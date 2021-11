A halandóság és halhatatlanság találkozása

Mindenszentek az üdvözült lelkek emléknapja, amelyet a katolikus keresztény világ november elsején tart. Egy nappal később, halottak napján az elhunyt, de az üdvösséget még el nem nyert, a tisztítótűzben szenvedő hívekért imádkozunk. A földi létből eltávozott hozzátartozóink sírjára az emlékezés virágait helyezzük, mécseseket gyújtunk, a gyertya Krisztus jelképeként egyszerre szimbóluma a halandóságnak, az örök életnek, az örök világosságnak.

Ezt ne hagyja ki! A baloldal rejtélyes külföldi kapcsolatokat tart fönn

A 8. században III. Gergely pápa tette a „Szent Szűznek, minden apostolnak, vértanúnak, hitvallónak és a földkerekségen elhunyt minden tökéletes, igaz embernek” emléknapjává, VI. Leó bizánci császár terjesztette ki az ünnep hatályát a vértanúkról minden szentre. Horváth Zoltán, az Avilai Nagy Szent Teréz Plébánia Hivatal protonotárius kanonokja, esperese elmondta, a naptárunkban minden nap szerepel egy névnap. Ennek eredete az, hogy azon a napon a keresztények egy vértanúról – aki életét áldozta a keresztény hitért -, vagy egy szentről – aki hitvalló életet élt – emlékeztek meg. Ők azok, akik példaképként állnak az egyházban, értünk a mennyben közbenjárók, életükkel segíthetnek nekünk, hogy mi is a keresztény úton tudjunk járni. Ám egy idő után sokkal több szentről és vértanúról kellett megemlékezni, mint ahány nap van az évben, ezért született az a döntés, hogy Mindenszentekkor minden már üdvözült lelket együtt ünnepeljünk. Így lett ez a nap az egyház egyik fő ünnepe, ahol Istent dicsőítjük, hogy a lelkek hozzá eljutottak. A halottak napját a kereszténységben először 998-ban tartották meg Szent Odiló clunyi bencés apát kezdeményezésére Mindenszentek napja után november 2-án, hogy valamennyi elhunyt, de az üdvösséget még el nem nyert hívőért imádkozzunk, hogy egykor eljussanak a Krisztus által előkészített örök lakóhelyre. A majdanra való utalás azért is érdekes, mert tudjuk, hogy az örök mennyországban nincs se tér, se idő, de mi, élő emberként csak a „földi kereteink között” tudjuk kifejezni magunkat. A két ünnep valójában összefügg, egymásból nőtt ki, bár sokan összekeverik – tette hozzá az esperes.

Sírok, virágok, koszorúk

Halottak napján meglátogatjuk elhunyt szeretteink sírját, és imádkozunk, hogy halhatatlannak teremtett lelkük eljusson az örök életbe, ahol hitünk szerint majd találkozhatunk velük. Jézus Krisztus kereszthalála és feltámadása megnyitotta számunkra a lehetőséget a mennyország felé, ezért is van a sírokon kereszt. A mennyországra az örök világosság elnevezést is használjuk, mécsest gyújtani a síron keresztény szokás. Horváth Zoltán kanonok beszélt arról is, a gyertya Krisztus jelképeként van jelen, amelyben a viasz emberi természetére, fénye istenségére emlékeztet. Ahogy a gyertya önmagát felemészti világítás közben, úgy Krisztus is önmagát áldozta fel a kereszten értünk, emberekért, így egyszerre szimbóluma a halandóságnak és az örök életnek, az örök világosságnak. A sírokra helyezett virág az elhunytnak iránti szeretetünk jele, olyan, mintha személyesen adnánk át azt, még a halálában is a kedvében járunk. A sír rendbetétele pedig a földi létből eltávozott ember teste iránti tisztelet, amely befogadta Istent. Az emberi test a lélek temploma, amely ugyan elporlad, de benne Isten lakott, a lélek elköltözött már az örök életre. Ezért is voltak régen a temetők a templomok körül, így volt lehetőség a misén, majd a síroknál is az elhunytak lelki üdvéért imádkozni.

Isten a kapocs

A keresztény hitvallás szerint, az egyház tagjának lenni három „dimenzióban” történik. Az egyik, amikor megszületésünk után megkeresztelnek, itt élünk a földön, a második, amikor meghalunk, de még nem jutunk el az üdvösségbe, még tisztulnunk kell, azaz a purgatóriumban a megtisztulás folyamatában vagyunk, a harmadik, az üdvözült szentek, akik már a mennyországba jutottak. Mindhárom összefonódik e két emléknapon, az egész egyház ünnepel, hiszen a még élők imádkoznak a már és a még nem üdvözültekért az örök élet reményében. Akinek az elvesztésén szomorkodunk, akinek a hiányát itt a földön megtapasztaljuk, az nekünk nehéz. Ugyanakkor a legjobbat kívánjuk a szeretett személynek, hogy boldog lehessen, Isten közelében, az örök világosságban élhessen. Élő emberként Istenhez a templomban vagyunk a legközelebb, szerettünk pedig már odaát van az ő közelében. Valójában Istenen keresztül szólunk az elhunytakhoz, tőle kérünk bocsánatot, rajta keresztül tartjuk a kapcsolatot szeretteinkkel – magyarázta Zoltán atya az imák erejét és jelentőségét.

Az elmúlásban van az új élet kezdete

Horváth Zoltán plébános szerint a természet körforgása is előre mutató, hiszen az élet elmúlása, az ősz és a tél valójában az új élet kezdetét, a tavaszt is magában hordozza, azt jövendöli, ahogy a földi életünkben is azért fohászkodunk Istenhez, szemünket a keresztre fordítva, hogy a halál után a feltámadás jöjjön, mindannyiunkra várjon majdan az örök élet, az örök világosság. Hitünkből fakadó reménnyel, hogy minden lélek üdvözüljön a mennyek országában.