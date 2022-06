Megtartani nehezebb, mint megszerezni, vallják ma már egyre több munkáltatónál, és ez a mondat nem csupán a párkapcsolati tanácsadóknál hangzik el, hiszen e kijelentés az élet minden területére igaznak bizonyul – mondja Rádi Lujza HR és munkajogi tanácsadó. Ahhoz, hogy a munkavállalók egy jobb, szebb, elismertebbnek tűnő munkahely reményében ne álljanak fel, a munkahelyi lojalitás növelésében az elismerés fordulópont lehet.

A munkavállalói elköteleződés minden teljesítménymutatóra komoly hatással van. A HR-szakember véleménye, hogy a munkavállalói lojalitás növeli a cég gazdasági hatékonyságát, ugyanakkor csökkenti a fluktuációt. A kutatások szerint a fenntartható dolgozói elkötelezettséget növeli a vezetés minősége, a célkitűzések ismerete, figyelni kell a munkaterhelésre és a munka-magánélet egyensúlyának betartására, minden munkavállaló számára egyértelművé tett vállalati imidzsre és a dolgozó felhatalmazására a saját tevékenységi körében.

Ugyanakkor Rádi Lujza rámutat arra is, hogy még mindig vannak olyan vezetők, akik kézlegyintéssel intézik el ezt a problémát, pedig egyre nagyobb a hiány megfelelő szakemberből és a dolgozók önbecsülése is egyre hangsúlyosabb. Egy dolgozó felvétele, vagy a munkahelyhez csábítása sok esetben egy számára vonzónak vélt összeg biztosításával megoldható, de a munkavállaló megtartásához ez még kevés. Ehhez járul még az is, hogy az életpályamodell is változik. A fiatalabb generáció számára a lojalitás már nem jelent 20-30, vagy ne adj’ Isten 40 évet ugyanott munkával tölteni. Ha egy jobb lehetőség adódik, ma már könnyebben állnak fel az emberek és egy számukra – lehet, hogy csak első benyomásra – szimpatikusabbnak ítélt munkahelyre váltanak.