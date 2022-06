A cél az ajándék esetében az, hogy a megajándékozott el tudja fogadni, örülni tudjon a másik által jó szívvel készített, neki vásárolt ajándéknak vagy neki szánt élménynek. A lényeg a meglepetésen van – hangsúlyozza Benczéné Timár Irén tanácsadó szakpszichológus, hiszen, ha a gyerek megrendeli az ajándékot, az elvesz az igazi örömből, a meglepetésből.

Milyen módon választ a szülő ajándékot? Le szeretné nyűgözni a gyermeket? Tartalmasabb ajándékot keres? Olyat, amit majd felemleget? Esetleg felejthetetlen élményt szeretne adni? Vajon örül majd neki? – teszik fel maguknak leggyakrabban e kérdést a szülők. Ha sorra vesszük, mi az, amit az ajándékról gondolunk, akkor végső soron arra jutunk, hogy egy szívből jövő, átgondolt ajándék mindig egyedi, különleges és örömet keltő.

A gyermeknek fontos azt megtanítani, hogy nem a pénzen vett ajándék a legértékesebb, sőt… Érdemes szülőként figyelembe venni azt is, hogy hibás séma az „azt adom, aminek én örülnék”, inkább azt érdemes átgondolni, hogy „minek örülne?” és „mit tudok én adni, ami valóban neki való, amivel tényleg meglepetést tudok szerezni”. Arra is lényeges kitérni, hogy nemcsak a tárgyak lehetnek ajándékok, és itt közös együtt gondolkodás is lehet szülő és gyermek között, hogy mi is számít ajándéknak. Egyes vélemények szerint, kicsit humorosan is fogalmazva: „A legnagyobb ajándék, amit gyermekünknek adhatunk, az a feltétlen szeretet, a széttárt karok és egy készséges fül.”

Természetesen az is fontos, hogy a gyermek megtanulja - és erről is érdemes vele beszélgetni -, hogy ne csak a nagy ajándékoknak örüljön, hanem lássa a gesztust, a szándékot is. Tudjon súlyozni, esetleg ne tegye szóvá, ha nem pont a kedvenc vagy régóta vágyott dolgot kapta, át tudja látni, hogy az ajándék a szeretetről szól, és mindennek értéke van.