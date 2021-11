Az ünnepekre szánt termékek zöme már az országban van

A globális gazdasági változások nyilvánvalóan hatással lesznek Magyarországra is, de az általunk megkérdezett szakember szerint nem kell attól tartani, hogy tartós áruhiány lépne fel hazánkban a karácsony előtti időszakban, és jelentős mértékű általános áremelkedéssel sem számol. Ahogy fogalmazott, mindenki be tudja szerezni az ajándékot.

Minden nehézséggel együtt biztonságos, kiegyensúlyozott áruellátással számol karácsony előtt az Országos Kereskedelmi Szövetség, amelynek főtitkára úgy fogalmazott, a rémhírekkel ellentétben nem alakul ki áruhiány az országban. Vámos György elmondta, egyes cikkelemek beszállítása késhet ugyan, de ez csak az iparcikk kereskedelemben okozhat problémát, az élelmiszer ellátás olyan bőséges lesz, mint akár a járvány előtti időkben, azaz bőven lesz mit az ünnepi asztalra rakni. Mindemellett azt nem zárta ki, hogy egy-egy bolt polcáról eltűnhet egy-egy termék, de szerinte azt nagyon gyorsan fogják pótolni.

Az iparcikkek, elektronikai termékek, ruházat, háztartási felszerelések tekintetében már nagyobb az esély arra, hogy valamit esetleg nem találunk az üzletben. Lehetnek szállítási késedelmek az ajándéknak valók tekintetében, de ez leginkább azoknál a termékeknél fordulhat elő, amelyeknél például mikrocsipet használnak, és az azzal kapcsolatos globális hiány miatt akadozik a termelés – mutatott rá. Ugyanakkor hozzátette, az ünnepekre szánt termékek zöme már vagy az országban van, vagy hamarosan meg fog érkezni, ezért valóban csak egyes cikkeknél fordulhat elő, hogy pont az hiányzik, amit kinéztünk.

Nem szállnak el az árak

A szakember kitért arra is, nincs realitása annak, hogy az idei karácsony 20-30 százalékkal többe kerüljön, mint a tavalyi. Vannak termékek – mint például az élelmiszereknél az étolaj – amelyeknek ilyen mértékben megugrott az ára, de összességében nézve, átlagot tekintve néhány százalékos áremelkedéssel kell számolni. A sertéshús ára például egyáltalán nem változott tavalyhoz képest – jegyezte meg. Az iparcikkeknél ugyanez a helyzet, azzal a különbséggel, hogy a nemzetközi tengeri áruszállításban használt konténerárak brutális drágulása néhány százalékos emelkedés erejéig biztosan nyomot hagy majd a bolti árakon. Ezen felül itt is elképzelhető egy-egy cikkelemnél, hogy a hiány feltolja az árat akár 20-30 százalékkal is, de összességében ez kizárt – hangsúlyozta.

Szerényebb fekete péntek

Az akciókról szólva a főtitkár a Black Friday időszakot emelte ki, amelynek központi napja idén november 19-én lesz. Ezzel kapcsolatban arra számít, hogy a bizonytalan szállítás, illetve beérkezés miatt visszafogottabbak lesznek az akciók, nem lesz annyi nagy mértékű leárazás, a tavalyinál mérsékeltebbek lesznek az árengedmények.

Vámos György a karácsony előtti decemberi heteket tekintve az adott havi gazdasági helyzethez kötötte a kereslet, illetve az akciók alakulását, de úgy véli, a magyar gazdaság erőre kapott, a bérkiáramlásban nem várható törés, sőt a nyugdíjasok is plusz forráshoz jutnak, és már valószínűleg érezhető lesz a karácsonyi költéseknél a februári szja-visszatérítéssel való kalkulálás is. Hozzátette, az elmúlt években mindig azzal számolt, hogy a magyarok mintegy százmilliárd forintot költenek el ajándékokra, illetve magára az ünnepre a karácsonyi időszakban, most a decemberi ünnepi hetekben – beleértve a mikulást is – ennél nagyobb forgalmat vár.

A főtitkár szerint egyértelmű, hogy a vásárlók nagyobb arányban szerzik be idén az ajándékokat személyesen az üzletekben, mint tavaly, de az iparcikk forgalom még nem érte el a járvány előtti szintet. A webáruházak százalékos növekedési üteme ugyanakkor lassul, illetve kisebb ütemben növekszik.