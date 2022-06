Indiában a risik (bölcsek és szentek) már évezredekkel ezelőtt kutatták meditációikban a természet és a világegyetem titkait. Megfejtették az anyagi és a szellemi világ törvényeit, bepillantást nyertek az univerzum összefüggéseibe. A felhalmozott tapasztalatokból és ismeretekből átfogó, mindenre kiterjedő rendszer jött létre, amelyet jógának nevezünk, s amely értékes, gyakorlati útmutatással szolgál a testtel, a légzéssel, az összpontosítással, a lazítással és a meditációval kapcsolatban. Ma már a jógát világszerte oktatják, hiszen minden korosztály számára alkalmas, sohasem késő elkezdeni, és a mindennapi életben bármikor lehet alkalmazni.

Holisztikus módszer

Gergó Veronika, a Győri Jóga Egyesület elnöke röviden úgy mutatta be a jógát, hogy az a teljesség igényével kifejlesztett holisztikus módszer, amely nem csupán a testi, hanem a szellemi és lelki tényezőket is figyelembe veszi. Pozitív gondolkodásmód, kitartás, fegyelem, megértés, elengedés, amit tanulhatunk általa, mindezek utat nyitnak az önmegismeréshez és az önmegvalósításhoz. A jóga első szintjét a testgyakorlatok jelentik, amelyek a harmonikussá teszik a mozgásunkat, megerősítik az izomzatot. Az egészséges test jobban érzi magát – fogalmazott Gergó Veronika, hozzátéve, hogy a jóga nem csak a gyakorlatok áramlásban elvégzett sorát jelenti, a testtartások (ászanák) gyakorlását, hanem a szabadon áramló légzést elsajátítva a tüdő egészségére is jótékony hatással bír. A tudatossá váló légzés az érzelmi állapot befolyásolója, stresszoldó hatása elvitathatatlan. A jóga során a légző- és testgyakorlatok együttes gyakorlása, kombinálása valósul meg. A jógastúdiókban használhatnak néhány segédeszközt is hozzá, de valójában a jógát bármikor, bárki elkezdheti, és a megtanult gyakorlatokat otthon is végezheti. Harmadikként az elnök a gondolatok szintjét említette, a jóga során megtanulható, hogyan csendesítsük le a gondolatainkat, hogy képesek legyünk az összpontosításra. A jóga lehetővé teszi, hogy a belső nyugalmat megtapasztaljuk, megtisztuljunk, elérjük az ítéletmentes állapotot. A jóga eszköze lehet annak, hogy jól érezzük magunkat a „bőrünkben”.

Forrás: Gergó Veronika

Nincs reménytelen eset

Gergó Veronika beszélt arról is, hogy ma már rengeteg jógairányzat létezik. Ebben az a jó, hogy mindenki megtalálhatja az életkorának és alkatának vagy élethelyzetének megfelelőt, és természetesen az is előnye, hogy nem kell „elköteleződni” egy irányzat mellett. A jóga valódi célja, hogy a harmóniát, az örömteli csendet megtapasztaljuk és átéljük. Ebben a legnagyobb segítség, hogy találkozzunk egy képzett és gyakorló jógaoktatóval, mert a tanulásban természetesen figyelembe kell venni minden esetleges egészségügyi problémát, és a gyakorlatokat annak megfelelően szükséges módosítani, de nincs „reménytelen eset”, és a további, akár otthoni gyakorlás során egyre jobb irányba változhat testi, lelki és szellemi az állapotunk. Gergó Veronika életének több mint harminc éve része a jóga, több mint tíz éve annak tanítása is. Ő azt tapasztalja, hogy aki egyszer valóban elkezdi, nem szokta elhagyni a jógázást, ami szerinte életünk utolsó pillanatáig elkísérhet bennünket. A jóga komplexitása és ereje abban nyilvánul meg, hogy ha magunk is megtanuljuk és megtapasztaljuk a test jól létét, a lelki békét és a tiszta tudatállapotot, akkor képesek leszünk másokat is segíteni, tudásunkat továbbadni.

Forrás: Gergó Veronika

A test regenerálója

Simonné Borbély Mariann gerincjóga és szenior jóga oktatásával foglalkozik. Gyermekként még úgy gondolta, ez a mozgásforma nem az ő kedvence lesz, amikor édesapját otthon jógázni látta, de az aerobikot aztán ő is „lecserélte”, évtizedek óta a jóga az élete részévé vált. A hatha jógára épülő alkalmazott jógairányzatok, mint női, gyerek, kismama, szenior vagy gerincjóga, a testgyakorlatokra, a légzőgyakorlatokra és a meditációra épülnek. Ha a gyógyulásra és az egészség megőrzésére törekszünk, a leghatékonyabbak akkor lehetünk, ha rendszeresen mozgunk, illetve elsajátítjuk a helyes légzés és helyes testtartás alapjait. A hatha jóga ászanái pedig ebben segítenek.

Simonné Borbély Mariann ismertette azt is, hogy a jóga segíti a zsírégetést, a mélyizmok megdolgoztatásával serkenti a testet a méregtelenítésre, ezáltal a gyorsabb anyagcsere-működésre. A jóga előnye, hogy rugalmasan tartja az ízületeket, megőrzi vagy visszaadja azok teljes mozgáskörét, erősíti a csontokat, lassítja a csontritkulási folyamatokat. A megfelelően végzett légzés növeli a tüdő kapacitását, a gyakorlatok rugalmasan tartják a bordakosarat, a mellkasi izmokat. A rendszeres gyakorlás javítja a vérkeringést, csökkenti a magas vérnyomást, erősíti az immunrendszert. Nagyobb teherbírást, állóképességet ad, és fejleszti az egyensúlyérzéket és koncentrációkészséget, javítja a testtudatot, az anyagcserét, magabiztosságot növel. A gerincjógánál elsődleges a helyes légzés és a testtartás elsajátítása, az egészséges gerincoszlop az életminőségünk meghatározója, a légzésgyakorlatok révén pedig közvetlenül be tudunk avatkozni a fizikai és mentális állapotunkba, megtanuljuk az idegrendszer pihentetését, az izmok ellazítását. A test regenerálódása felgyorsul a jógázás során, amit nem csak fiatal, de még idős korban is érdemes elkezdeni, hogy az izmok és ízületek fizikai állapotát, testünk jól létét minél tovább megőrizhessük.

Az ellentétes erők kiegyenlítése. A hatha egy komplex rendszer a kétféle „működésünk” (szimpatikus- paraszimpatikus idegrendszer, aktív-passzív, férfias-nőies, kiáradó-befogadó oldalunk) kiegyensúlyozására, a hatha jóga az ellentétes erők egyesítésének útja. A megnyilvánult világ duális, ellentétekkel teli (Nappal – éjszaka, férfi – nő, értelem – érzelem, igen – nem stb), ezt a két ellentétes erőt nevezik Napnak és Holdnak. Az ellentétek egyensúlyba hozása, majd egyesítésének útja – ezáltal a dualista tudat meghaladása – a hatha jóga. A két ellentétes minőség (Ha – tha, jin – jang, Nap – Hold) minden fejlett kultúrában jól ismert.