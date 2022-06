Minél előbb, annál jobb!

Antal Emese dietetikus, szociológus, a TÉT platform szakmai vezetője szerint az ételekkel kapcsolatos dolgok megismerése minél előbb javasolt a gyermekek számára, hiszen a táplálkozásukat, az egészséges életüket is befolyásolja. A bevásárlás során megvett zöldségek és gyümölcsök, egyéb főzésben használt alapanyagok és eszközök játékos bemutatása is hozzájárul, hogy nem lesz a gyermek számára ismeretlen terep a konyha, és az evés során esetleg nem idegenkedik új ízek kipróbálásától sem. A szülőnek minél előbb figyelnie kell arra, hogy már egészen kicsi kortól a konyha is a felfedezések terepe legyen. Ez pedig az évek során eredményezheti azt, hogy a gyermek később szívesen segít a főzésnél, bevásárlásnál, és akár önállóan is ténykedik majd a konyhában, kiszolgálja magát, és a látott szülői mintát a saját felnőtt életében és családjában is képes lesz továbbadni, alkalmazni.

Fotó: Dreamstime

Kreativitás és engedékenység

Antal Emese rámutat, hogy a zöldségek és gyümölcsök megismerése már kicsi kortól lehetséges, vidámsággal, humorral fűszerezve könnyebb az ismeretlen ízeket kipróbáltatni. Ne adjuk fel soha, hogy mindig újabb és újabb hozzávalókat, élelmiszereket, ezáltal újabb ízeket csempésszünk az általunk készített ételbe, mert nem csak a saját, de a gyermekünk ízlésvilága is folyton változik. A szakember saját gyermekeinél tapasztalta, hogy ha gusztusosan, és ha változatos módon tálaljuk az esetlegesen nem kedvelt zöldséget és gyümölcsöt, lehet, hogy egyik változatban kipróbálja, és ha ízleni fog számára, akkor már a többi ételben vagy akár magában is fogyasztja majd. Példaként említette, hogy egyik fia a sárgarépát nem kedvelte, ellenben a bébirépát köretként megette, később pedig más formában, reszelve például, szívesen fogyasztotta el salátákban. Időnként próbálkozhatunk újra a „nemszeretem” falatokkal, soha nem lehet tudni, mikor mutat hajlandóságot csemeténk a kóstolásra. Persze arra is felhívta a dietetikus a figyelmet, hogy ne azt főzzük legféltettebb kincsünknek, amit nem szeret, de nagyon egészséges, mert csak az érintetlenül hagyott falatok sorát növeljük vele. Legyünk engedékenyek, de törekedjünk arra, hogy szélesítsük a szívesen fogyasztott ételek körét. Kreativitás és találékonyság elengedhetetlen a konyhában is a szülő részéről, hiszen ez is a gyermeknevelés része. Nekünk is könnyebb, ha beszélgetünk a táplálkozásról, az egészségről, a családi kommunikáció része lehet ez a téma, miközben nem a „rágcsák, nasizás” lesz a megszokott, inkább a tudatosság, amelybe természetesen belefér az édességevés, ami desszertet jelent a főétel után, és nem ahelyett.