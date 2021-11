Kivárnak a wellness hétvége foglalásokkal a magyarok

Jelentős lesz a visszaesés, de legalább nem szűnik meg a turizmus az előttünk álló hónapokban, ahogy az az előző hullámokban történt – ezt prognosztizálja Szigetvári József turisztikai szakember, aki szerint június és október között jól alakult a szálláshelyek forgalma, a november azonban megakasztotta a lendületet, a decemberi előfoglalások száma pedig csekély. Ahogy fogalmazott, most mindenki kivár, vagy az egy-két családnyi férőhellyel rendelkező vendégházakat keresi.

Nagyon jól sikerült a nyári, illetve az őszi szezon a belföldi turizmust illetően – mondta lapunk érdeklődésére Szigetvári József, a Szállás.hu vezérigazgatója. Hozzátette, ez az időszak a 2019-es évhez hasonló, illetve afölötti foglalási számokat eredményezett a Magyarországon belül utazó magyarok tekintetében. És bár a nyár a koronavírus-járvány harmadik hullámának lecsengése után csak kevés külföldi turistát hozott, a szeptember már nagyon biztatóan alakult, a Forma 1, az eucharisztikus kongresszus, illetve a pápalátogatás és a vadászati világkiállítás is sok vendéget vonzott Budapestre, de ezek után – természetesen a járvány újbóli felfutása miatt is – a kereslet visszaállt a júniusi nyitás előtti alacsony szintre.

A családok otthon karácsonyoznak

A jelenről szólva Szigetvári József rámutatott, a belföldi turizmus szeptember – októberi prosperáló időszaka után a november trendfordulást jelent, most már jól látszik, hogy kivárnak a szállásfoglalással a pihenni vágyók, és az utolsó pillanatra halasztják azt. Az előfoglalások gyengék, decemberre például az ilyenkor szokásos wellness hétvégékre szinte nincs is jelentkező, a foglalások a nagyobb szálláshelyek, hotelek, szállodák helyett az apartmanokra, vendégházakra érkeznek, tehát aki mert foglalni, az elzárt helyet keresett, olyat, ahol mondjuk csak ő és a családja van. A turisztikai szakember kiemelte, most nagyon sok függ attól, hogy milyen biztonsági előírások, kormányzati szigorítások lesznek, gyakorlatilag ezek bejelentésére vár a szakma, és talán az utazni tervezők egy része is. Ugyanakkor arra nem számít a Szállás.hu vezérigazgatója, hogy teljesen megszűnik a turizmus, ahogy tavaly májusig az történt, inkább azt prognosztizálja, hogy ha lesznek korlátozások, akkor azok az oltatlanokat, illetve az ő mozgásukat érintik majd. Úgy látja, a teljes zárlat helyett inkább oltottsági igazolványhoz köti majd a kormány a szálláshelyek szolgáltatásainak igénybevételét. Ez számokban szerinte azt jelenti, hogy 2019-hez viszonyítva jelentősen, 35-40 százalékkal csökken azoknak a száma, akik decemberre foglalnak, illetve akik a karácsonyt hotelben, szállodában töltik. A családok nagy része valószínűleg otthon lesz az ünnepek alatt – fogalmazott Szigetvári József, aki megjegyezte azt is, hogy ennek megfelelően természetesen külföldre még kevesebben mennek.

Fokozott intézkedések

A szálláshelyek többsége egyébként a szakember szerint igyekszik minden lehetséges óvintézkedést megtenni: beoltatják az alkalmazottaikat, akik körében kötelező a maszkviselés, és visszavezették a fokozott tisztasági intézkedéseket. Ezt egyébként kommunikálják is, a szálláskereső oldalakon külön lehet szűrni arra, hogy a szállásadók megteszik-e az ilyen jellegű biztonsági lépéseket. A foglalási keretek pedig továbbra is nagyon lazák, szinte bármikor ingyen le lehet mondani egy-egy jelentkezést. Ezek jelentős kedvezmények a szállásadók részéről, de így tudnak vendéget behozni – hangsúlyozta.