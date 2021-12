Karácsonykor esszük meg az éves hazai halfogyasztás felét

Jelentősen az uniós átlag alatti a magyar halfogyasztás, még annak ellenére is, hogy mintegy húsz százalékkal több halat eszünk most, mint négy évvel ezelőtt. A tendencia mindenesetre kedvező irányba indult el köszönhetően a különböző, ezzel kapcsolatos kampányok mellett az élő és az elsődlegesen feldolgozott hal áfájának 5 százalékra való csökkentésének is. Mindeközben az elmúlt hét évben a Magyar Halgazdálkodási Operatív Programban húszmilliárd forintot költöttek az ágazat fejlesztésére.

A ponty, a harcsa és a pisztráng – ez az a három Magyarországon is élő fajta, amelyet a magyar lakosság preferál, ha valamilyen halas ételt készít – mondta érdeklődésünkre Ondré Péter, az Agrármarketing Centrum ügyvezetője arra a közvélemény-kutatásukra hivatkozva, amelyet a 2017-ben indult „Kapj rá!” kampány keretein belül készítettek. A halfogyasztás népszerűsítését célzó, 2023-ig tartó programnak máris vannak érzékelhető eredményei, húsz százalékkal több halat fogyasztunk ugyanis most, mint négy évvel ezelőtt. Persze ehhez nem kis mértékben az is hozzájárult, hogy a kormány 2018-tól a halat is az olyan alapvető élelmiszerek közé sorolta, mint a tej, a kenyér, vagy éppen a sertés- és baromfi hús, és ezzel öt százalékra mérsékelte az áfáját. Ugyanakkor ez nem azt jelenti, hogy csak a magyar halak fogynak jobban, hiszen a lakosság körében népszerű az import lazac és a hekk is, illetve jól fogy a kevésbé népszerű, de olcsó pangasius is. Ondré Péter azt mondja, a magyar halaknak az az előnye a külföldről hozott tengeri termékekkel szemben, hogy a hazai élelmiszerellátási lánc teljes egészében biztonságos, a gazdaságokban ellenőrzött takarmányozás van, így a nálunk kifogott halakban biztosan nincsen mikroműanyag vagy éppen nehézfém, és ezek a helyi termékek jóval rövidebb ökológiai úton jutnak el a boltok pultjaiba és polcaira, azaz frissebbek. A belföldi haltermelés fenntartható, sőt javítja a tavi élővilág ökoszisztémáját is – hangsúlyozta, majd hozzátette, Magyarországon sok helyen működnek halgazdaságok, összesen mintegy huszonhétezer hektárnyi vízfelületet használva erre a célra.

A portugálok tízszer, az osztrákok kétszer annyit esznek, mint mi

Egy magyar lakos egyébként átlagosan 6,5 kg halat eszik egy évben, szemben az uniós 25 kg-os átlaggal. Ez utóbbi magas szám nyilván a tengerrel rendelkező országok fogyasztási szokásainak köszönhető, a portugálokra például fejenként 60 kg hal jut évente, de a hozzánk hasonló adottságokkal bíró osztrákok is szépen beelőznek minket, bár 13-14 kg/fő adagjukkal ők is elmaradnak az EU-s középértéktől.

Mindent összevetve a magyarországi halfogyasztás közel fele, 45 százaléka a karácsonyi napokra datálható, a fennmaradó 55 százalék, azaz 3,7 kg/fő eloszlik év közben. Pedig a hal nagyon egészséges, telítetlen zsírsavakban, vitaminokban gazdag, könnyen emészthető, jó táplálék. Ezért érdemes lenne sokkal többet enni belőle, akár minden pénteken, ahogy a MA-HAL, a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet „HalPéntek” akciójával figyelmeztet: a kiegyensúlyozott táplálkozásban heti szinten meg kell jelennie a halnak a közétkeztetésben és az otthoni gasztronómiában egyaránt.

Halat az asztalra!

Az Agármarketing Centrum ügyvezetője rámutatott, ők is elsősorban gasztro oldalról közelítenek a lakosság felé „Kapj rá!” kampányukban, amikor tradicionális és könnyen elkészíthető halas receptekkel igyekeznek megfogni az embereket. Ilyen például a Szigetközben nagy hagyománnyal bíró ecetes hal, de természetesen a rántott ponty, és a különböző tájegységenként eltérő halászlé is.

Ondré Péter végezetül megjegyezte, a Magyar Halgazdálkodási Operatív Programban 2014 óta több mint húszmilliárd forintot költöttek halgazdálkodási fejlesztésekre, a tenyészállomány növelésére, tóvíz minőség javításra, haltelepítésre és különböző beruházásokra, de ezeken túl számos nemzeti támogatás is segíti az ágazatot.