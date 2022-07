A felmérésben többek között a vállalatnál eltöltött idővel kapcsolatban is tettek fel kérdéseket, a válaszok sok érdekességre mutatnak rá – magyarázza Rádi Lujza HR és munkajogi tanácsadó. A baby boomerek (ők a második világháború utáni ugrásszerű népességnövekedés szülöttei 1945 és 1960 között) az utolsó koherens generáció, amelyről még elmondható, hogy tagjai viszonylag hasonló körülmények között nőttek fel, és hasonló hatások érték őket.

Az X generáció (ide az 1960 és 1980 között születettek tartoznak), a „digitális bevándorlónak” aposztrofált új típusú nemzedék, amely már elfogadta és használja is a digitális világ vívmányait, alkalmazkodik a környezetéhez, de félig még a múltban él. E két generáció esetében a lojalitásban fontos a munkahelyen eltöltött idő hossza, esetükben ez akár több évtizedet is jelent. Ugyanakkor a következő két generációnál ez máshogy jelenik meg. Az Y generációt (az 1984 és 2000 között születettek), „ezredfordulós generációnak” is nevezik őket, már a számítógépekkel együtt nőttek fel.

A Z generáció pedig ( a 2000-2010 között születettek) a „digitális bennszülöttek” a 20. századihoz képest egy új világba születtek, a kommunikációs eszközök fejlődésével és gyorsaságával egyre több információhoz jutnak, és ezeket máshogy dolgozzák fel, ami miatt másképp is gondolkodnak, mint az X vagy az Y generáció tagjai. Az Y és Z generáció általánosságban úgy véli, néhány év bőségesen elég egy munkáltatónál, ugyanakkor arra az időre a lojalitásuk mértékét a másik két generációéval azonos fokúnak ítélték.

A HR szakember szerint elmondható, hogy a lojalitásról alkotott vélemény generációfüggő, a munkáltatónál eltöltött időben nem annak hossza a mérvadó, hanem az eltöltött idő alatti hozzáállás, személyes attitűd, mennyire nyújtja a dolgozó a munkájában a maximumot, azalatt mennyire elkötelezett a cég iránt. A lojalitás egyénfüggő is, személyiségből fakadó viselkedésből, készségekből áll össze, meghatározza a vállalati kultúra, ugyanakkor ott van a másik oldal, hogy a munkáltató mit vár el, a vezető mit ért a lojalitás alatt. Fogadóként ő ítéli meg, milyennek látja a dolgozó lojalitását. A vezetőnek kell, hogy „szeme” legyen, hogy azt észrevegye, és az elköteleződést a továbbiakban értékelje és díjazza.