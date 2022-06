A hagyományos, természetes (bio)gazdálkodás igyekszik vegyi anyagok nélkül termelni, eközben a talajélet is újra kezd éledni. Régi mondás, hogy ne a növényt tápláld, hanem a talajt, a talajéletet, és az táplálni fogja a növényeket. A növények és a talajban lévő mikrobák kémiai szignálokkal beszélgetnek és ennek köszönhetően a mikroorganizmusok milliárdjai foglalkoznak azzal minden egyes másodpercben az év minden egyes napján, hogy a növény minden szükséges tápanyagot megkapjon – magyarázza Ujhelyy Károly hobbikertész, a Kertszövetség országos elnökségének tagja.

Pusztuló mikroorganizmusok

A kertünkben lévő talaj összetett, sérülékeny, de egyben önjavító képességgel is rendelkezik. A vegyi anyagok és műtrágyák ezt a változatosságot csökkentették le, így a jótékony hatású mikrobákból már csak a legellenállóbb fajták találhatók meg. A növekvő számú kórokozók mellett a mezőgazdasági területeken a sérült táplálékháló már nem tudja ellátni sem tápanyagszolgáltató, sem védelmi szerepét. Ezért jelent pozitív és ígéretes változást a komposztból és egyéb mikroorganizmusokból álló készítmények használata. A jól működő táplálékháló képes minden növény tápanyagigényét kielégíteni pontosan akkor, azzal a tápanyaggal és olyan mennyiségben, amire az adott növénynek szüksége van.

Ujhelyy Károly felhívta a figyelmet arra, hogy a műtrágyák és növényvédő szerek válogatás nélkül pusztítják el a növényeket tápláló, a talajban lévő mikroorganizmusokat direkt és indirekt módon. A talajban lakó baktériumok is rendkívül érzékenyek a sókra, magas töménység esetén el is pusztulhatnak. A gombaölő szerek, baktériumölők, a gyomirtók sem csak a megcélzott fertőzést számolják fel, hanem válogatás nélkül minden fajt, ami érzékeny az adott hatóanyagra.

A hagyományos, természetes (bio)gazdálkodás igyekszik vegyi anyagok nélkül termelni, eközben a talajélet is újra kezd éledni. De magától újraéledve még mindig csak egy sérült táplálékháló jelenik meg, mert nincs honnan pótolni a hiányzó mikroorganizmusokat, csak az szaporodik fel, ami az adott helyszínen megtalálható. Ezért tudatosan építeni és segíteni kell a táplálékhálót, hogy az évmilliók alatt kialakult, és az ember által évtizedek alatt elpusztított életközösségek újraéledhessenek, és a talaj újra termékennyé válhasson. Házikertekben a talajélet javítását a komposztkészítéssel lehet legeredményesebben elérni. A komposzt készítése során érdemes hozzátenni egy kis mennyiségű érintetlen talajéletet is, például erdőtalajból származó (beoltó) talajéletet. Ez azért fontos, mert a saját kertünk talajából már hiányzik a talajlakók és mikrobák fele, így nem érünk el teljes értékű komposztföldet. Ahol állattartás is van, ott az istállótrágya szakaszos bedolgozásával javítható a talajszerkezet és növelhető a talaj tápanyagtartalma.