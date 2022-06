A Magyar Gumiabroncs Szövetsége szerint, biztonságtechnikai okokból a tíz évnél idősebb gumiabroncsok további használatra nem ajánlottak és nem is szabad forgalomba hozni ezeket. Fekete Zoltán, a Gyárvárosi Gumiszerviz és a GyőriGumi webáruház tulajdonosa szerint ez elég optimista javaslat. Sok mindent láttak már és tapasztaltak meg kollégáival az elmúlt években, ő szakemberként a hét-nyolc évet tartja helyesnek. A gyártók használnak különféle öregedést gátló szereket az abroncsokhoz, de néha ez sem elég a csere elkerüléséhez. Ezért is ajánlott a gumikat ápolni és szakszerűen tárolni, mert így hosszabb időre képesek megőrizni azok eredeti tulajdonságait. Azt azonban le kell szögezni, hogy egy szakszerűen (gumiszerelőknél ez biztosított) tárolt hároméves abroncs még gyári újnak tekinthető, és egy ötéves abroncs még újszerűként eladható.

Újat vagy használtat?

Az új abroncsokból, mert óriási a választék, mindenki megtalálhatja az autózási szokásainak és a pénztárcájának egyaránt megfelelő megoldást. Nagy problémáink nem lehetnek az új abroncsokkal, ha mégis, a számlával, jótállási jeggyel, -lappal tudjuk érvényesíteni jogos érdekeinket. A gyártók, forgalmazók is segítőkészen állnak hozzá a ritkán felmerülő problémákhoz. A használt gumi azonban lutri, és az olcsóságnak néha megvan az ára. Hiszen nem tudunk semmit a kiszemelt abroncsról. Ki, hogyan, mire használta, mennyire óvta vagy nem, amióta nem használták, hogyan tárolták? Innen-onnan, piacokon, vásárokon beszerzett használt (lomis) abroncsról sokszor sajnos néha már csak műhelyben derül ki, hogy használhatatlan. Vannak, akik trükköznek a kétes minőségű, állapotú abroncsokkal, kenik, fújják különböző gumiápolókkal vagy szilikonnal, ettől még a gumi nem lesz jobb vagy fiatalabb. Legfeljebb a laikusnak eladhatóbb. Fekete Zoltán többször találkozott olyan abronccsal, amiről eltávolították a DOT számot, amelyből megállapítható a gumi gyártásának pontos éve és hete. Ott érdemes használt gumit vásárolni, ahol számlát adnak a megfelelően tárolt abroncsról, fel is szerelik azokat, és valamennyi garanciát is vállalnak az abroncsokra és az elvégzett munkára. Vannak, akik a kopott személyabroncsok mintázatát mélyebbre vágják és így kínálják eladásra. Ez egyszerűen bűncselekmény! Gumiszervíz tulajdonosaként azt ajánlja, hogy alapvetően ne vásároljunk használt gumit, de ha mégis, akkor azt csak megbízható, ismerős gumisnál tegyük, ahová visszamehetünk, ha baj van.

DOT szám a használt abroncs ellenőrzésére

Talán a legfontosabb az a DOT-szám ellenőrzése a gumiabroncsnál, mert az elárulja számunkra a gyártás időpontját, ami az abroncs egyik oldalfalán található és 12 karakter. Minket viszont ebből csak az utolsó négy számjegy érdekel a vásárlásnál. Az első kettő a gyártási év adott hetét, a második kettő pedig a gyártási évet jelöli. Tehát a 4319 DOT számú abroncsot 2019 év 43.-ik hetében gyártották. Nézzük meg, hogy a futófelület egyenletesen kopott-e, nincs e félre kopva, nincsenek e mintázathiányok, deformitások. A profilmélység legalább 4-5 mm felett legyen. Egy új abroncs 7-8,2 mm közötti mélységgel indul, ha tehát a használt gumi kopottsága az új gumi fele, vagy annál kevesebb, akkor nem sokat fogunk vele autózni. Vizsgáljuk meg a gumi peremét is, ha sérült nézünk másik abroncs után, ha lilás-kékes a perem, akkor a gumival sokat jártak alacsony nyomáson. A gumikat (próbáljuk meg mindig párban vásárolni), de ne feledjük, hogy a legjobb, legbiztonságosabb mindig a négy egyforma gumi. Ne legyenek kicsipődések, szakadások, sérülések a futófelületen, az oldalfalakon és belül a légzárórétegen sem! Ne szégyenlősködjünk, hiszen a pénzünk bánhatja, alaposan vizsgáljuk meg az abroncs oldalfalát is: ha dudorodást látunk, az abroncs selejt, szálszakadt, nem szabad megvenni. Hajlítsuk, szinte törjük meg a gumi oldalfalát persze, ha bírjuk. Amennyiben töredezést, repedezést látunk, ne vegyük meg (hiszen végleges öregedéssel állunk szemben). Az abroncs belsejét is alaposan nézzük át. Jótanács szerviztulajdonostól: egy ronggyal töröljük körbe az abroncs belsejét és figyeljünk. Az átszúrt, defektes gumiban, persze ha még benne van a „károkozó”, meg fog akadni rongydarabunk. Szereltessük fel a felnire az abroncsokat, tegyünk bele kellő nyomást és pörgettessük meg a centrírozón, hogy nem üt-e, nem kóvályog-e, nem szálszakadt-e.

Mire figyeljünk a vásárláskor?

Abroncsválasztáskor fő szempont a méret, valamint a terhelési és sebességindex. E téren nagyon ajánlatos követni a járműgyártó előírásait (műszaki vizsga is múlhat ezen) a jármű B oszlopán, tanksapkában, műszerfal alatti kesztyűtartóban vagy a jármű gépkönyvében találhatunk erre utaló segítséget. Ezek után már csak a márka és a mintázat kiválasztása következik. Nyarainkra egyre inkább jellemző a száraz, néhol poros, meleg, szinte perzselő úttest, esetleg vizes, esős, néha a portól nyálkás útburkolat. Ilyenkor esőben, záporok, zivatarok esetén van igazán értelme az agyon szajkózott három-négy mm feletti profilmélységnek.