A kisgyermekek akár a szülőkkel együtt is vezethetnek naplót, rajzokkal, kis bejegyzésekkel értékes perceket tölthetnek együtt, és időről időre vissza is nézhetik a benne lévő dolgokat. Ebben az esetben az együttlét lehetőséget kínál a bensőséges kapcsolódásra és segíthet beindítani szülő és gyermek közötti beszélgetéseket – mutat rá Benczéné Timár Irén tanácsadó szakpszichológus. A nagyobb gyerekek között vannak, akik könnyen és szívesen írnak, vannak, akik nehezen fognak hozzá, de ha esetleg a gyermek nem szeret olvasni és írni, a napló írása segít leküzdeni az ellenállást, és nem mellesleg a gyerekek mindig nagyra értékelik, ha valami csak róluk szól.

Naplót írhat a gyermek a nap lezárásaként, mérleget vonhat, mi volt jó és mi volt kevésbé örömteli, tudatosítja a folyamatokat, újra átgondolja azokat, és adott estben összefüggéseket lát meg a történések között. A napló nem tartozik a szülőre, abban a gyermek titkai vannak, és ezt mindig tiszteletben kell tartani. Szülőként ne kutassunk utána, soha ne idézzünk belőle, a szülői bizalom elvesztése következhet abból, ha belenézünk gyermekünk naplójába. A napló azon túl, hogy az „idő múlását” és az átélt élményeket is mutatja, az érzelmek változására is rámutat. Visszanézve az eseményeket, lejegyzett gondolatokat, egyfajta kapaszkodót is nyújthat, segít rálátni arra is, hogy ami történt, az milyen érzelmeket vált ki, és ezek az érzelmek hogyan változnak idővel. Alsós vagy felsős gyerekeknek a nyári szünetre egy izgalmas feladat és lehetőség is a naplóírás, rajzok, kis fogalmazványok mutatják meg a nyár végére, mi minden is történt a szünetben, ami olyan gyorsan elröppent, de az élmények sorra feljegyezve várnak a visszalapozás során.

A szakpszichológus elmondta, ha a gyermek le tudja írni vagy rajzolni az érzelmeit, az segít a feldolgozásban, sok esetben enyhíti a fájdalomérzését. A naplóírás tükrözi azt is, minek tud örülni a gyermek, de segít a nehezebb napok elviselésében is. Nem szükséges minden nap naplót írni, a rendszeresség azért fontos, akár az is belekerülhet, hogy egy héten belül mi volt emlékezetes.

A naplóírás valójában rendszerességre nevel, gondolkodásra tanít, motivál, egyfajta „énidő”, amikor a saját világával, a saját dolgaival foglalkozik a gyermek. A naplóírás segít a mindennapi stressz és szorongás oldásában is, kapaszkodó számára a nehéz körülmények között. A gyermek önismeretének hatékony eszköze, ami élesíti az emlékezetet és fejleszti az önkifejezési és kommunikációs készséget. Visszaolvasva nagyon jó emlék lesz, érdekes bizonyítéka a személyes fejlődésnek, hiszen az idő távlatából átértékelődnek az események. A gyermek saját maga nyomon követheti belőle azt is, hogyan változnak a gondolatai és érzései egy-egy történés kapcsán, és amíg naplót ír a gyermek, addig is kiszakad az okoskütyük bűvköréből. A hálanapló pedig összegzi a napok örömét, hiszen semmi sem túl kicsi és minden említésre méltó, ha a gyermek örült neki, hiszen még a legnehezebb napokban is van miért hálásnak lenni, ha másért nem annak, hogy vége van a napnak.