Kevesen tudják, hogy amikor a magzat az anyaméhben van, az érzékszervei közül először a szaglása fejlődik ki, a magzatvízben oldott molekulaként érzékeli az illatokat – mondja Lipovszky Csenge, Magyarország egyetlen illatesztétája, aki a vállalati szférának nyújtott szolgáltatásain túl személyes illattanácsadással is foglalkozik egy saját maga által kidolgozott archetípusos rendszer alapján. A tudatos szaglás, illetve az illatokra adott reakció segítségével nemcsak azt mutatja meg, hogy kihez milyen parfüm illik, hanem – a grafológusokhoz hasonlóan – képet is ad az őt felkeresők személyiségéről, élethelyzetéről. Szerinte az orrunk annak ellenére a legmostohábban kezelt érzékszervünk, hogy a szaginger még a 0,9 másodperces fájdalomingerületnél is gyorsabban ér el az agyba. Anatómiai érdekesség az is, hogy az agy limbikus rendszerébe, az ösztönökért, érzelmekért felelős részbe fut be, és egyedüliként az öt érzékelési mód közül, nincs semmilyen összeköttetése a tudatosságért, racionalitásért felelős agykéreggel. Azaz nem tudjuk tudatosan befolyásolni, hogy melyik illat tetszik nekünk – mutat rá, majd hozzá teszi azt is, az illata alapján ösztönösen érezzük meg azt, hogy melyik ember környezetében jó lenni, és ki jelent fenyegetést számunkra. Így már egyáltalán nem meglepő az az állítás sem Lipovszky Csengétől, hogy a nők – igaz nem tudatosan – úgy „szagolják ki” párjukat, hogy az esetlegesen megszülető utód a leggazdagabb és legéletrevalóbb génkészlettel rendelkezzen. De ugyanígy igaz a baráti vagy a munkahelyi, sőt a legközelebbi rokoni kapcsolatainkra is, hogy befolyásolják őket az illatok.

Lipovszky Csenge – Fotó: Tóth Balázs

Feromontérképünk folyamatosan változik

Az ember illata egyedi, akár az ujjlenyomata – mutat rá az esztéta, hozzátéve azt is, hogy a test-, a száj-, a haj-, az izzadság- stb. jó értelemben vett szagát együttesen magába foglaló feromontérképünk akár havonta, sőt hetente is változhat. Azt ugyanis nemcsak a táplálkozásunk, a sport vagy éppen a mosakodás befolyásolja, hanem például az is, ha megismerünk egy új kollégát, vagy ha az eddigi megszokott munkarend helyett home office-ban kezdünk dolgozni. Azaz nemcsak a fizikai benyomások váltanak ki belőlünk hormonális reakciókat, hanem a lelkiek is – hangsúlyozta. De példaként felhozta is, hogy az érzékenyebb hölgyek be szoktak számolni róla, hogy úgy érzik, miután csókot váltottak párjukkal, egyesül kettőjük illata.

És itt most egyáltalán nem a parfümökről vagy dezodorokról van szó, azok ugyanis nem képesek elnyomni a legbensőbb önvalónknak tekinthető adottságot. Az orr nem buta, le tudja választani a mesterséges illatot a személyestől – mutatott rá, majd ha már a csók és a párválasztás is szóba került megjegyezte, általában az ellentétes illatú emberek vonzzák egymást, aminek evolúciós okai vannak.

Fotó: Dreamstime

Így válasszunk magunknak parfümöt

Lipovszky Csenge szerint az illat a lélek nyelve, ami a szagláson keresztül üzen nekünk. Ahhoz pedig, hogy az ember megtalálja a leginkább hozzá illő parfümöt, ismernie kell és el kell fogadnia magát. Ha valaki parfümök között válogat, akkor figyeljen rá, hogy egyenként megszagolva őket, milyen érzetek képződnek benne – fogalmazott. Ne a márkát nézzék, a divatot vagy egyéb külső elvárásokat, hanem bízzanak a saját érzékelésükben: hiába gondolja valaki azt egy illatról, hogy ez nem ő, ha az orra, a szaglása, az agya emocionális központja, az idegrendszere igent mond rá, akkor valószínűleg a lelke egy olyan része szeretne aktiválódni, ami el van nyomva – magyarázta. Az illatesztéta hozzátette azt is, a gondolataink mindennél jobban befolyásolva vannak, akár a szocializáció, a reklámok, a megfelelési kényszer által, ha viszont egy illat jó érzést kelt bennünk, megnyugszunk, mosolygunk tőle, akkor az az igazi. Végezetül kiemelte, teljesen mindegy, mit szagolunk, de igyekezzünk tudatosan figyelni rá, hogy milyen érzéseket kelt bennünk, és beszéljünk róla. Hajlamosak vagyunk előtérbe helyezni a racionális bal agyféltekét, és háttérbe szorítani az istenhitért, transzencendensért, intuíciókért felelős jobbot, ami meg is látszik modern világunkon – jegyezte meg.