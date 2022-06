Rádi Lujza HR és munkajogi tanácsadó kiemelte, hogy a munkaszerződésnek vannak törvényben előírt kötelező elemei, azonban érdemes átgondolni, hogy mi kerüljön még bele annak érdekében, hogy hosszú távon is biztosítva lássuk az érdekeink védelmét. Amennyiben a bérezés az alapbéren kívül más elemeket is tartalmaz, ne hagyatkozzunk egyoldalú vállalati szabályzatokra, igyekezzünk elérni, hogy a szerződésünk tartalmazza ezeket az elemeket.

A munkaidő tekintetében fontos és kötelező elem a munkaidő mértéke, de számunkra ugyanilyen lényeges lesz a beosztása is, kérjük a munkáltatót, hogy a szerződésben rögzítse azt. Fontos lehet az is, hogy hol kell a munkát végeznünk. Lehetőség van-e távmunkában dolgozni, ha igen, milyen keretek között? Érdemes a szerződésben meghatározni azt is, hogy a munkáltató milyen költségeket, és milyen keretek között téríti meg számunkra. Tekintsünk előre is, egyeztessünk próbaidőről, felmondási időről, és esetlegesen a felmondás anyagi feltételeiről. Tájékozódjunk, hogy van-e a vállalatnál kollektív szerződés, és ha igen, akkor kérjük el, hogy tanulmányozni tudjuk. Kerüljön a szerződésbe, hogy a munkáltató mikor és milyen módon fizeti a munkabért.

Amennyiben ezekről megállapodunk, a munkáltató feladata lesz a munkaszerződés előállítása a meghatározott feltételekkel. Aláírás előtt olvassuk el az egész szerződést, hogy pontosan úgy került-e bele minden, ahogy megegyeztünk. Ez nem a bizalmatlanság jele, szerződést mindig csak végig olvasva írjunk alá. Ragaszkodjunk ahhoz, hogy a munkaszerződés aláírására még a munkaviszony megkezdése előtt, de legkésőbb az első munkanapon kerüljön sor. Ezt egyrészt jogszabály írja elő, másrészt a munkavégzés megkezdése után a tárgyalási pozíciónk jelentősen romlik.