Idősotthonok, nyugdíjasházak: magas a kihasználtság

Rendkívül magas a hazai bentlakásos idősotthonokban és nyugdíjasházakban a férőhelyek kihasználtsága, kevés a szabad kapacitás, azok eloszlása egyenetlen, és állandó változást mutat. A gondozási szükségletek megállapítása után történő elhelyezésre van, ahol több hónapot, esetleg évet kell várni, pedig egyre több az olyan idős ember, akiről a család nem tud, vagy a házi segítségnyújtás keretén belül nem lehet gondoskodni.

A bentlakásos idősotthonokban teljes ellátást és alapszintű orvosi szolgáltatást és egészségügyi ellátást biztosítanak azoknak az időseknek, akikről életkoruk, egészségi állapotuk miatt házi segítségnyújtás keretén belül, illetve más módon saját otthonukban már nem lehet gondoskodni. A szolgáltatás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője kérelmére, indítványára történik. Az intézményekben való elhelyezés az úgynevezett gondozási szükséglet megállapításán alapszik, amelynek részeként a szolgáltatást megelőzően a kérelmezőnél előgondozást végeznek.

Nőtt az egyházak szerepe

A KSH legutóbbi, 2019-es felmérése alapján a bent lakók 92%-a 65 év feletti, a legnagyobb részük a 80–89 éves korosztályhoz tartozik. Országszerte 835 tartós bentlakásos intézményben élnek önellátásukban akadályozott idősek, 2019 végén 52 154 idős embert gondoztak ezen intézményekben. Az idősotthoni férőhelyek minimális növekedési trendje 2010-től megszakadt és csökkenésbe fordult, a férőhely-kapacitás és az ellátottak száma 2018-hoz képest 0,9, illetve 0,7 százalékkal mérséklődött. Az intézmények közel ötöde nagy létszámú, 2019-ben az intézmények 19 százaléka legalább 100 főt tudott befogadni, de az átlagos férőhely-kapacitás 65 fő volt – derült ki a KSH összesítéséből. Az intézmények fenntartói körében a 2010-es évek óta csökkent az önkormányzatok, és nőtt a központi költségvetés, valamint az egyházak szerepe, összességében ezek nyújtják a férőhelyek 80%-át. A magánintézmények szerepe kisebb mértékű, ugyanakkor figyelemre méltó, hogy az egyházi fenntartású intézmények férőhelyeinek száma közel 50 százalékkal nőtt 2010 óta.

Kistérségi intézmény Mosonmagyaróváron

A mosonmagyaróvári Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény ellátási körzetéhez a járás 26 települése és Mosonszentmiklós tartozik. Csiba Erzsébet intézményvezető elmondta, két telephelyen három intézményben – Aranykor Idősek Otthona, Idősek Gondozóháza és a Virágoskert Idősek Otthona – összesen 120 idős ember ellátásáról tudnak gondoskodni kis létszámú, 2-3-4 ágyas, otthonosan berendezett lakószobákban. A gondozási szükséglet fennállása esetén – öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személynek, 18. életévét betöltött, betegsége vagy fogyatékossága miatt önmagát ellátni nem képes, de más intézményben nem ellátható személynek – nyújthatnak szolgáltatást. A várakozók száma: Aranykor Idősek Otthona: 177, Idősek Gondozóháza: 148, Virágoskert Idősek Otthona: 69. Az intézményvezető hozzátette, az adatok kicsit csalósak, mert akár mindhárom helyre is beadható a kérelem, ezzel többen élnek is a kérelmezők közül. A várakozási idő általában 1-1,5 évre becsülhető, de nagyon indokolt esetben lehetőség van soron kívüli elhelyezésre is. A Virágoskert Idősek Otthonába beköltözőknek 1.200.000,-Ft egyszeri belépési hozzájárulást kell fizetni, valamint mindhárom otthonban kell napra megállapított térítési díjat fizetni. (Aranykor Idősek Otthona 4.440,-Ft/nap – étkezés nélkül: 3.040,-Ft/nap, Idősek Gondozóháza: 4.335,-Ft/nap – étkezés nélkül: 2.935,-Ft/nap, Virágoskert Idősek Otthona: 4.440,-Ft/nap – étkezés nélkül: 3 040,-Ft/nap.) Csiba Erzsébet felhívta a figyelmet arra, hogy tekintettel a fenti várakozási időre, az idősotthoni kérelem benyújtását javasolják minden olyan idős ember esetében, akinél a szellemi, fizikai leépülés megkezdődik, krónikus betegségben szenved, vagy idős korára egyedül maradt. Amennyiben a várakozó személy a felvételnél sorra kerül, de még nincs szüksége a gondozásra, kérelmét továbbra is fenntarthatja, hiszen nagy biztonságot jelenthet a benyújtott kérelem, ha hirtelen állapotromlás következik be, ezáltal gyorsan tudnak segítséget nyújtani.

Egyházi fenntartású otthonok Székesfehérváron és Lajosmizsén

A Katolikus Szeretetszolgálat országszerte 14 bentlakásos intézményében lát el idős embereket. A székesfehérvári Országos Papi Otthona 85 férőhelyen biztosítja az idős papok, egyházi személyek, valamint felekezeti hovatartozástól függetlenül azon férfiak ápolását és gondozását, akiknek egészségi állapota rendszeres gyógyintézeti kezelést nem igényel. Kialakítottak helyben egy férfi demens részleget is. Székesfehérvári intézményükhöz tartozik a lajosmizsei Szent Lajos Otthon, ahol nemtől és felekezeti hovatartozástól függetlenül nyújtanak bentlakásos szolgáltatást 160 férőhellyel. Ráczné Németh Teodóra intézményvezető kitért arra, hogy a kérelmezés benyújtása után a jogszabályi rendelet szerinti gondozási szükségletfelmérést követően történik a rászorultság megállapítása. Tapasztalata szerint egyre több az idős ember, aki idősotthoni elhelyezésre szorul, és egyre magasabb ellátási szükségletekkel érkeznek az otthonokba. A székesfehérvári Papi Otthonban jelen pillanatban nincs várólista, a lajosmizsei otthonukban a várakozási idő néhány hónaptól egy évig terjedő. A várakozók száma – ahogy minden idősek otthonában hazánkban – állandó ingadozást mutat. Ráczné Németh Teodóra elmondta, hogy a két intézményükben 1-2-3-4 ágyas szobákban tudják az időseket elhelyezni, egyszeri belépési hozzájárulást nem kell fizetni, a napi térítési díj a lajosmizsei otthonban 3.500,- Ft, a fehérvári papi otthonukban 6.000,- Ft. Az otthonban jellemző, hogy a beköltöző idősnek a családja vállalja az intézményi térítési díj teljes összegének megfizetését, amivel mellőzhető az idős jövedelmének és vagyoni helyzetének vizsgálata. Az intézményvezető kiemelte azt is, hogy nagyon fontos a felkészülés az idősotthoni elhelyezésre. De ez nemcsak a kérelem időben beadását jelenti, hanem az idős embernek is kell lehetőséget hagyni arra, hogy átgondolhassa, felkészülhessen a változásra, hiszen élete hátralévő éveit a megszokott, otthoni környezetét elhagyva kell élnie. Ezért is örülnek annak, ha az idősek, akár családtagokkal együtt is, előzetesen felkeresik a választott intézményt, ahová az elhelyezési kérelmet benyújtják, így megismerkedhetnek a leendő otthonukkal.

Magánfenntartású Idősek otthona és nyugdíjasház Veszprémben

A magánfenntartású, gazdasági társulás által működtetett veszprémi Életöröm Idősek Otthona és Nyugdíjasház átmeneti és tartós gondozásra fogadja a lakókat, emellett külön épületben lévő nyugdíjasházuk biztonságos környezetet kínál az időskorúaknak, akik állandó ápolást még nem igénylenek. Eidmann Katalin intézményvezető bemutatta, hogy 2016. december 1. óta költözhetnek a lakók az 50 lakásos nyugdíjasház lakásaiba. Az intézmény számukra nappali ellátás alapszolgáltatás keretén belül biztosít szolgáltatásokat. Az Életöröm Idősek Otthona lakásainak árát életkortól és lakástípustól függően, személyre szabottan alakították ki, az egyszeri belépési hozzájárulás (8 millió forint) mellett a teljes körű ellátás napi térítési díja: 5.200,- Ft, amely vonatkozik az átmeneti ellátás igénybevételére is. Átmeneti gondozást is teljes körű ellátással biztosítanak, amelynek időtartamát a jelentkezők igénye szabja meg, átlagosan 3 hónapot töltenek az átmeneti ellátottak az intézményben. Az átmeneti gondozás havi térítési díja önálló lakhatás mellett magasabb. 12 db másfél, 3 db kétszobás, 109 egyszobás lakásban vehetik igénybe az szépkorúak a bentlakásos idősotthoni ellátást. 2014-ben elkülönített, fokozott ápolási részleget hoztak létre, ahol 17 lakásban kétágyas, 30-32 nm lakószobákban biztosítják a teljes ápolást igénylők, valamint a demenciában szenvedő lakók gondozását. Az idősotthoni elhelyezésre jelenleg 3-4 hónapos a várakozási idő, a nyugdíjasházi beköltözésre általában egy év. Az intézmény vezetője hozzátette, a beadott kérelem nem jár elköteleződéssel. Ahhoz, hogy a beköltözés optimális legyen, az időseknek mondhatni meg kell barátkozniuk az új otthonukkal, hiszen óriási változást élnek meg a saját addigi környezetük elhagyásával. Ezért is javasolják az érintetteknek és a családtagjaiknak, hogy előzetesen ismerkedjenek meg az intézménnyel, a környezettel, azáltal még könnyebben szokják meg a változást, ténylegesen tudatos döntést tudnak hozni. Eidmann Katalin büszkén említette azt is, hogy az idősek később sokszor nem is élnek azzal a lehetőséggel, hogy a család esetleg hosszabb „eltávozásra” elvigye őket, többen azt mondják, ők már az új helyen vannak „otthon”. Az idősek otthonában érzik biztonságban magukat, az ottani gondoskodásnak köszönhetően élhetik meg méltó módon a hátralévő éveiket, és esetleg nem akarnak a hozzátartozóik terhére sem lenni.

Nyugdíjasház szállodai típusú ellátással Miskolc mellett

Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, Miskolctól 15 kilométerre lévő Sajószentpéteren lévő magán fenntartású Szép Liget Nyugdíjasház két éve fogadja azokat az idősek, akik még önálló életet élnek. Orliczkiné Bánvölgyi Bernadett fenntartó szolgáltató elmondta, a nyugdíjasházhoz társuló szociális szolgáltatások biztosításával fogyatékkal élőket is el tudnak látni, valamint az idősek állapotának esetleges romlása miatt szükséges, és jogszabályilag engedélyezett ellátást is biztosítják, ugyanakkor demenciával, pszichiátriai betegségben szenvedőket az intézményük jellege miatt nem tudnak fogadni. A 3600 négyzetméternyi területen lévő, kertvárosi részben található, volt iskolaépület teljes felújítás után vált modern, szállodai típusú ellátást biztosító nyugdíjasházzá, ahol jelenleg 35-37 idős élhet az ezer négyzetméteren lévő, ötféle típusú egy- és kétágyas szobákban, apartmanrészekben, ami nagyon kedvelt az egyedülállók és házaspárok körében. Egyszeri befizetés szükséges, szobatípustól függően 1-2,5 millió forint, amely után havidíjat is kell téríteniük a beköltözőknek. Az ellátás napi ötszöri étkezést is biztosít, alkalmazkodva az idősek saját életritmusához. Várólista már van a beköltözés előtt, jelenleg 45 idős vár felvételre szerte az országból. Több fővárosból költözőnek ad új otthont a Szép Liget Nyugdíjasház, van Amerikából hazaköltöző is, aki élete hátralévő éveit nálunk szeretné leélni. Vonzó az időseknek a kertvárosi zöldövezet, saját kis kertet gondozhatnak a lakók, jó közösség alakult ki az elmúlt két évben. A 24 órás szakszemélyzeti felügyelet, az intézményi infrastruktúra, és a saját konyha is a lakók biztonságát és kényelmét szolgálja – tette hozzá Orliczkiné Bánvölgyi Bernadett. Azt is nagyon fontosnak tartja a kollégáival együtt, hogy a várakozók az elhelyezési kérelmüket megelőzően megismerkedhessenek – akár hozzátartozókkal együtt is – az új otthonukkal, előzetesen nyerjenek róla egy képet, hiszen nagy változás előtt állnak, több esetben addigi otthonuktól több városnyi távolságra költöznek, továbbá a tényleges felvételig tartó folyamatos kapcsolattartás és beszélgetések is erősítik az idősekben a biztonság érzését.