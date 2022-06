Idén már 197. alkalommal rendezik meg a balatonfüredi Anna-bált az Anna Grand Hotel díszes termeiben és előkelő udvarán, ám most először az előtte lévő Gyógy tér is bekapcsolódik a helyszínek közé, itt egy 150 férőhelyes üvegsátrat állítanak fel. Ezzel minden eddiginél többen, mintegy hatszázan bálozhatnak együtt, de a város is csatlakozik az eseményhez, a Blaha utca díszkivilágítást kap, az éttermek, bárok pedig különleges, a bálhoz illő kínálattal várják a vendégeket.

Az este nyitányaként a Vaszary Villa kertjében gyülekeznek a résztvevők, ott akasztják a hölgyek nyakába a sorszámozott herendi porcelán szíveket, és onnan indulnak majd át zenés kísérettel az Anna Grand Hotelba. A szervezők tájékoztatása szerint a báli közönség szavazza meg a 15 legszebb lányt, akik közül szakmai zsűri választja ki az este szépét és udvarhölgyeit.

Az Anna-bál szépe Eris aranyalmáját és egy Viktória díszítésű herendi porcelánvázát kap ajándékba, míg az udvarhölgyek egy Rotschild-, illetve egy Aponyi mintával díszített szintén herendi porcelánvázával térhetnek haza.

A bálra egyébként ezúttal is meghívást kap minden 18 éves balatonfüredi lány, valamint a város kulturális partnertelepüléseiről egy-egy pár.

Bál előtt fesztivál

Az este programjai között egy Káel Csaba rendezte operett műsort láthat a közönség, a hagyományos palotást az Operaház balettművészei táncolják, a Mendelssohn Kamarazenekar pedig kisebb koncertet ad.

A bált felvezető Anna Fesztivál eseményei azonban már július 19-én megkezdődnek. A Gyógy téren felállított nagyszínpadon Operagála lesz, amelyen világhírű darabokból csendülnek fel részletek, egy nappal előbb pedig a Magyar Állami Operaház művészei adnak műsort ugyanitt. Megrendezik a közkedvelt szívhalászatot és idén tizedik alkalommal a Hagyományok Házával közösen megtartja a város a prímásversenyt is. A legjobb produkciókból és meghívott előadók műsorszámaiból gálakoncert lesz a nagyszínpadon – olvasható a bál hivatalos oldalán.

Az Anna-bál története 1825. július 26-ig nyúlik vissza, ekkor rendezte meg ugyanis a Balatonfüred központjában álló Horváth-házban Szentgyörgyi Horváth Fülöp János lánya, Anna-Krisztina tiszteletére az elsőt. Érdekesség, hogy Anna-Krisztina itt ismerte meg későbbi férjét, Kiss Ernőt, aki később a szabadságharc altábornagyaként a tizenhárom aradi vértanú egyike lett.