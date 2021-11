A ház öltözéke a függöny

Az otthonunk stílusával harmonizáló függönyök nem csak a kíváncsi tekinteteket tartják távol, de öltöztetik is a teret, ízlésünkről adnak tanúbizonyságot. Védelmet biztosítanak a napfény ellen, ugyanakkor melegséget árasztanak, megtörik az üvegfelületek hidegségét.

A függönyök nem csak azt a célt szolgálják, hogy idegenek ne lássanak be az otthonunkba, árnyékoló és sötétítő szerepük mellett otthonossá teszik a lakást, felöltöztetik a szobákat, helyiségeket. Csarnai Csilla lakberendező szerint a legfontosabb, hogy meghatározzuk, miért választunk függönyt, és hogy van-e már redőny az ablakon. Tompítani szeretnénk vele a fényt, esetleg sötétíteni is, vagy csak dekorációs szerepet kap? Vizsgáljuk meg, milyen enteriőrök vannak a lakásban, és döntsünk arról is, hogy helyiségenként azonos vagy más-más stílusú és anyagú függönyt szeretnénk-e. Természetesen egyénfüggő, hogy milyen anyagra, színre, hosszra esik a választásunk, a lényeg, hogy harmóniát teremtsünk, ugyanis, ha a lakás stílusával nem megegyező függöny kerül az ablakok elé, nagyon könnyen megborul az egyensúly, ami bántja a szemet, kényelmetlen érzést adhat.

A földig érő az elegáns

Egy alapszabályt megemlít a lakberendező, a függönynek a karnissal az ablak szélességénél 15-25 centiméterrel szélesebbnek kell lennie, és a legelegánsabb a földig érő mindenhol, sőt egyre többen választják a mennyezettől a padlóig érőt, ugyanis a rövid változatok megtörik a tér eleganciáját. A karnisok stílusának is illeszkednie kell a lakás kiegészítőihez, a bútorokhoz. Mivel a függönyök befolyásolják a térérzetet, tudunk játszani is velük, a kisebb térben az apró mintás, míg a tágasabban a nagyobb minták mutatnak jól, ha nem egyszínűt vásárolunk. A kisebb szobákban ajánlatos a melegebb árnyalatú textileket választani, és figyeljünk arra is, hogy a sötétítő jellegzetes keretet ad, szűkíti a teret.

Harmóniában a természettel

A harmóniát megteremthetjük a dekorfüggönnyel megegyező, vagy hasonló anyagú és színű párnákkal, ágytakaróval esetleg bútortextíliával, de ha szép kilátás tárul az ablakból, ha „összeolvadhatunk a természettel”, azt semmiképpen nem ajánlatos függönnyel eltakarni. A modern, minimalista stílust választók közül többen részesítik előnyben a római rolót, sávrolót vagy a különböző textíliából készült lapfüggönyöket, de a vitrage függöny már nem trendi, bár a mediterrán vagy country stílusnál még megtalálhatjuk.

Elegáns terek matt vagy fényes anyagokkal

Kövér Ádám, egy lakástextíliával foglalkozó üzlet vezetője hozzátette, ma már óriási a választék mind a fényáteresztő, mind a sötétítő vagy dekorfüggönyök területén. Nagyon jó fényáteresztő anyagok vannak, a gyártók törekednek arra is, hogy vasaláskönnytettek legyenek a függönyök, és az egyre nagyobb nyílászárókon minél jobban lehessen átlátni, elegáns tereket hozhassunk létre a fényesebb vagy mattabb anyagokkal. A minták egyre inkább háttérbe szorulnak, az egyszínű függönyök egyre kedveltebbek. De ha bármilyen színt választunk, legyünk tisztában azzal, hogy az további árnylatot ad a falnak, bútoroknak, ahogy fogalmaz, „beszínesíti a szobát”. A függönyök anyaga 90 százalékban műszál, de ha minél több természetes anyagot tartalmaz, annál kevésbé lesz mosható, abban az esetben a vegytisztítás ajánlott. A divatvilágból is vesznek át ötleteket a függönyök szövésére, mintájára, a sötétítőknél most nagyon menő a bársony, de az anyagában mintást is sokan kedvelik, a skandináv stílushoz pedig a környezetbarát natúr, zsákszövésű anyagok ajánlottak. A textíliák hangulatot adnak, és ez nagyon is igaz a függönyökre, hiszen nagy felületekről van szó, megtörik a nyílászárók hidegségét, melegítik a teret, ha úgy vesszük, felöltözetik az otthonunkat.

Fényáteresztő és fényzáró funkció

Kövér Ádám beszélt arról is, hogy funkció szerint fényáteresztő és fényzáró függönyök közül választhatunk, a fényáteresztő átengedni a napsugarakat, a fényzáró, más néven sötétítő- vagy dekorfüggönyök a félhomálytól egészen a sötétig tudják a napfény erejét lecsökkenteni. A „dim out” típusúak akár 60-70 százalékos fényzáró képességet mutatnak, a „black out” típusúakkal pedig akár éjjeli sötétséget teremthetünk fényes nappal is, míg a dekor függönyök célja pedig inkább a díszítés a fényerő kisebb arányú tompítása mellett.