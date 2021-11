Kert: Novemberben már készüljünk a télre!

Az ősz utolsó hónapja van, fokozatosan rövidülnek a nappalok, egyre hűvösebbek az éjszakák, ám a november még bőven tartogat tennivalókat a kertben. Nem szabad megfeledkezni a fagyérzékeny évelő virágok teleltetéséről, és a fagy ellen felkupacolással óvhatjuk a kinti növényeket, a fiatal fák törzseit megvédhetjük az állatoktól is.

A fagyérzékeny évelő virágok esetében a legtöbb vitát a muskátli teleltetési módozatai váltják ki – mutat rá Ujhelyy Károly hobbikertész, a Kertszövetség országos elnökségének tagja. Hogyan járjunk el a kedvenc muskátlink esetében, hogy jövőre is szép virágokat hozzon, amiben majd újra gyönyörködhetünk? Hol és hogyan „tegyük el télire”? Felfüggesztve, cserépben, világos helyen, pincében? Mindenki másra esküszik, vagy éppen egyik megoldás sem jön be. Illetve az egyik legjobbnak minősült hely – a társasházak lépcsőházának ablaka előtt – sajnos tűzbiztonsági irányelvek miatt már nem jöhet szóba. Pedig ott jól átvészelték a teleket a muskátlik a balkon- vagy kerttulajdonosok legnagyobb megelégedésére. Azért akad még lehetőség, csak körültekintően kell eljárni, de valljuk be, némiképpen a szerencse is „nyom a latba”, ha muskátlival próbálkozunk.

Pincétől a padlásig?

A fagymentes pincében gyökerével felfelé felkötözött muskátliknak csak kis hányada képes a tavaszi kihajtásra. Ha cserépben, kissé nyirkos földben, közepes fénynél, fagymentes helyen teleltetjük, nagyobb esélyük van a tavaszi kihajtásra. Ujhelyy Károly azt tanácsolja, hogy novemberben az elhalt, gombás, öreg hajtásokat törjük ki, és a felnyurgult hajtásokat is törjük vissza a legalsó oldalhajtásig. Távolítsuk el a virágokat és bimbókat is. A többéves muskátlikból anyatövet képezhetünk, ehhez az összes hajtást csak három-négy alvószemre hagyjuk. Kora tavasszal, az innen előtörő friss hajtások alkalmasak lesznek a szaporításra, dugványozásra.

Felkupacolt tövek

A rózsa nem csak a parkok sétányain díszlik látványosan, hanem a kertünkben is. A fiatal tövek érzékenyek a fagyra, ezért védeni kell őket. A felkupacolás az egyik ismert módszer, amikor az alsó elágazásokat betakarjuk, így tavasszal a föld eltávolítása után az ép szemek kihajtanak. A magas törzsű rózsák ágait jutazsákkal vagy fátyolfóliával védhetjük a komolyabb fagykártól. A rózsa metszésének időpontjáról eltérőek a vélemények, a kora tavaszi vagy éppenséggel a késő tavaszi metszési időpont mellett az ősz végi is szóba kerülhet. Ilyenkor, fagymentes időben az elszáradt, keresztbe növő és túlságosan felnyurguló vesszőket vághatjuk ki, hogy áttekinthetőbb és könnyebben gondozhatóbbak legyenek a tövek. A teljes visszavágástól azonban tartózkodjunk, mert a vesszők a végüktől fagynak vissza, maradjon elég hosszúság az ép szemeknek.

Nyúlrágás ellen

A rózsákat szerencsére megóvja a tüskéjük a kertbe tévedő nyulaktól, de a kisméretű, új telepítésű gyümölcsfák ki vannak téve a vadaknak, ezért legalább fél méter magasan védjük hálóval a fatörzsüket. Ha a területen őzekre is számíthatunk, akkor ez a védelem másfél méterig is ajánlatos – hívta fel a figyelmet Ujhelyy Károly. Bár mostanában az igazi nagy havazás elkerül bennünket, de az enyhe hőmérsékleten lehullott tapadós hó is képes károkat okozni az örökzöldek, bokrok állagában, ezért ajánlatos körbekötni a fácskákat, bokrokat, illetve a rájuk hullott havat gyengéd ütögetéssel távolítsuk majd el róluk.

Kerti szerszámok És ha már a hidegről esik szó, ne felejtsük el a kerti eszközök téliesítését sem. A láncfűrészt, a motoros fűnyírót vigyük fagymentes helyre, és engedjük le belőle az olajat, üzemanyagot, mert az állásában besűrűsödik. Fontos tennivaló még, hogy a fagyok előtt le kell üríteni a kerti öntözőberendezést és a víztárolókat. A vödröket pedig lefelé fordítsuk, hogy a megfagyott csapadékvíz ne repessze szét az edényeket.

Levendula megvetés Novemberben vethető még a levendula. A levendulamagokat keverjük össze homokkal, hogy egyenletesebben tudjuk szórni a talajra és 20-30 centiméteres sortávolságra vessük. Az elvetett magokat takarjuk be földdel, gereblyével húzzuk rá a megvetésre.