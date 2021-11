Adventi koszorú: változó színek, formák, kiegészítők

Az adventi időszakban ünneplőbe öltözik minden, a külsőségekben és a lelkünkben is várjuk a karácsonyt. Mindezek egyik elmaradhatatlan dísze az adventi koszorú, amely nem csak színében, a kiegészítőkben, de formájában is tartogat minden évben újdonságokat. Az ünnepi hangulatot fokozza az időtálló és hagyományos éppúgy, mint a modern vagy minimalista díszítésű, ma már egyre több lakásban gyújtják meg a gyertyákat advent vasárnapjain az örökzöld koszorút felváltó, dobozos vagy tálas változatokon.

Az adventi koszorút eredetileg örökzöld ágakból fonták, négy (ritkán több) gyertyával díszítették. A várakozás szimbóluma, gyertyái az adventi időszak négy hetét jelképezik. A klasszikus formák az adventi koszorúknál mindig időtállóak, de a 2021-es trendet e téren egyre jobban meghatározzák már a modern stílusjegyek, színben, alapanyagokban, kiegészítőkben és formákban egyaránt – mondja Ocskainé Szabó Kata, a Szín Világ Virágkötészet vezetője. A lakás stílusához illőt választanak legtöbben, ami javasolt is, az arany, az ezüst és a bordó színvilág évtizedek óta meghatározó, de a kék és a pasztel, valamint a földszínek is divatosak. A rosegold nagyon elegáns a krémes színekhez, illik hozzá a halvány rózsaszín, a havas hatású dekorációk is gyönyörű ünnepi kiegészítők.

Hagyományos vagy modern

A hagyományos fenyőággal díszített adventi koszorú mindenhez megy, és egyfajta nosztalgikus hangulatot ébreszt. Akik szeretik a hagyományokat, azok választják a három lila és egy rózsaszín gyertyával, örökzölddel, szalaggal készített változatot, így évezhetik a fenyőillatot a gyertyák meleg fényénél. A természetes anyagokból készült koszorú is kelendő, a kiegészítő dekor szárított gyümölcs, ánizs, fahéj, a koszorúalap lehet szalma- vagy moha is. A modern vagy minimalista stílus követői szívesen választanak a szürke, ezüst színekhez még zöldet, kéket, a lakásdizájn nagyon meghatározó náluk.

A koszorú alapja, dísze lehet a jobb minőségű élőfenyő, a nemes jegenyefenyő dísznövényként Magyarországon is terjedő örökzöld, kékeszöldes vagy sötétzöld hengeresen elhelyezkedő tűlevelei illatosak, hátránya, hogy kevésbé tartós. Sokan azért is választanak nem fenyőből készült, vagy azzal díszített koszorúkat, mert a következő évben csak elég rajtuk a gyertyákat cserélni, az alap, és a többi kiegészítő pedig megmaradhat. Nagyon divatos még a szőrös, kötött, puha tapintású és melegséget árasztó koszorúalap, amit elsősorban modern lakásokba tesznek, a krémes színek, mint például a bézs, a halványrózsaszín az alap meghatározó árnyalata.

Kerek, szögletes vagy dobozba épített

Már koszorúforma is változáson ment át, egyre többen keresik a „tálas” megoldást, a szögletes, ovális vagy hosszúkás fa- vagy üvegalapra helyezett díszek is kedveltek, ám a levélformájú alap eléggé behatárolja a dekoráció mennyiségét és milyenségét. A „dobozos” megoldás is egyre divatosabb a virágkötők és a vásárlók körében is – tette hozzá Ocskainé Szabó Kata, mivel az élő vagy száraz, esetleg művirággal díszített 15-30-40 centiméter átmérőjű papírból készült virágdoboz új funkciót kap, a nagyság pedig meghatározza a kiegészítők méretét is. Oázissal bélelik és arra tűzik a díszítőelemeket, a karácsonyi díszek kínálata évről évre egyre bővül.

A gyertya fénye melegséget áraszt

Gyertyából hatalmas a választék, a színekben a liturgikus mellet a krémes, a bézs, a bordó és a piros is keresett, a gyertya alakja és magassága is igény szerint választható, a sima felületű mellett már bordázott, gyöngyös hatású, állatfigurás vagy akár hóember alakban is létezik. Az elhelyezésnél a harmóniára kell törekedni, mivel könnyen giccses hatású is lehet a sokféleség. Az adventi koszorún a szalagok is fontos szerepet kapnak, esetükben is lehet játszani a színekkel. A legmodernebb változatokon pedig már megjelentek a kerámiafigurák, mint az angyal, különböző állatok, hóember, szánkó, síelős gyermek is – sorolt még díszítési lehetőségeket Ocskainé Szabó Kata. Nagyon jó lehetőség lehet a saját ízlés megvalósítására, amikor a kapható kínálatból a vásárló saját maga válogatja össze a díszeket, kiegészítőket, amiből a virágkötők varázsolják egyedivé az adventi koszorút.

Az árat meghatározza az alapanyag

Az élőfenyős 20 centiméter átmérőjű, négy gyertyás adventi koszorú 3500 forinttól kapható, a dobozos változatot már 5000 forinttól vásárolhatjuk, a méret és a díszítőelemek minden esetben meghatározzák az árakat.

Meggyújtás és elhelyezés

Egyesek úgy tartják, hogy a gyertyákat az óramutató járásával ellentétes, vagy éppen megegyező, esetleg átlós irányban kell meggyújtani, de erre vonatkozó előírás nincs. A gyertyák elhelyezésére szintén nincs szabály, akár egymás mellé vagy párba is lehet őket állítani.