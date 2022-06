Sokat hallhatunk arról, milyen ruhával, alapvető felszerelésekkel készítsük fel gyermekünket a nagy kalandokra. Ideális esetben a tábor szervezői listát is küldenek a családoknak, érdemes eszerint összekészíteni a napi vagy heti csomagot. Így én elsősorban nem is ebből az irányból, hanem a lelki oldalról közelíteném meg a témát.

A legfontosabb, hogy a gyerekkel együtt döntsünk a nyári menetrendről! Beszéljük meg, hány hetet lesz a nagyszülőknél, mennyi táborba megy, milyen más programokra számíthat. Hallgassuk meg a véleményét és tartsuk szem előtt az érdeklődési körét a választás során! Ezzel máris tettünk egy lépést abba az irányba, hogy jól érezze magát a szünetben.

Amikor arról döntünk, hogy bejárós vagy ottalvós tábort választunk, vegyük figyelembe, jelenleg mennyire önálló a gyermekünk! Ha úgy látjuk, még nem elég érett arra, hogy több napot és éjszakát nélkülünk töltsön, vagy visszahúzódó, esetleg szorongó alkat, maradjunk inkább a napközis változtatnál! Köztes megoldás lehet, ha a barátaival, vagy nagyobb testvéreivel közösen indulnak útnak. Ellenkező esetben nem csak a gyermekünk fogja magát rosszul érezni, de arra is van esély, hogy haza kell őt hoznunk és más módon megoldani a felügyeletét.

Sok gyermek között mindig előfordulnak konfliktusok, még akkor is, ha jól ismerik egymást. Beszéljünk a csemeténkkel arról, mit tegyen ilyen helyzetekben! Abban is egyezzünk meg, hol van a határ, amikor már felnőtt segítségét kell kérnie! Tudatosítsuk benne, hogy ott vagyunk a háttérben akkor is, ha a fizikai távolság nagy közöttünk! Mondjuk el, hogy ha nem érzi jól magát, bántják vagy bajba keveredett, mi nem hagyjuk magára! Amikor gyermekünk úgy érzi, hogy a mi segítségünkre van szüksége, általában elég egy telefonbeszélgetés. Hallgassuk meg, kérdezzünk sokat és igyekezzünk a jó dolgokra irányítani a figyelmét!

A határok kijelölése és a biztonsági óvintézkedések nagyon fontosak. Ám emellett nem szabad elfelejtenünk azt, hogy egy tábor a gyerkőcök számára elsősorban élmény! Meséljünk arról, milyen csodálatos dolgok várnak rá! Beszélgessünk a saját emlékeinkről is! Ezzel nem csak neki segítünk jó hangulatban nekivágni a nagy kalandnak, de nekünk is feltöltődés lehet egy kis nosztalgia.

Csodálatos és kalandokkal teli táborokat kívánok!

Valentin-Gyurics Nikoletta, coach és mediátor

