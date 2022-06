Idén mintha még többet kellett volna várni rá, de végre megérkezett! Már jócskán benne vagyunk a tavaszban, itt az igazi jó idő, hamarosan kezdődik a nyári szünet. A tanév zárásával a gyerekeknek is egyre kevesebb a teendőjük. Itt a kiváló alkalom arra, hogy igazi minőségi időt tölthessünk együtt a családunkkal.

Hiába várjuk azonban a legmelegebb évszakot, figyeljük a számtalan programlehetőséget vagy nézzük ki már előre a nyaralásunk helyszínét, a családi béke fenntartása nem mindig olyan egyszerű, mint elsőre gondolnánk.

Mire érdemes figyelni ahhoz, hogy igazi élményekkel teli és egyben pihentető, családi kapcsolatainkat erősítő időszakot éljünk meg?

Csábító lehet telezsúfolni az összes szabad percünket programmal. Mégse tegyük! A nyár szóljon a nagyobb szabadságról. Nincsenek szakkörök, edzések, kevesebb a kötöttség. Kitűnő időszak arra, hogy megtanuljunk ellazulni, és csak létezni a pillanatban. Éppen arra vágyunk, hogy a tóparton hallgassuk a békák brekegését, vagy a teraszról bámuljuk a naplementét? Tegyük meg! Lassítsunk! Ebben a gyerekeink sokszor nagyon profik, ne szégyelljünk példát venni róluk!

Ugyanakkor az is fontos, hogy – ha lazábban is, de – maradjanak keretek. Rendben van, ha nem kell hajnalban felkelni, de az sem túlzó elvárás, hogy a gyerekeket ilyenkor a megszokottnál jobban bevonjuk a házimunkába. Akár új feladatokat is bízhatunk rájuk. Ezzel a mi vállunkat kevesebb teher nyomja, és őket is nagyobb önállóságra nevelhetjük. A kötelező feladatok egy részét közösen is elvégezhetjük. Így sokkal szórakoztatóbb lehet a tevékenység, és jó példát mutathatunk a csemetéknek. Nem mellesleg több idő marad arra, amit igazán szeretnénk.

Döntsünk közösen! Ha szeretnénk, hogy a családi programokban mindenki örömét lelje, vonjuk be az összes családtagot az előkészületekbe, mindenkinek lehessen választása. Összegyűjthetünk például egy dobozba lehetőségeket, amikből később kihúzzuk a következő közös tevékenységet. Így mindenkinek van alkalma arra, hogy „ő nyerjen” és már az előkészületek is a szórakozásról szólhatnak.

Hiába nyári szünet, nem mindig egyeznek az érdekek és konfliktusból sem lesz feltétlenül kevesebb. Viták esetén üljünk le, és őszintén beszélgessünk el a helyzetről, illetve arról, mi várható! Hagyjuk, hogy a gyerekek is elmondhassák a véleményüket vagy kifejezhessék nemtetszésüket! Ha figyelünk rájuk, megeshet, hogy olyan megoldási lehetőségekkel állnak elő, amire mi korábban nem is gondoltunk.

Hagyjunk mindenkinek lehetőséget arra, hogy a családon kívül is töltsön időt. Bátran fogjunk össze a gyerekek barátainak szüleivel, és osszunk be egymás között a hétvégéket – a csemetéknek nagy buli máshol bandázni, a felnőttek pedig nyerhetnek egy kis saját (gyerekmentes) időt.