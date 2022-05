A fagylalt árak idén jelentősebben nőttek a tavalyi évhez képest, jelenleg mintegy 400 forintba kerül egy gombóc jó minőségű fagyi. Természetesen ennél lehet kevesebbért is találni, de akik valóban kézműves technológiával és jó minőségű alapanyagokból készítik, azok nem tudják olcsóbban kihozni, vagy legalábbis „öngyilkosság” ez alatt az ár alatt kínálni a jeges édességet – érzékeltette röviden a nyár egyik slágertermékének idei árszabását Erdélyi Balázs, a Magyar Cukrász Ipartestület szakmai elnöke.

Hozzátette, sajnos nagyon sok körülmény alakul idén kedvezőtlenül, ami miatt kénytelenek árat emelni. Az alapanyagok szinte naponta drágulnak, de szállításonként egészen biztosan. A nagykerek nem tudják maradéktalanul kiszolgálni a cukrászdákat, mert ők sem kapják meg a lekötött mennyiségeiket. Kiszámíthatatlanná vált az ellátás, előfordulnak már most is hiánytermékek, akadozik a beszállítás. Az energiaárak is jelentősen nőttek, akinek lejárt a lekötött szerződése, annak most dupla vagy leginkább tripla áron számláznak, amit már nem lehet áremelés nélkül kitermelni. A vendéglátást régóta sújtó munkaerőhiány sem javult sajnos, a bérigények már tényleg a nyugati árszínvonal környékén vannak – sorolta a szakember.

Aranyárban a málna és a pisztácia

Erdélyi Balázs beszélt arról is, hogy a legtöbb olyan alapanyag drágult, ami a szakmájukban nélkülözhetetlen. A tejtermékek ára 50-100%-kal nőtt az elmúlt évhez képest, és már annak is örülnek, ha kapnak elegendő mennyiségű vajat vagy tejszínt. A gyümölcskészítmények is szinte a duplájára emelkedtek, ezek nagy része külföldről érkezik, így a mostani euró-forint árfolyam sem kedvez nekik. De a szép, jó minőségű magyar málna kilónkénti ára is 16 ezer forint a kora tavaszi szezonban, a szintén még nem szabadföldi eper pedig 4000-4500 Ft körül mozog jelenleg. A külföldről beszerzett szicíliai pisztácia már régebben is „aranyárban” volt, és elfogadta a szakma, hogy a pisztáciafagylalton nem lehet keresni egy fillért sem, sőt, néha még rá is fizetnek. Viszont kihagyhatatlan egy igényes fagylaltkínálatból a száz százalékos pisztáciából készült fagylalt, ami nem rikító zöld és nem mandula vagy marcipán ízű – summázta a szakember. Mindent összevetve, a fagylalt árának átlagosan 20-25% közötti áremelése még nem is biztos, hogy fedezni tudja a szakma megnövekedett kiadásait – fogalmazott.

A cukrász ipartestület elnöke kitért a tölcsér, illetve a sétálópoharak problémájára is, amelyek után a legutolsó NAV álláspont szerint 27 százalékos Áfa fizetendő, mivel ha a vendég ezekbe kéri a fagylaltot, akkor az elvitel szándékát fejezi ki. Az érdekképviseleti vezető szerint ugyanakkor sokan így is helyben fogyasztják el a jeges édességet, azaz azt valójában öt százalékos Áfakulccsal lenne igazságos megterhelni. Hozzátette, ha így lenne, ezzel biztosan meg lehetne állítani a fagylalt további áremelkedését is.

Klasszikus vagy egzotikus ízek?

Erdélyi Balázs azzal kapcsolatban, hogy a magyar fogyasztó a klasszikust vagy az egzotikust keresi-e inkább, azt mondta, fej-fej mellett van a hagyományos és a kicsit izgalmasabb, extrémebb ízvilágok utáni kereslet. Ugyanakkor rámutatott, ha a mennyiségek tekintetében nézzük, akkor még mindig a klasszikus ízek felé dől el a mérleg. Jó látni, hogy egyre több helyen vannak igazán letisztult fagylaltok, egyszerű, érthető ízek, de maximális minőségben elkészítve. Sok vendég többre értékel egy tökéletesen elkészített eperfagylaltot, egy fűszerekkel, variegatóval és egyéb járulékos alapanyagokkal dúsított fantázia eperfagylaltnál – hangsúlyozta, majd hozzátette, ez nem is baj, hiszen a letisztult ízekhez kell a legtöbb szaktudás és a legjobb alapanyagok használata.

