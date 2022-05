Ez a tavasz nagyon rendhagyó, hiszen 2020 óta ez lesz az első, amikor nem lesz rajtunk maszk, újra látjuk egymást mosolyogni, illetve újra vannak közösségi események, van hova kiöltözni, készülődni – kezdi érdeklődésünkre Marosi Szilvia, szexuálterapeuta, aki az elmúlt két év veszteségekkel teli időszaka után az eddigieknél is reményteljesebb tavaszban bízik idén. Férfi és nő viszonylatában rámutatott, a tanulmányok nem igazolják, hogy a tavasz beköszöntével fokozódna a hormontermelés az ember szervezetében, és demográfiai adatok sem támasztják alá a tesztoszteronszint megugrását, vagy a tüszőrepedések megsokszorozódását. Sokkal inkább beszélhetünk pszichológiai változásokról a tavasz kapcsán, hiszen a több fény, az újrakezdés, a régi rossz dolgok magunk mögött hagyásának reményét sejteti. Az ember már nem didereg, nem húzza össze magát, nem hajtja le a fejét, amikor kilép az utcára, és nem takarja el sál és sapka – tette hozzá. Azaz újra van vizuális élmény, aminek az ereje nem lebecsülendő: a melegebb idővel, a napsütéssel az emberek vidámabbak lesznek, és főként a hölgyeknek több kedve van készülődni, sminkelni, csinosabb és egyre rövidebb szoknyákba bújni, amit rögtön kiszúrnak az alapvetően vizuális beállítottságú férfiak. A szakember kiemelte, nyilván nem a ruha, a haj vagy a smink teszi az embert, de miután a nő megteremtette önmagának is azt az illúziót, hogy ő most egy jelenség tud lenni az utcán, megváltozik a tekintete, más lesz a mozgása, a kisugárzása, és ez az, amire a férfiaknak antennájuk van.

Kölcsönös társasjáték

Marosi Szilvia szerint ez egy kölcsönös és jó társasjáték férfi és nő között, amelyben a fiatal hölgyeknek az a dolguk, hogy élvezzék és kihangsúlyozzák a szépségüket, a fiúknak pedig, hogy fogékonyak legyenek erre, bókoljanak, udvaroljanak, és próbáljanak hódítani. Egyik nincs a másik nélkül – jegyezte meg, hozzátéve, hogy az már egyéni vérmérséklet kérdése, hogy ki teszi meg az első lépést. Ebben úgy véli, hatalmas változás érzékelhető, a „hölgy választ” elve sokkal direktebb, mint régen. A fiúk belesodródnak kapcsolatokba, és megfosztódnak a „vadászat”, a „zsákmány elejtésének” jó érzésétől, a lányok pedig végül csalódnak, mert könnyen abban a szerepben találják magukat, hogy rajtuk maradt az a nadrág, amit az első gesztusnál felöltöttek – magyarázta.

Keressünk magánytörő pontokat!

A szexuálterapeuta szerint a tavasz adta lendület ellenére nagyon sok magasan kvalifikált, „pompás ember” él elszigeteltségben, akik nem értik, hogy ők miért vannak egyedül? Nekik azt tanácsolja, hogy legyenek racionálisak a párválasztásban: ne az Instagram lányokat vagy a fehér lovon ügető herceget keressék, és ne tartsanak az életszerű dolgoktól! De menjenek közösségbe, sportkörökbe, tánctanfolyamra, vallási felekezetek programjaira, azaz olyan helyekre, ahol könnyen találnak apropót arra, hogy megszólítsanak valakit, és ismerkedjenek. Olyan helyeket keressünk, ahol meg tudnak teremtődni azok a magánytörő pontok, amelyek lehet, hogy nem egy párkapcsolat irányába vezetnek, de feloldják az előbb említett izolációt, illetve azt az érzést, hogy „én senkinek sem tetszem, senkinek nem kellek” – hangsúlyozta.

Végül úgy fogalmazott, arra biztat mindenkit, hogy legyen nyitott a másik felé, hiszen a mosolygás, vagy egy kedves mondattal való megszólítás még senkit nem bántott meg. Mindenkinek volt már szerelmi csalódása, amit olyannyira szeret magával hurcolni, de ezzel önmagunkat fosztjuk meg egy csodálatos lehetőségtől, egy következő kapcsolat kialakulásától – zárta gondolatait.