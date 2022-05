Tervezzük meg a túrát előzetesen, vegyük számba, hogy mi kerüljön a hátizsákunkba, hiszen a természetjárás során nem mindegy, milyen „terhekkel” megpakolva tesszük meg a kitűzött utat. Gere Gergő, a Bakancskoptató blog szerzője azt javasolja, túra előtt gondoljuk arra, milyen időjárás várható, milyen terepre megyünk. A legfontosabb a térkép beszerzése vagy a túraútvonal letöltése. Folyadékról, élelemről gondoskodnunk kell az indulás előtt, de ésszel csomagoljunk. Az egynapos túrához egy 20-25 literes hátizsák elegendő. A napi folyadékfogyasztásunk legalább másfélszeresét tegyük a hátizsákunkba és az interneten tájékozódni lehet előzőleg a vízvételi forrásokról a kozkutak.hu oldalon. A túrázás során felhasznált fizikai energiát lassan felszívódó élelmiszerekkel, magnéziummal és kalciummal tudjuk a legjobban pótolni. Ha szívesebben fogyasztunk szendvicset, akkor azt készítsünk előre, vannak, akik inkább magvakkal dúsított vagy teljes kiőrlésű termékeket fogyasztanak.

Alapvető elsősegély-felszerelést is csomagoljunk a bőrfelszíni sérülések vagy kullancs esetére. sebtapasz, fájdalomcsillapító, kullancskiszedő csipesz legyen nálunk. Váltás póló nyáron vagy zokni esőben is jól jöhet. Túrázás során kimelegszünk, a túl sok ruhát azután pedig cipelhetjük magunkkal. A megfelelő lábbeli megválasztása elengedhetetlen, a nadrág hossza évszakfüggő, de jó időben is előnyös lehet a térdközépig érő változat, a felső ruházatnál a hideg, szeles időben a több rétegű, míg melegben a szellős, könnyen száradó darabokat részesítsük előnyben. Tűző napsütés ellen védelmet nyújt a fényvédő krém, a sapka és a napszemüveg is. Ne hagyjuk otthon az esőkabátot, ami nem csak a csapadék, hanem a szél ellen is védhet. Zseblámpa vagy fejlámpa mellett egy több funkciós svájci bicska és egy kis helyet igénylő kihajtható ülőpárna se hiányozzon a hátizsákból. A tisztálkodásról és higiénéről se felejtkezzünk meg, a lebomló anyagból készült nedves toalettpapír az izzadságot is jól felszívja. Legyenek nálunk a tájékozódáshoz szükséges eszközök, és feltöltött telefonnal induljunk útnak. Előnyös a vízálló övtáska, amelybe az iratok, kulcs, telefon jól elférnek. A kisgyermekek részére legyen olyan étel és ital, amit biztosan megesznek, megisznak és a munkamegosztás a túrázáskor is érvényes, a legjobb, ha mindenki saját hátizsákot akaszt a hátára, benne a számára szükséges dolgokkal.

Fotó: Gere Gergő

Egynapos túrák a családdal

Gere Gergő néhány túralehetőséget is ajánlott családoknak. A természet különleges szépsége várja a kirándulókat a Burok-völgyben, amely a Keleti-Bakony legnagyobb kiterjedésű rögén, a Tési-fennsíkon található. Érdekes, ritka természeti jelenségeket mutató természetvédelmi terület, környezetétől eltérő klímája, viszonylagos elszigeteltsége, botanikai és zoológiai érdekességei miatt igazi kincsestár. Saját ökoszisztémával rendelkező kis völgy, a mintegy 12 km-es főága Királyszállástól Bakonykúti községig terjed. Tavasszal hóvirágmező, medvehagymamező, barlangok és kidőlt fák, háborítatlan „őserdő”, sejtelmes, árnyas vidék burjánzó vegetációval. Igazi vadregényes táj kevés szinttel és látványos sziklafalakkal, a szurdok akár egyben is végigjárható egy nap alatt.

A Velencei-hegyég alapterülete nem jelentős, de Magyarország legöregebb hegysége mégis rengeteg látnivalót kínál. A Velencei-tavat és a Balaton-felvidéket is megcsodálhatjuk az idilli fekvésű Sukoró községből induló körtúrával, bolyonghatunk a Velencei-hegység legmagasabb „csúcsai” körül, a hangulatos Hurka- és Bodza-völgyön át az Angelika-forrásig, majd a Meleg-hegy oldalában terpeszkedő Nagy-legelőn átvágva vissza a faluba.

A Dunakanyar és a Börzsöny rejtett gyöngyszeme Királyrét, új Várhegy-kilátójából elképesztő körpanoráma nyílik, emellett érdemes felkeresni az ottani Hiúz Ház Erdei Iskola és Látogatóközpont földszinti nagytermét, valamint a királyréti tanösvény gyerekeknek és felnőtteknek is újdonságokat tartogat. Az erdei vasút Kismaros és Királyrét között közlekedik a Morgó-patak völgyében, az utazás 30 perc, izgalmas élmény minden korosztály számára.

A Visegrádi-hegység egyik népszerű kirándulóhelye Dobogókő, ahonnan számos túraútvonal indul a szélrózsa minden irányába. Egyik klasszikusa a Thirring-körút, hossza két kilométer. Kacskaringós keskeny ösvények, karcsú bükkfák, meredek sziklafalak, fák közül nyíló csodás panoráma, sziklaképződmények és pompázó aljnövényzet várja a kirándulókat.