Mintegy 2200 család foglalkozik dinnyetermesztéssel Magyarországon, ez jól mutatja, hogy a hazai gyümölcságazat meghatározó termékéről van szó, ami nem elhanyagolható tényező a mezőgazdaságon belül – kezdte érdeklődésünkre Giczi Gergely, az Agármarketing Centrum ügyvezető-helyettese. Hozzátette, az elvetett területek termésátlaga évek óta növekvő tendenciát mutat, napjainkban negyven tonna/hektár felett jár, és a kilátások az idei évre sem rosszak. Ugyanakkor nagyon élőmunka-igényes ágazatról van szó, és mivel nehéz minőségi idénymunkást találni, az automatizáció pedig csak meglehetősen korlátozottan alkalmazható a dinnyetermelésben, ezért a termőterület nagysága az elmúlt években folyamatosan csökken. Rámutatott, a koronavírus-járvány és a jelenlegi bizonytalanság is felelős azért, hogy néhány év alatt ötezerről háromezer hektár alá ment le a termőterület.

A termelési és értékesítési körülmények bizonytalansága, a dráguló munkaerő és az inflációs nyomás miatt is borítékolható, hogy emelkedni fog a magyar dinnye ára. Míg tavaly 150-350 forintba került kilója, addig idén 400-500 forintra, vagy afölé is felkúszhat a bolti ár. A szakember ugyanakkor megjegyezte, a számok valószínűleg széles skálán fognak mozogni, hiszen nyaranta a dinnye az áruházláncok egyik vevőcsalogató terméke, azaz az átlagosnál olcsóbban adják kilóját, hogy a többi árucikket is náluk vegyék meg az emberek - ezzel viszont a termelők is rosszul járnak.

A visegrádi országokba is visszük

Magyarországon 200 ezer tonna görög- és 20 ezer tonna sárgadinnye terem átlagosan évente, ami akkora mennyiség, hogy az eladásához szükség van az exportpiacokra is. A termés mintegy 40 százalékát szállítják külföldre, leginkább Csehországba, Szlovákiába és Lengyelországba, illetve jut belőle például Németországba, vagy a balti államokba is. Ám – ahogy Giczi Gergely fogalmaz – a verseny nagy, ezért a hazai termelők kooperációját, egységes árualap képzését sürgette, hogy bárhonnan is érkezik, ugyanolyan jó minőségű legyen a hazai dinnye.

Az Agrármarketing Centrum ügyvezető-helyettese kitért arra is, a termelők legfontosabb célkitűzése, hogy kihasználják a klímaváltozás adta lehetőséget, és amennyire lehet széthúzzák a termesztési, illetve az értékesítési időszakot. A kora őszi meleg, az öntözés és a fajtanemesítés ugyanis jó alap arra, hogy szeptember közepéig teremjen a dinnye anélkül, hogy kásás lenne. Az AMC évek óta épp emiatt időzíti augusztus második, illetve szeptember első felére népszerűsítő kampányát, amelynek keretein belül idén különböző rendezvényeken, például a legnagyobb fesztiválokon és tömegsport rendezvényeken kóstoltatnak majd különböző magyar gyümölcsöket, köztük dinnyét.

Pozitív élettani hatások

A sárga- és görögdinnye többek között A, C, B6 és E-vitamint, illetve vasat és foszfort tartalmaz, víztartalma pedig kiválóan hidratál, ami a fejlődő szervezet számára is kimondottan előnyös. A dinnye beltartalmi értéke kiváló, termesztésének évszázados hagyományai vannak. Jelenleg az átlagos hazai dinnyefogyasztás évente 10-12 kilogrammot tesz ki.

Bizalmi termék

Mivel a szigorodó élelmiszeripari szabályok miatt megszűnt a lékelés a boltokban, a legtöbben kopogtatással, paskolással döntik el, hogy vajon melyik dinnye lehet a legédesebb, legpirosabb a héj alatt. Vannak, akik a csíkokra, mások a méretre esküsznek, Giczi Gergely szerint azonban, a magyar dinnye sztenderden jó minőségű gyümölcs, ezért nagyon nem foghatunk vele mellé.

Kelendő a magszegény változat is

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara felmérése szerint a legkeresettebbek a négy-nyolc kilogramm közötti görögdinnyék, de igény van a nagyobbakra is, amiket a piacokon és üzletekben esetenként szeletelve, akár hűtve is kínálnak. Formáját tekintve a kínálatban a gömbölyű mellett jelen van a megnyúlt, ovális dinnye. Ugyancsak folyamatosan nő a magszegény dinnyék kedveltsége, már a teljes dinnyemennyiség ötöde ilyen: ezekből leginkább a fekete héjú érhető el, de a csíkos változat is terjed.