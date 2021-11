Mennyi folyadékot igyon a gyermek az iskolában?

A tanítási idő alatt is nagyon fontos, hogy a gyermekek elegendő folyadékot igyanak. Sok szülő számára napi dilemma, hogy mit csomagoljon tízóraira és uzsonnára, de elengedhetetlen az is, hogy a diákok elkerüljék a dehidratáltságot, tehát nem szabad megfeledkezni a napi elegendő folyadékbevitelről, hiszen annak hiányában fejfájás, szédülés és koncentrációs zavar jelentkezhet az órai munka alatt.

A diákok a tanítási időben nincsenek a szülők felügyelete alatt, ezért már egészen kicsi kortól a vízivás szeretetére kell megtanítani őket, és természetesen ebben a látott jó példa sokat segít. Szabó Richárd dietetikus, fülakupunktúrás addiktológus, gyógynövény-fitoterapeuta, reflexológus rávilágított, a folyadékfogyasztás elsődleges szerepe, hogy a testnedveink összetevője, ezért az életfunkciókban kulcsfontosságú. Hozzájárul a megfelelő emésztéshez, hőháztartáshoz és a salakanyagok kiürítéséhez. Ha testünkben nincs elegendő folyadék, akkor szédülés, fejfájás, nyugtalanság alakulhat ki.

Óvatosan a cukorral!

Szabó Richárd hozzátette, hogy a gyerekek testének víztartalma sokkal nagyobb, mint a felnőtteké, minél fiatalabb egy szervezet, annál nagyobb a napi folyadékszükséglete is. Egy diáknak, életkortól függően, átlagosan napi 1,5-2,5 liter folyadékot kell a szervezetébe juttatnia, aminek a legnagyobb része víz legyen. A gyümölcslevekkel és a házi szörpökkel is csínján kell bánni a cukortartalmuk miatt, mert a gyermek azt szokja meg, és később nehezen áll át az egészséges víz fogyasztására. A préselt, turmixolt zöldségleveket már egészen kis kortól ajánlott megkóstoltatni a gyermekekkel, kezdetben hígíthatjuk kevés gyümölcslével, teával, így az ízeket hamar megszokják, és nem idegenkednek tőle a későbbiekben.

A szomjúság vészjelzés

A dietetikus kiemelte azt is, hogy a legtöbb gyerek nem szeret inni, vagy egyszerűen csak elfelejti a folyadékpótlást, mert az iskolai szünetekben „fontosabb dolga akad”. Ha pedig szomjas, az már a szervezetének a vészjelzése, ezért arra kell megtanítani, és rendszeresen figyelmeztetni is rá őket, hogy akkor is igyanak, amikor nem éreznek szomjúságot, hogy elkerüljék a dehidratáltság okozta fejfájást, koncentrációs nehézséget. Lehetőleg tiszta vizet, és kisebb adagokat többször, mert az egy időben nagyobb mennyiségű ivás nem ajánlott, a szervezet nem rendelkezik folyadékraktárakkal, a felesleges mennyiséget a vese hamar kiválasztja. Már akár egy deciliter folyadékvesztés esetén is csökken mind a fizikai, mind a szellemi teljesítőképesség, fáradság jelentkezhet.

Indulás előtt és hazaérkezés után is

Semmiképpen nem ajánlott az iskolába folyadék fogyasztása nélkül elindulni, és hazatérve is figyelni kell a rendszeres ivásra, vagy pótolhatjuk azt gyümölcsevéssel is, a lényeg, hogy az ajánlott napi mennyiség meglegyen, ami a pihentető alvást is elősegíti.

A folyadék tárolása is fontos, ma már kiváló minőségű, megfizethető áru ökokulacsokat is tudunk vásárolni, amelyek kreatív mintázatúak is lehetnek, amiből „menő” a vízivás. Ha nem üveget adunk a gyermeknek, akkor pedig a BPA-mentes műanyag változatokból válasszunk, így a megfelelő vízivási szokások mellett a környezetvédelem fontosságára is neveljük gyermekünket.