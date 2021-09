Élő hagyományőrzés az alkotás örömével

Kevés annál örömtelibb pillanat van, mint amikor az ember alkothat valami egészen egyedit – pláne, ha mindezt szerettei, barátai, tanítványai körében teheti meg. A kézművesség mindemellett magában foglalja a szellemi kulturális örökségek élő hagyományőrzését és továbbadását a jövő generációi számára is.

Ezt ne hagyja ki! Belső levelezés bizonyítja: nem külső támadás miatt állt le az előválasztási rendszer

A kreatív szemlélet továbbadása, a kézműves termékek készítése közösségi és társadalmi szempontból egyaránt fontos, általa erősíthető a szellemi kulturális örökségek élő hagyományőrzése és továbbadása a jövő generációi számára. Kiss Ágota gyöngyékszer készítő népi iparművész elmondta, az emberi kéz alkotta tárgyak magukon viselik készítőjük egyéniségét, az alkotás iránti alázatot, megannyi tudást, és ezáltal válnak méltóvá a rácsodálkozásra. A kézműveskedés lehet egy kreatív, szórakoztató hobbi éppúgy, mint egy mesterség, a mindennapos alkotás válhat nagyszerű szakmává, amelynek kiválóságai tudásuk legjavát adják át a tanítványoknak. Kiss Ágota úgy véli, a kézművesség jó hatással van az emberi lélekre, nem csak a produktum a lényeg, a készítés folyamata adja meg az örömet, a mai rohanó világban egyfajta stresszoldó hatással is bír.

Terápia és alkotásvágy

A gyöngyfűzést több helyen már terápiás céllal is alkalmazzák, az alkotó tevékenységgel megélhető a mentális szabadság a fizikai kötöttség ellenére is akár, példaként említette, hogy a gyöngyfűzés sikeres program a férfiak körében is a börtönökben. Az iparművész szerint a tervezés, a kitartás és a befektetett energia megtérül minden egyes darabnál, ő maga tanítja is a mesterségét, tapasztalata szerint a közös érdeklődés és alkotásvágy jó közösséget hozhat létre. Kiss Ágota a népi és modern technikát ötvözi a munkáiban, folyamatosan képezi magát, a természetből inspirálódik. Felnőtteknél és a gyereknél is azt látja, nincs tehetségtelen kézműveskedő, egy bizonyos szintig mindenki meg tudja tanulni a fogásokat, a kézügyesség fejleszthető, az alkotás folyamata relaxáló hatású is, és mindenképpen hasznos időnek számít. A gyermekek nagyon fogékonyak mindenféle kézműves technikára, csodás világképük segíti őket a szép és egyedi dolgok készítésére. A népi hagyományok őrzése és továbbadása pedig az a jövő generációjának identitását is erősíti.

Kézzel és szívvel-lélekkel készülnek

Zugmann Miklósné, Ilona foltvarró, viseletkiegészítő népi iparművész elkötelezett híve a kézimunkázásnak, nincs olyan területe, technikája, amit ki ne próbált volna. Édesanyja, nagymamái, nagynénik tanították a fogásokra, és foltvarrással is már 25 éve foglalkozik. Nem csak kiállításokon mutatja be egyedi darabjait, tudását, tapasztalatát évek óta adja át e kézműves technika iránt érdeklődő fiatal és idősebb generációnak. A magyar népművészetből merítkezik, lenvásznat és valódi bőrt használva kombinálja a régi és modern elemeket a kiegészítőkön. Mint mondja, az alkotás öröme nem csak sikerélményt ad, átsegít a nehéz időszakokon is, és az így „megszületett” termék egyediségével másoknak is örömforrássá válhat. A kézművestermékek nem tucatgyártmányok, a kézműves ember teremtő erővel bír, időt és energiát igénylő, alkotó munkát végez. Az elkészült daraboknak kisugárzásuk van, legyen az akár ékszer, ruházat, használati vagy dísztárgy. A készítők szeretnék felhívni a figyelmet arra, hogy a kézművestermékek élvezzenek inkább prioritást a vásárokon és a piacokon a tömegcikkekkel, és azok áraival szemben. A hazai kézművesek világa összetett és nagyon sokszínű, rengeteg tehetséges és kreatív ember alkotja, a megmunkált darabok magukon viselik készítőjük lelkének parányi morzsáját is. Kézzel és lélekkel, szívvel és szeretettel készülnek, minden egyes darab egy rabul ejtő világba kalauzol bennünket, népi örökségünk részei és tovább vivői is egyben.

Magyar szál

A kézművesség világnapját először a perzsák vezették be saját nemzeti ünnepként, de büszkén mondhatjuk, hogy a világnap eredeténél magyar szálat is felfedezhetünk, ugyanis az Erdélyi Kézmíves Céh is megkereste hasonló célból a Kézművesek Világtanácsát, és a szakmai fórumokkal történt egyeztetés eredményeképpen a világnap választása június 10-re esett, amely egyben a Kézműves Világtanács megalakulásának napja is.

Szerző: Szabó Csilla

Képaláírás 1

Zugmann Miklósné, Ilona foltvarró, viseletkiegészítő népi iparművész a magyar népművészetből merítkezik, lenvásznat és valódi bőrt használva kombinálja a régi és modern elemeket a kiegészítőkön. Fotóforrás: Zugmann Miklósné (O. Jakócs Péter)

Képaláírás 2

Kiss Ágota gyöngyékszer készítő népi iparművész szerint az emberi kéz alkotta tárgyak magukon viselik készítőjük egyéniségét, de nem csak a produktum a lényeg, a készítés folyamata adja meg az örömet, és egyfajta stresszoldó hatással is bír. Fotóforrás: Kiss Ágota (O. Jakócs Péter)