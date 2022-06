Az olyan belső tényezők, mint a hormonális változások (például a pubertás vagy a havi ciklus idején) és a gyógyszerszedés, valamint a külső tényezők – például az időjárási hatások – oda vezethetnek, hogy megnő bőrünk faggyútermelése, valamint a szarusejtek képződése is. E tényezők szerepet játszanak a baktériumok szaporodásában is, és mindennek következtében megjelennek a bőrön a fekete- vagy fehérfejű mitesszerek, az aknés pattanások, kelések.

Gyulladásos elváltozás

Mit nevezünk aknénak? Dr. Kiss Zsuzsanna bőrgyógyász-kozmetológus ismertette, hogy a bőrünkön lévő pórusok nyílásában a faggyúmirigy és szőrtüsző egységes működést képvisel. Ezeknek az idült, kiújuló gyulladásos elváltozását nevezzük aknénak, amelynek különböző fokozatai vannak, az egészen enyhétől a súlyos, lázzal és ízületi fájdalommal járó aknéig széles ezek spektruma.

Az enyhe akné során kis gyulladt pontok alakulnak ki a bőrön. Az akné egyik fő okát a szőrtüszők körüli parányi gyulladások jelentik. Jellemzője, hogy a faggyúmirigy szőrtüsző-kimenete elszarusodik, ezáltal nem tud ürülni a faggyú az elszarusodott pórusokból, és táptalajul szolgál a bőrben lévő baktériumoknak, amelynek során beindul a gyulladásos folyamat.

Az enyhétől a súlyos tünetekig

Dr. Kiss Zsuzsanna hozzátette, középsúlyos aknénál a gyulladás mellett a gennyesedés is tapasztalható, a súlyos változatnál már mély csomók is vannak, és láz, valamint ízületi fájdalom is járulhat hozzá, szerencsére ez a változat ritkábban fordul elő. Ilyen esetekben semmiképpen ne „barkácsoljunk” a bőrünkön otthon, kérjük bőrgyógyász segítségét.

A faggyúmirigyek egy faggyúnak nevezett olajos anyagot termelnek, amelynek feladata, hogy rugalmassá tegye a bőrt és a hajszálakat. A túlzott faggyútermelődést seborrheának nevezik, amelynek során a nagy mennyiségű faggyú a bőr felszínén megzavarja azt a természetes folyamatot, melynek révén a bőrről lehullanak az elhalt hámsejtek. A faggyúban levő zsír felgyülemlése a faggyúmirigyen belül szintén gyulladáshoz vezethet.

A hiperkeratózis a bőr külső rétegeinek rendellenes megvastagodása. Az okozza, hogy túlságosan sok hámsejt keletkezik a faggyúmirigy járataiban, illetve az elhalt hámsejtek nem hullanak le a bőrfelszínről, mivel a túlzott mennyiségű faggyú odatapasztja őket. Ezek a sejtek „dugókat” képeznek, amelyek eltömítik a faggyúmirigyeket, ez a faggyú felgyülemléséhez vezet, amitől a szőrtüszők fala kidagad, ami fekete- és fehérfejű mitesszerek és pattanások megjelenéséhez vezet.

Ne piszkáljuk, ne nyomkodjuk!

Az enyhe vagy középsúlyos aknéhoz dr. Kiss Zsuzsanna szerint ne nyúljunk, ne piszkálgassuk, egy helytelenül elvégzett nyomkodással még erősebb gyulladást idézhetünk elő, ami rosszabb esetben hegesedve gyógyul, és örökre nyomot hagy a bőrünkön. Jó, ha kozmetikusra, bőrgyógyászra bízzuk a pattanások kezelését, aki fertőtleníti, felpuhítja, és szakszerű technikával eltávolítja a gennyes részt. A külsőleg kezelés során nem javasolja a bőrgyógyász a szárítást, megdőlt már az a nézet, hogy az alkoholos bedörzsölés segíthet a gennyes pattanásokon. A kíméletes tisztítás a legjobb, ha csak mitesszerek dominálnak az arcon, a túlzott szarusodásnál a bőrradírozás segíthet, a hidratálás pedig nagyon fontos, mert az a faggyúmirigyek működését visszafogja. Természetesen vannak az aknéra nagyon jól ható gyógynövényes készítmények, és az enyhébb esetekben a kozmetikus is tud tanácsot adni. Ha sok a gyulladt szőrtüsző, és hozzá több gennyes pattanás keletkezik a bőrön, akkor célszerű a bőrgyógyász szakorvos segítségét kérni, aki helyi fertőtlenítő, gyulladásgátló terápiát tud javasolni.

Azok a fránya bacik… A faggyúmirigyek által termelt, felhalmozódott faggyú ideális környezetet jelent a baktériumok szaporodásához, mivel azok megtelepszenek az eltömődött faggyúmirigy járataiban, és elkezdik lebontani azt. Ennek a bomlási folyamatnak a következtében olyan anyagok keletkeznek, amelyek további gyulladást idéznek elő, és ez gennyes pattanások és kelések kialakulásához vezet. Súlyos esetben a szőrtüsző fala a gyulladás előrehaladott fázisaiban „szétrobban”, ekkor zsírok, zsírsavak, szarusejtek, baktériumok és sejttörmelékek szabadulnak ki, amelyek még további gyulladásokat idézhetnek elő a környező bőrterületen.

Mallorca akné. Az utóbbi években kutatók megfigyelték, hogy a Közép-Európából a trópusokra utazók hazatérve sokszor kellemetlen aknéktól szenvedtek. Mallorca aknénak nevezték el, ami nem igazi akné, a hirtelen klímaváltás okozza, amelyre a más éghajlathoz szokott ember szervezete reagál. Az ilyen jellegű akné könnyebben elmúlik, de ajánlott figyelni rá utazás előtt, hogy megfelelő kozmetikumokat használjunk a fényvédelemre, olyanokat, amelyek nem komedogének, vagyis nem mitesszerképzők, azaz nem tömítik el a pórusokat.

Kiváltó okok. A serdülőkori akné esetében a nyár általában „jót tesz”, a napfény hatására a gyulladás visszahúzódhat, a felnőttkori akné eltér a serdülőkoritól, amelyet okozhat rendellenes pajzsmirigy-, mellékveseműködés, epe, bél- vagy más anyagcsere betegség is. Kiválthatják egyes gyógyszerek, antibiotikumok, amelyek fényérzékenyítik a bőr. A legfrissebb kutatások szerint a fiataloknál az inzulinrezisztenciát is jelzik az aknés tünetek.

Pattanás. A pattanás gyulladt (duzzadt és elszíneződött), gennyel teli bőrelváltozás, amely általában fájdalmas. De a pattanás szót gyakran használják gyűjtőnévként különféle bőrhibák – mitesszerek, kelések, furunkulosok – megnevezésére is.