Mutatós dekorációs ötletek kezdőknek is

A legszínesebb évszak kedvet ad és alkalmat is kínál arra, hogy az otthonunkba csalogassuk az ősz hangulatát. Sétáink, kirándulásaink alkalmával is begyűjthetjük a dekorációnak való kellékeket, hogy a lakásban is érzékeltessük a természet változását, azt a csodálatos színvilágot, amelyet művészek próbáltak szavakkal vagy ecsettel lefesteni.

Lassan elhullatják lombjukat a fák, ilyenkor gyönyörű színekben pompáznak a falevelek. Ha egy kicsit változtatni szeretnénk az otthonunkon, nem kell nagy dolgokra gondolni, elég, ha csak körülnézünk a természetben, és akár hétvégi sétáink során szedünk szép leveleket, virágokat, bogyós ágakat, makkot, vadgesztenyét, beszerzünk néhány dísztököt, őszi gyümölcsöket, ha van, előveszünk a szekrényből tálcát, üveget, vázát. A dekorációkhoz felhasználhatjuk az örök klasszikusokat is: a natúr vagy homok színű gyertyákat, terítőket, fából vagy vesszőből készült tálakat, kosarakat. A kiegészítők kerülhetnek ablakba, ajtódísznek vagy a bejárat elé, asztalra, polcra, és ha van balkonládánk vagy kis teraszunk, oda is bátran tegyünk az általunk készített vagy vásárolt kisebb vagy nagyobb tárgyakból. Az őszi dekorációk igazi szépségét a kellékek és színek helyes összeválogatása adja. Csarnai Csilla lakberendező szerint érdemes megfigyelni a lehulló leveleket, mert színvilágukkal – a gesztenyebarna, az okkersárga, a rozsdavörös, és ezek árnyalatai – együttesen is harmóniát árasztanak.

Melegséget árasztó anyagok

A lakberendező azt tanácsolja, az őszi dekorációnál is ajánlatos figyelembe venni azt az alapszabályt, hogy háromnál több szín ne legyen az összeállításban – árnyalatai lehetnek a színeknek -, ha ezt betartjuk, akkor nem borul fel az egyensúly. Hozzátette, jó az is, ha páratlan számú és különböző magasságú kellékeket – váza, gyertya, tök, termések, – illesztünk egymáshoz egy képzeletbeli háromszögben. Használhatunk melegebb fényt adó égőket a lakásban, az olvasó-, a sólámpa fénye vagy kis fényfüzérek, ledgyertyák fokozhatják az őszi hangulatot. Az illatgyertyák és a fűszeres illóolajok is remek választások, de egy-egy őszi tájat ábrázoló kép elhelyezése is hozzátesz a látványhoz. Akár képkeretbe is tehetünk faleveleket, a díszeknek valót pedig saját magunk is gyűjthetjük. Kiváló stresszoldó, ha kreativitásunkat felhasználva készítünk magunk kis kompozíciókat, és akár vidám családi program is lehet a gyerekekkel együtt az ötletelés és megvalósítás is. A lakásba „kuckózós” hangulatot varázsolhatunk, ha puha anyagból készült plédeket, terítőket, párnákat helyezünk el, azokat akár egy kosárba is tehetjük, a natúr színek, a kötött termékek melegséget árasztanak. Egy finom tea, kávé vagy forró csokoládé elfogyasztása közben pedig gyönyörködhetünk a végeredményben, az adventi időszakig akár hetente megújíthatjuk az őszi dekorációnkat. Idén nagy divatja van a szárított növényeknek, az élőtől már szinte megkülönböztethetetlen művirágoknak és a különböző nagyságú és színű dísztököknek.

A színharmónia a legfontosabb

Győriné Németh Márta évtizedek óta készít ötletesebbnél ötletesebb dekorációkat az évszakokhoz, ünnepekhez. A varrás, a horgolás igazi kikapcsolódás számára, most a pamutfonál a sláger – mondja. Akár saját ötlet alapján, akár mintát alapul véve készíthetjük el azokat, a lényeg a színharmónia. A natúr és földszínek nagyon jól illenek az ősz hangulatához, ahogy a sárga és a bordó is. A rafiamadzag, a jutaszalag, a szalma kiváló választás, a természetes alapanyagokból készült díszek elrakhatók a következő évre is. A dekoráció kellékei lehetnek magok, igazi vagy varrott, horgolt termések, gyümölcsök, mint birsalma, alma, körte, szilva, tök. Vázába szedhetünk galagonya-, csipkebogyó vagy más színes levelű ágakat, a vadszőlő levele is jó választás, de kreatívkodhatunk szalmafigurák, madárijesztők, sündisznó, gomba készítésével is, akár gyerekekkel vagy az unokákkal együtt.

Fessünk, varrjunk, horgoljunk!

Zöld, fehér és cirmos dísztökökhöz jól illik a tölgyfaág, Győriné Németh Márta azt tanácsolja, ha egy bizonyos színvilágot szeretnénk, akkor ahhoz illő kellékeket válogassunk össze, fessünk vagy varrjunk olyan árnyalatú dísztököket, ami leginkább illik az otthonunk színvilágához. Például karakteres dekorációs darab lehet a metál kék színű, metál pezsgő színű és natúr fehér tökök szárított hortenziákkal. Alapanyagként használhatunk mohát, dekupázstechnikával tökös dekort, filcbanyagból is varrhatunk faleveleket. Az üvegedényekben nagyon jól mutatnak a termések, levelek, mellette a gyertyafénye új megvilágítást is adhat a látványhoz. A krizantém az ősz kedvelt és divatos virága, lakásba, balkonládába, vagy a bejárat elé kiváló kiegészítője bármilyen dekorációnak, de azt biztosan állíthatjuk, hogy a kiegészítők sokféleségének tulajdonképpen csak a fantáziánk – na meg esetleg a pénztárcánk – szabhat határt.