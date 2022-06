Manapság akkor beszélünk szervezetünk megtisztításáról, ha valaki fogyni szeretne, vagy ősszel és tél végén méregteleníteni kívánja a szervezetét. A salaktalanítás pihentető hatású, az emésztőrendszert lenyugtatja, tehermentesíti az epét és a májat. A szervezet által fel nem dolgozható anyagok kiürülnek, annak regenerálóképessége javul.

Tisztítókúra felügyelettel

Tisztítókúrát sokan egészségügyi okból kezdenek el - divatos szóval élve méregteleníteni - regenerálni szeretnék a szervezetet, esetleg fogyni kívánnak - magyarázza Farkas Ilona kertészmérnök, fitoterapeuta, mentálhigiénés szakember. Alapvető szabály, hogy komoly kúrát csak orvosi felügyelet mellett szabad végezni, amikor szakember segít abban, hogy személyre szabottan mi az, ami megengedett, milyen módszer az, ami javasolt. Hozzátette, legyen meg a kúrához a rávezetési időszak, ami egy-két nap, amikor a megszokott étrendünket leegyszerűsítjük, például elhagyjuk a húst, aztán csökkentjük a szénhidrát bevitelét, de mindez a kúra mikéntjétől is függ. Az orvos, táplálkozástudományi szakember, dietetikus felügyelete azért is fontos, mert egy komoly salaktalanító kúra során nem tudjuk előre, hogyan reagál a szervezetünk. A hirtelen felszabaduló méreganyagok komoly tüneteket okozhatnak, például fejfájást, szédülést, fáradságot, gyengeségérzést.

Rásegítő növények

Milyen gyógynövényeket lehet alkalmazni egy salaktalanító kúra esetén, amelyek segítik a szervezet regenerálódását és felgyorsítják a kiválasztó folyamatokat, így a méreganyagok kiürülését? – kérdeztük a fitoterapeutát. A csalán talán a legismertebb gyógynövény, amelyet „méregtelenítő” kúrák részeként használnak, emellett a böjti teák elhagyhatatlan komponense. A népi gyógyászat alapnövénye, vizelethajtó hatása magas, ami annyit jelent, hogy ha csalánteát fogyasztunk, akkor a bevitt folyadéknál több távozik a szervezetből. A csalánban található ásványi anyagok és nyomelemek - főként a kovasav, a vas, a kálium és a kalcium - fokozzák a vizeletkiválasztást, lúgosítanak, amelynek nagy jelentősége van a vér savszintjének kiegyensúlyozásában. Mivel a csalán enyhe hatású gyógynövény, ezért teaként több hétig is fogyaszthatjuk. Érdekességként jegyezte meg a fitoterapeuta, hogy a szervezet általában érzi, hogy meddig van szüksége egy-egy gyógyteára, csak addig igyuk azt, ameddig jól esik.

A máj regenerálása

Farkas Ilona kiemelte, nagyon fontos a máj regenerálása is, amit olyan gyógynövényekkel segíthetünk, mint például a mezei katáng. A gyermekláncfű, más néven pongyola pitypang friss vagy szárított levelében lévő keserű anyag a máj és epehólyag működését serkenti. A pitypang ásványi anyagokat tartalmaz, főként káliumot, és vízhajtó hatása igazolt. Másfelől a benne található keserű anyagoknak köszönhetően epehajtóként is működik, és összességében véve serkenti az emésztést. Fontos tény az is, hogy az epén keresztül választódnak ki a májból a salakanyagok, s a bélbe jutva a széklettel távoznak.

A borsmenta a gyomor működésére van jó hatással, nem véletlen, hogy sokan isszák szívesen a teáját. Egy reggeli napindítónak vagy délelőtti, ebéd előtt elfogyasztott borsmenta tea lenyugtatja a gyomor nyálkahártyáját és harmonizálja a kiválasztó nedvek termelését. A citromfű szintén enyhe epehajtó, nyugtató és puffadásellenes hatású, az édesköménymag ugyancsak a puffadás ellen hat. A csípős növények, mint például a gyömbér, amellett, hogy az immunrendszert erősítik, a gyomor és bélműködést is serkentik, a salakanyagok kiürítését gyorsítják. A máj működését, valamint a károsodott májsejtek regenerálódását serkentő kiváló gyógynövény a máriatövis. Magjából tablettát, cseppeket, olajos kapszulát készítenek, gyógyteát is lehet kapni a patikában, de a szakember nagyon fontosnak tartja felhívni arra a figyelmet, hogy adagolása mindig előírás-szerűen történjen, és csak kúra-szerűen fogyasszuk.

A lelki állapotra is jó

A Breuss-féle zsályatea jó hatású méregtelenítő és gyulladáscsökkentő. Elkészítése a következő: egy liter vizet felforralunk, beleteszünk egy evőkanál szárított zsályalevelet, két-három percig lassú tűzön forralni kell, ugyanis a zsályalevélben van egy olyan alkaloid, ami káros a májra, ugyanakkor a lassú forralás során elbomlik. A főzetbe beleteszünk egy csipet orbáncfüvet, egy csipet fodormentát és egy csipet citromfüvet. E három herba enyhíti a zsálya keserű ízét, a borsmenta gyengéden hat az emésztőrendszerre, a citromfű nyugtató hatású, az orbáncfű lelki harmonizáló, ugyanis a salaktalanítás, méregtelenítés nem csak a testre, a lelki állapotunkra is hat.

Fontos tudni, hogy az orbáncfüvet csak télen használjuk, mert napérzékennyé teszi a bőrünket, a korábban említett csalántea viszont nyáron is ajánlott, ugyanis segíti a szervezet sóháztartásának helyreállítását. Az izzadás jó és fontos kivezető útvonala a salakanyagoknak, ehhez segítség lehet a hársfa- és a bodzavirág, amelyek serkentik az izzadást, s minderre rásegíthetünk aktív mozgással is.

Meddig ihatjuk? Felmerülhet a kérdés, hogy hosszú távon is ihatjuk-e a salaktalanító teákat. A kúra alatt természetesen minden probléma nélkül ihatjuk, hiszen elősegítik a mobilizálódott salakanyagok kiürülését. A gyógyászati céllal alkalmazott gyógyteakeverékeket általában négy-hat hétig szokták inni, ez megfelel a „kúraszerű” kitételnek. Utána vagy térjünk át egy másik gyógynövényteára, vagy tartsunk néhány hét szünetet.

Híres természetgyógyászok. Ruediger Dahlke német orvos, pszichoterapeuta, természetgyógyász és ismert író az alternatív gyógymódok területén számos könyvet írt, a többi között egészséges táplálkozás, meditáció és böjt témákban. Dr. Oláh Andor orvos, természetgyógyász, néprajzkutató, író, költő és műfordító nevét érdemes megemlíteni, aki a háború után elsőként kezdte el kutatni a népi gyógyászatot, és foglalkozott a gyógynövények hatásaival.

A böjti kúrák. A népi gyógyászatban két böjti időszak volt, amikor a szervezetet „méregtelenítették”, az advent előtti kisböjt, és a húsvét előtti nagyböjt, de egész évben szerdánként és péntekenként is tartották a húsmentes étkezést, ami szintén kicsit megtörte az étkezések heti rendjét. Böjtnek nevezzük vallási szempontból azt az életmódot, amikor vallástól függően máshogy táplálkozunk, mint szoktunk. A keresztény hagyományban a böjt lehet teljesen húsmentes, de van, aki csak péntekenként nem fogyaszt húst. Lehet böjtölni úgy is, hogy valamilyen ételről - legyen az édesség, vagy alkohol - mond le a böjtölő, s bár rendszerint ez a lemondás spirituális indíttatású, minden esetben tehermentesítő hatása van a szervezetre. A mohamedánok a Ramadán idején pirkadattól napnyugtáig nem vesznek magukhoz sem ételt, sem folyadékot. Napjainkban divatos kúra az „időszakos böjt”, amikor a nap 24 óráját osztják fel, amikor is 8-10-12 órás időszakban nem fogyasztanak ételt. (8/16, 10/14, 12/12). Anzelm Grün német bencés szerzetes „Böjt. A test és lélek imája” című könyvében részletesen foglalkozik a böjt lelket és testet pihentető, regeneráló hatásáról.