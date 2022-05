A Szép Mentés felmérésből az derült ki, hogy a különböző közlekedési szituációknál érezhető a bizonytalanság a mentőautó elengedését illetően, három sofőrből csupán egy tudta, hogy mi a teendője. Az Országos Mentőszolgálat Alapítvány segítségével ráirányítjuk a figyelmet a helyes közlekedési magatartásra, hogy magabiztosabban cselekedjünk, ha a mentőautó elengedéséről van szó. Sorozatunk befejező részéből megtudhatják: mi a teendő gyalogosként, ha megkülönböztető jelzéssel közlekedő jármű jön.

Gyalogosként is az a legfontosabb feladatunk, hogy adjunk utat a mentőnek. Ne szaladjunk át a zebrán, ne induljunk keresztül az úton bringával, akadályozva így az útját, hiszen nem biztos, hogy jól fel tudjuk mérni, mennyire van közel a szirénázó autó. Legyünk körültekintőek! Ha elhaladt a mentő, akkor is várjuk meg, míg helyreáll a forgalmi rend, hiszen ilyenkor az autók is összevissza állhatnak, rálógva a járdára, átlógva a piros lámpán.

Ne feledjük: ha túl hangosan hallgatunk zenét fülhallgatóval, nem fogjuk hallani a szirénát, ami különösen veszélyes akkor is, ha gyalogosként, biciklivel vagy rollerrel közlekedünk. Márpedig a sziréna hangja az első jelzés, amiből tudjuk: megkülönböztető jelzést használó jármű közeledik felénk.