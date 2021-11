Diabétesz: Együtt lehet élni vele, de mielőbb fel kell ismerni

Nem túlzás azt állítani, hogy a diabétesz civilizációs betegség, amelyben a KSH 2019-es adatai szerint Magyarországon mintegy 1,1 millió felnőtt és ötezer gyermek érintett. A szakemberek a közelgő diabétesz világnap kapcsán arra figyelmeztetnek, hogy a leggyakoribb, 2-es típusú cukorbetegség sokszor tünetszegény, ezért érdemes rendszeresen szűrővizsgálatokra járni.

Pintérné dr. Fürst Ágnes, háziorvos, diabetológus érdeklődésünkre elmondta, a cukorbetegségnek két fő típusa van, az 1-es típusú diabétesz tulajdonképpen az inzulintermelés károsodását, hiányát jelenti, egy autoimmun folyamat eredményeként, míg a 2-es típusú az inzulinrezisztencia, az inzulin hatászavara, amikor a szervezet nem tud megfelelően vércukrot szállítani a sejtekhez. Hozzátette, a korábbi általános vélekedés szerint az első inkább gyermekkorban, a második pedig felnőttként alakul ki, ám ez nincs mindig így, bár ritkább, de akár idős korban is kialakulhat az 1-es típus. A diabetológus szerint aggasztóbb, és inkább a mozgásszegény életmóddal, az elhízással van összefüggésben, hogy a 2-es típusú cukorbetegség egyre inkább megjelenik gyermekek esetében is. Rámutatott, ehhez persze kell a genetikai fogékonyság, de ha az negatív életmódbeli tényezőkkel párosul, kialakul a probléma. Egyébként kilenc 2-es típusú cukorbetegségben érintett emberre jut egy 1-es típusú – hívta fel a figyelmet a háziorvos.

Tünetek és teendők

Pintérné dr. Fürst Ágnes kiemelte, a 2-es típusú változat sokszor tünetszegény, az ember észre sem veszi, hogy emelkedik a vércukorszintje, később jönnek elő a jellegzetes tünetek. Sokszor valamilyen szövődmény megjelenése az első jel, mire idáig eljut valaki, évek telnek el anélkül, hogy diagnosztizálták volna a problémát. Ilyen például a lábon lévő nem gyógyuló seb, vagy a látásromlás. Ezzel szemben az 1-es típusú cukorbetegség sokkal gyorsabb lefolyású, rövid idő alatt alakul ki a magas vércukorszint, és mivel teljesen elfogy az inzulin, sokkal magasabb vércukor értékeket mérnek az orvosok. Ennek legjellemzőbb tünetei a gyakori, nagy mennyiségű vizelés, fogyás (fokozott éhségérzet mellett), szomjúságérzés miatti bő folyadékfogyasztás, szájszárazság, fáradékonyság, bőr-, esetleg a nemi szervek viszketése.

Akár az egyik, akár a másik okoz is bajt, fontos, hogy minél előbb észrevegyük a betegséget, ezért kell folyamatosan szűrésekre járni. A szakember ugyanakkor megjegyezte, a pandémia miatt kevésbé működnek hatékonyan az e fajta vizsgálatok. A szűrés leggyorsabb és leghatékonyabb módja az úgy nevezett Findrisk kérdőív kitöltése, ami akár otthon is elvégezhető, és tulajdonképpen a rizikófaktorokat térképezi fel: előfordult-e a családban már ez a betegség, milyen a testsúlyunk a magasságunkhoz képest, rendben van-e a vérnyomásunk? Ha ebben magas pontszámot érünk el, keressük fel háziorvosunkat, aki elküld további vizsgálatokra – magyarázta.

Akár a rizikócsoportba tartozik valaki, akár nem, a diabetológus kiemelte a megelőzés fontosságát, amelynek alapja a napi többszöri kis mennyiségű étkezés, a fehér cukor mérséklésével, illetve a teljes kiőrlésű pékáruk fogyasztásával, és a rendszeres testmozgás, ami heti minimum háromszor negyven perces kardioedzést kell jelentsen (mozgásformák, amik emelik a pulzust: futás, tempós gyaloglás, túrázás).

Pintérné dr. Fürst Ágnes szerint, ha időben észrevesszük a betegséget, azaz még alacsonyak az értékek, akkor csupán életmódváltással lehet kezelni a problémát, és ha a hatás pozitív, akkor elképzelhető, hogy hosszú ideig nem lesz szükség gyógyszeres terápiára; de legyünk is bármely fázisában a diabétesznek, és kapjunk is bármilyen kezelést, az életmódbeli tényezőkön való változtatás elengedhetetlen. Fontos azonban tudni, hogy a cukorbetegség nem gyógyítható, viszont szinten tartható, és minőségi, hosszú életet lehet vele élni – hangsúlyozta, majd hozzátette, manapság már lehet visszafelé is lépkedni a terápiás lépcsőfokokon, de a rendszeres kontroll extrém fontos.