Koronavírus fertőzés kapcsán kialakuló emésztőrendszeri tünetek a Covid-19 fertőzöttek mintegy felénél alakulnak ki – mondta érdeklődésünkre dr. Szabó Zsuzsanna, háziorvos. Hozzátette, ezek a panaszok jelentkezhetnek már a betegség alatt, de akár pár héttel a fertőzöttség lezajlását követően is. A különböző súlyosságú, megjelenési formájukban is eltérő tünetek lehetnek átmenetiek, de egyes esetekben tartós, vagy akár végleges állapotok is kialakulhatnak – figyelmeztetett, majd rámutatott, leggyakoribb a hasmenés, a hányinger-hányás, a hasi fájdalom és a puffadás, de étvágytalanság és súlyos mértékű fogyás is sokszor előfordul, csakúgy, mint a máj- és epeutak érintettsége. Akár gyors lefolyású hepatitis, azaz májgyulladás is kialakulhat. Az íz- és a szagérzés zavarai is okozhatnak megváltozott étkezési kedvet, melyek elhúzódóan, akár hónapokig is fennállhatnak – jegyezte meg. Kiemelte, a szervezetet érintő gyulladás miatt fokozott a fehérjebontás, és a hasmenés miatti tápanyagvesztés is komoly következményekkel járhat. A 65 év felettiekben a koronavírus fertőzés következtében az alultápláltság kockázata mintegy 30-50 százalék.

Gyógyszer mellékhatása is lehet

Dr. Szabó Zsuzsanna szerint ugyanakkor nem minden gasztrointesztinális (gyomor-bél rendszerhez tartozó) tünet elsődlegesen a koronavírus következménye. Az ilyenkor jelentkező panaszok körülbelül 40 százalékáért a Covid-19 kezelése során használt gyógyszerek okozta mellékhatások lehetnek felelősek, amelyek leggyakrabban hasmenést, máj, valamint epeúti mellékhatásokat, kisebb százalékban hányingert, hányást okoznak. Ezek a gyógyszer elhagyását követően néhány hét alatt rendeződnek, a koronavírus okozta elhúzódó panaszokkal ellentétben.

A háziorvos beszélt arról is, hogy a főbb, koronavírus fertőzéshez köthető emésztőszervrendszeri kórképek lehetnek újonnan, a fertőzés kapcsán kialakuló betegségek is. Ilyenek a bélgyulladás, a „funkcionális”, vagyis nem meghatározható eredetű hasmenés, az irritábilis bélszindróma, valamint az immun-mechanizmusú máj- és epeúti betegségek. De tapasztalhatjuk azt is, hogy a már meglévő emésztőszervi betegségek lefolyása megváltozhat, jellemzően súlyosbodhat, ezért érdemes komolyan venni a tüneteket. A Covid-19 jelentős hatást gyakorol a krónikus gasztrointesztinális betegségek lefolyására, így rosszabbodhatnak a gyulladásos bélbetegségekben, vagy a krónikus májbetegségekben szenvedők tünetei egy esetleges koronavírus fertőzés során – hangsúlyozta, majd azt tanácsolta, hogy a pontos diagnózis érdekében az érintettek mindenképpen forduljanak orvoshoz.

Szabó Zsuzsanna, háziorvos Fotó: Sz.Zs.

Kórházi kezelés is szükséges lehet

A szakember elmondta azt is, a panaszos korábbi anamnézisének (korelőzményének), és kísérőbetegségeinek ismeretében a kezelőorvos személyre szabottan tud tanácsot adni, kivizsgálni, és esetlegesen további szükséges vizsgálatokat elrendelni, mint például vérvétel, vagy széklettenyésztés, esetleg gasztroenterológiai beutaló, vagy gyógyszermódosítás a megfelelő terápiához. Hozzátette, egy pár napos súlyosabb hasmenés egy idős legyengült szervezet esetében – többek között a kiszáradás veszélye miatt -, vagy egy cukorbeteg esetében – a felboruló anyagcsere miatt - akár végzetes is lehet.

Kitért arra is, hogy mivel az emésztőszervrendszeri post-Covid érintettség tekintetében még egységes szűrési, diagnosztikai és terápiás algoritmusokat nem vezettek be, ezért jelenleg ezeket a betegségeket a hasonló megjelenésű nem Covid okozta emésztőrendszeri betegségekben szokásos terápiás módon kezelik. Kórházi kezelés válhat szükségessé a fulmináns - gyors lefolyású - és / vagy súlyos esetekben, főleg ha a máj-epeúti rendszert érintik a tünetek, mivel az egyik leggyakoribb probléma a májkárosodás. Covid-19 fertőzötteknél az emelkedett májenzimek gyakorisága körülbelül 50 százalékos – hangsúlyozta. Azért nagyon fontos vérvizsgálattal monitorozni a májenzimek értékét, mert a Covid-19 halálozási rátájának kockázata 3,5-szeressére nő emelkedett májenzimek esetén - amelyek egyébként a májkárosodás mértékét is érzékenyen jelzik – magyarázta.

Forrás: Dreamstime

Maradandó károsodások

Dr. Szabó Zsuzsanna szerint ritkán, egyes súlyos esetekben előfordulhatnak elhúzódó, vagy akár maradandó károsodások is. Például a béltükrözésen áteső Covid-19 fertőzötteknél gyakran látható - akár több, mint a felüknél - jelentős bélnyálkahártya-károsodás. A gyors lefolyású súlyos májgyulladás esetén csak a májátültetés segít, de potenciálisan halálos kimenetelű Covid-19-hez köthető kórképek is kialakulhatnak. Ilyen a gyomorvérzés, bélelhalás, sejtelhalással járó hasnyálmirigy-gyulladás, gyors lefolyású májgyulladás, krónikus, progresszív epeúti gyulladás; Clostridium difficile okozta bélgyulladás; vagy akár a kortikoszteroid kezelés mellett kialakuló sejtelhalással járó parazitás bélgyulladás is. Ezért nagyon fontos, hogy ha valaki átesett a koronavírus fertőzésen, és a cikkben említett tünetek valamelyikét tartósan tapasztalja, keresse fel kezelőorvosát a szakszerű ellátás megkezdése érdekében.