékek lerajzolása is. Újranézhetjük az elkészített videókat a családdal közösen, megmutathatjuk a készített fotókat a barátainknak is egy nyáridéző parti keretében. Játékossá is tehetjük ezeket az összejöveteleket feladatokkal, például, hogy ki, mire emlékszik egy-egy napról, vagy ki, milyen ruhát viselt, mit evett, mi volt a kedvenc íze, helyszíne a nyárban? A bátrabbak próbálhatják az érzéseiket lefesteni is, de rövid írások, netán „csacska rímek” is születhetnek a minket ért élményekről. És bizton állíthatjuk, hogy a nyáridéző összejövetelek is egy újabb vidám emlékké válnak, később majd azokra is jó szívvel gondolunk, esetleg egy hideg téli estén.