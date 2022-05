Bagdi Bella számos könyv és dal szerzője, előadója, az országos boldogságprogram létrehozója, a boldogság nagykövete szerint a szubjektív jóllét arra utal, hogy mindenki maga ítéli meg, milyen mértékben érzi magát boldognak, a saját adottságai alapján. Viszont a szubjektív jóllétnek van három fontos összetevője: a pozitív érzelmi állapotok gyakori jelenléte, a negatív érzelmek relatív hiánya és az élettel való elégedettség. Ezekből tevődik össze egy általános elégedettségérzet. Ezekben a válságos napokban, hetekben, amikor nagyon oda kell figyelnünk egymásra, ha valaki képes arra, hogy őszintén szeressen és vannak körülötte, akiket szerethet és tud nekik segíteni, akkor boldognak mondhatja magát.

Egyéni és közösségi motiváció

A boldogság a legfontosabb célja az életünknek. Bagdi Bella úgy véli, külön kell választani az egyéni és a közösségi szinten lévő motivációnkat. Egyéni szinten a boldogság pumpálja az energiát a mentális egészségünk csúcsállapotának fenntartásához, a boldogság a minőségben élhető élettartam meghosszabbítója, a lelki egészségünk aranyalapja. Kutatások igazolják, akik boldogabbak, tovább élnek akár 10 évvel is pesszimista társaiknál. Közösségi szinten is megmutatkozik a boldogságra való törekvésünknek a pozitív hatásai: a boldog emberek tudatosabban élnek, felelősséget vállalnak, elfogadják magukat és másokat, és ennek megfelelően viselkednek. Nagy árat fizetünk a boldogtalanságért: sok sebet okozunk ezáltal másoknak is és magunknak is. Ezzel szemben a boldog emberek boldog családokat, közösségeket és társadalmat hozhatnak létre, és akkor a világ egy sokkal jobb hellyéválna.

Tanulható stratégiák

Vannak, akik egy életen át keresik a boldogság kék madarát és közben észre sem veszik, amikor megélik, mert valami nagynak, rendkívülinek, misztikusnak képzelik el. Bagdi Bella szerint a misztikus szót a mindennapi szóhasználatban arra használják az emberek, amikor valamit nem értenek, nem ismerik, mert tájékozatlanok a témában. Vannak technikák, amelyeknek a segítségével fejleszthetjük a boldogságra való képességünket, ezeket meg lehet tanulni. Két fontos tényező markánsan befolyásolja a boldogságszintünket: az egyik a boldogságteremtő képesség – azoknak a technikáknak, azoknak a stratégiáknak a fejlettségi szintje, amellyel pozitív élményállapotokba hozhatjuk magunkat, a másik pedig a pszichológiai immunitás, azaz a stresszkezelésnek a hatékonysága. A stresszkezelő, a boldogságteremtő és fenntartó stratégiák elsajátításával, alkalmazásával boldogabban élhetünk és jelentősen hozzájárulhatunk mentális egészségünk kikezdhetetlenségéhez, erősítéséhez.

A tudatállapot a meghatározó

A legtöbb ember a külső változásoktól reméli, hogy majd boldogabb lesz. Ezzel szemben kutatások igazolják, hogy a külső dolgok, amelyektől nagy változást várunk az életünkben, pusztán csak kis változást hozhatnak. Vajon miért? Mert a boldogságot inkább az ember tudatának állapota határozza meg, semmint a külső körülmények – tette hozzá Bagdi Bella. Miközben a külső dolgok megszerzésére törekszünk, figyelmen kívül hagyjuk azokat a forrásokat, amelyek valódi boldogságunkat és lelki jóllétünket táplálják. Ha a pénz boldogítana, akkor minden gazdag ember boldog lenne. A kutatások azt erősítik meg, hogy a boldogságunk szempontjából a belső feltételeknek erősebbnek kell lenniük, mint a külsőnek. Vagyis a mentális jóllétünk fejlesztésére legalább olyan nagy hangsúlyt kellene fektetnünk, mint amennyit a külsőségek építésébe belefektetünk. Tanuljuk meg élvezni az élet csodáját. A boldogság mindig ott van a jelenben, egyszerűen csak észre kell vennünk, megragadni, átélni egy-egy pillanat szépségét, fontosságát.



Mit választanánk? - Bagdi Bella javasolta, végezzünk el egy gyors felmérést. Daniel Gilbert pszichológus példájával élve gondolkodjunk el a két különböző jövőn. Próbáljuk meg elképzelni, melyik lehetőséget választanánk: nyerni a lottón 100 millió forintot, vagy paraplégiásnak lenni. A paraplégia az alsó végtagok bénulását jelenti, mely leggyakrabban a gerincvelő károsodása, ill. olykor a környéki idegek sérülése miatt következhet be. Nagy valószínűséggel úgy gondoljuk, nem szükséges átgondolnunk, a válasz egyértelműen a 100 millió forintra esik. Pedig a kutatási adatok szerint - amelyek azt mutatják meg, mennyire boldog ez a két embercsoport egy évvel a lábak bénulása után és egy évvel a lottónyeremény után - bármennyire is hihetetlen, de a lottónyertesek és a paraplégiások egyformán elégedettek az életükkel a történtek után egy évvel.