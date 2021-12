A következő években teljesen megújul a Balatoni Bringakör

A következő években teljesen megújulhat a Balaton körüli kerékpárút, amelyen idén eddig több mint kétszázezren tekertek hosszabb vagy rövidebb szakaszon, esetleg végig a teljes nyomvonalon. Fejlesztik a bicikliseket kiszolgáló infrastruktúrát is, sőt, ha minden jól megy, 2023-ban a fővárosból is legurulhatunk majd a magyar tengerhez – remélhetőleg két keréken.

Révész Máriusz, aktív Magyarországért felelős kormánybiztos elmondta, a Balaton körüli kerékpárút eddig 79 km hosszan újult meg (a teljes hossz: 204 km), döntően a déli oldalon, és nem engedélyköteles beruházások részeként. Folyamatban van azonban az engedélyköteles szakaszok rekonstrukciója is, ezek közül év végéig 13 km készül el. A hosszú távú cél az, hogy a teljes Balatoni Bringakör megújuljon – hangsúlyozta.

Hozzátette, a bicikliút Balatonrendesnél megszakad és a főúton kell haladni a kerékpárosoknak, ám a hiányzó szakasz, a vasúti töltés mellett 2022 végére el fog készülni. Emlékeztetett, az építést az lassította, hogy a területen egy védett erdő található, és meg kellett várni a megfelelő környezetvédelmi hatástanulmányt.

Szepezd vs. Zánka

Révész Máriusz beszélt a Balatonszepezden és Zánkán áthaladó út kapcsán kialakult vitás helyzetről is. Ezzel kapcsolatban elmondta, a szepezdi önkormányzat sokáig azt támogatta, hogy a Balaton partján, a vasúttól délre haladjon az új szakasz. Ez alapján a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (NIF) úgy készítette el a terveket, hogy a bicikliút Szepezd után Zánkán is a Balaton és a vasút között halad. A zánkai parti nyaralótulajdonosok ezt szerették volna megakadályozni, és egy fent a dombon haladó szakasz mellett érveltek, de mivel mind az ő, mind a szomszédos település önkormányzata a lenti verziót támogatta, maradt lent a tervezett nyomvonal. Idén tavasszal azonban a szepezdi képviselő-testület meggondolta magát, és már a fenti kerékpárút mellett állt ki. A kormánybiztos hangsúlyozta, az ő álláspontjuk nem változott, a kerékpározók érdekében arra törekednek, hogy a bicikliút ne keresztezze fölöslegesen a 71-es utat és a vasutat, ezért nem támogatja, hogy a kerékpárút sinus-görbe szerűen váltakozzon. Ez az álláspontja a három országos kerékpáros szervezetnek is, így velük egyeztetve, az ő érveiket is figyelembe véve egy végig fent haladó nyomvonalra tettek javaslatot. E szerint a két település térségében végig a domboldalon haladna az út, nem keresztezve feleslegesen és értelmetlenül a vasutat és a 71-es főutat – jelenleg mindez négy helyen történik meg a két településen plusz baleseti kockázatot jelentve – és sokkal kisebb a strandra menő forgalom is. A biztonsági érvek mellett pedig ott az esztétikai is, kiváló kilátás nyílik onnan a tóra.

Az ügyben folyik tovább a végső egyeztetés az érintettekkel, amely kapcsán Révész Máriusz megjegyezte, sajnos sok az ilyen jellegű, elhúzódó tárgyalás, amelyek mind késleltetik a bringakör teljes megújulását.

Amikor a kör bezárul

Az aktív Magyarországért felelős kormánybiztos rámutatott, a következő években folyamatosan fejlesztik a Balaton körüli kerékpárutat, de már 2022 év végére, mire az utolsó egyeztetéseket is sikerül lezárni, jelentős változásokat érzékelhetnek a biciklisek nemcsak a déli, hanem az északi oldalon is. A teljes kör 2025-re újulhat meg teljesen – jegyezte meg. A beruházás költségeiről szólva Révész Máriusz kiemelte, egy kilométer hosszú, három méter széles szakasz bekerülési költsége 120-150 millió forint, de ez nagyban függ az áthelyezendő közművektől, és sajnos erőteljesen emelkednek az építési árak is az utóbbi időben. Hozzátette, a teljes fejlesztés költsége valahol 5-10 milliárd forint között lesz majd.

A politikus kérdésünkre kitért arra is, ma már úgy építenek kerékpárutat, hogy az a lehető legkisebb környezeti kárral járjon, tehát mindent elkövetnek, hogy minél kevesebb fát kelljen kivágni. Korábban előfordult, hogy egy-egy fa gyökérzete felnyomta az utat, így az felpúposodott, de megfelelő alappal, megfelelő vastagságú rétegekkel, ez elkerülhető.

Budapestről a Balatonra két keréken

A VeloClass kerékpáros forgalomszámláló adatai szerint idén e cikk elkészültének pillanatáig 218.464 biciklis hajtott át a bringakör Keszthelyhez közeli fenékpusztai ellenőrzőpontján, ami Révész Máriusz szerint már turisztikai szempontból is értékelhető szám. Ezzel kapcsolatban kifejtette, a koronavírus-járvány szinte teljesen visszavetette a külföldről érkező kerékpárturizmust, ezért az idei adat jórészt még magyarokból tevődik össze, de a pandémia lecsengése után jelentős forgalomnövekedésre számítanak. Tovább növelheti a Balaton körül tekerők számát az is, hogy a politikus szerint néhány kisebb szakasz kivételével 2022 második – 2023 első felében elkészül a Velencén át haladó Budapest – Balaton kerékpárút. De ugyanígy zajlik a Győr – Veszprém – Balatonfüred közötti szakaszok építése is, jelenleg a kisalföldi megyeszékhely és Pannonhalma között fejeződtek be a munkálatok. Fertőd irányából kis forgalmú utakon kijelölt kerékpáros nyomvonalon lehet eljutni a magyar tengerre, míg délről, Kaposvár irányából tervezési szakaszban van a bicikliút, de a Sió csatorna mellett már épül az egészen a most készülő Paks-Kalocsa-hídig futó kerékpárút is – sorolta a kormánybiztos.

Kiszolgáló infrastruktúra

Révész Máriusz kérdésünkre elmondta azt is, szerencsére a Balaton körüli kerékpáros forgalom akkora, hogy piaci alapon is működnek direkt a biciklisekre koncentráló pihenőpontok, szervizek, de a Magyar Kerékpáros Szövetség kapott 1,2 milliárd forintot arra, hogy az ilyen jellegű szolgáltatásokat fejlessze a bringakör mellett. Hozzátette, ők a folyamatot úgy tudják gyorsítani, illetve a szolgáltatók körét szélesíteni, hogy bevezetik a „kerékpárosbarát szolgáltató” minősítési rendszert, amelyre szálláshelyek, éttermek tudnak jelentkezni, és ha megfelelnek, felkerülnek a rendszer térképére.