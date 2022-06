A gyenge érdemjegyek hátterében számos ok állhat – véli Szabó Vanda pszichológus, ezért törekedjünk arra, hogy megértsük a gyermek helyzetét. Az okok közül talán a legegyszerűbb, hogy a gyereket nem érdekli az adott tantárgy, így nem fordít sok energiát rá. Lehet annak a hiánya, hogy sok gyerek „nem tanul meg tanulni”. Amíg alsósként elegendő volt figyelnie az órán, vagy egyszer elolvasni az anyagot, a tanulnivaló mennyiségének növekedésével ez már nem elegendő a korábban megszokott jegyekhez. Fontos tényező továbbá a pedagógus és a gyermek közötti kapcsolat: ha a két személy nem illik össze, könnyen lehet, hogy a diák nem fogja szeretni az adott tantárgyat, motiválatlan lesz, és nem akar megfelelni a számára nem szimpatikus tanár követelményeinek sem. A teljesítményromlás vagy a gyenge bizonyítvány hátterében a családi krízisek is állhatnak, mint haláleset vagy válás. Abban a helyzetben a gyerek fókuszában az érzelmi hatások lesznek, és kevésbé lesz képes saját dolgaira koncentrálni. Gyakran előfordul továbbá, hogy a gyermek nem a megfelelő iskolában vagy épp osztályban van. A különböző tagozatok megválasztásánál figyelembe kell venni, hogy a szülő kívánságán túl a gyerek képességei és tehetsége is előtérbe kerüljön. Lehetséges ok lehet a gyenge érdemjegyekre egy ki nem mutatott, ki nem vizsgált tanulásbeli zavar is, mint diszlexia, diszkalkulia, diszgráfia stb.

A szülőnek arra kell törekednie, hogy a rossz jegyek hátterében fennálló okokat kiderítse, és ezt az okot próbálja megszüntetni, segítve ezzel a gyermeket. A büntetés ilyen esetekben nem megoldás, hiszen az egyik fő feladat, hogy kedvet csináljunk a tanuláshoz. A közös megoldás megtalálásával a gyermek saját képességeinek megfelelő módon tud majd eredményeket elérni. A kisebb, pozitív változásokat is értékelni kell szülőnek, ezáltal a gyermek sikert él át, ami motiválni tudja őt a továbbiakban.