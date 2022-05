A koronavírus előbb ijedtséget okozott, és mindenki behúzta a kéziféket, majd az első nyitás után az emberek ráébredtek, hogy szívesebben járnak autóval, mint tömegközlekedéssel – mutatott rá az autópiaci áremelkedés 2020-as kiinduló pontjára Katona Mátyás, az Autonavigátor és a Használtautó.hu szakértője. Hozzátette, ez elsősorban az olcsóbb használt autók körében jelentett többletkeresletet, és kezdte az árak felhajtását. Ugyanakkor az autógyártók a márciusi-áprilisi sokk után mind visszafogták termelésüket, és amikor a vevők visszatértek, csökkentett szállítási kapacitással szembesültek. Rég nem látott módon keresleti piac alakult ki, a hosszú szállítási időkkel és emelkedő árakkal szembesülő vásárlók pedig elkezdtek a használt autók piacán is szétnézni. Ám mivel kevesebb új autó fogyott, kevesebb fiatal használt gépkocsi került a piacra, és az azok kapcsán megnövekedett kereslet az árak emelkedését generálta – magyarázta. Erre erősített rá tavaly év közben a chiphiány, majd további alkatrészek, nyersanyagok hiánya is, amelyek kapcsán megoldás a közeljövőben még csak nem is látható – jegyezte meg.

Kevesebb az újszerű autó a piacon

A Használtautó.hu adatai szerint míg 2020 első negyedévében 2,551 millió forint volt a hirdetési átlagár, addig másfél évvel később, a tavalyi utolsó negyedévben már több mint kétmillió forinttal magasabb, 4,682 millió forint. Ebben természetesen az újonnan hirdetett szalonautók is benne vannak, azaz az új autók piacán az elmúlt két évben tapasztalt mintegy 35-40%-os áremelkedés eleve felfelé húzta az árakat, de jól látható az is, hogy a használt autók ára még jelentősebben nőtt – mutatott rá Katona Mátyás. Hozzátette, 2022 a hirdetések átlagárában egyelőre nem hozott áremelkedést, ugyanakkor látni kell, hogy eközben a meghirdetett autók átlagos életkora nőtt. Azaz valójában az áremelkedés nem állt meg, csak még kevesebb az új és újszerű autó a piacon – hangsúlyozta, majd megjegyezte, beszédes adat, hogy ma egy három éves autó akár 100 ezer kilométerrel jellemzően többe kerül (forintban), mint amennyiért újonnan eladták.

A szakértő beszélt arról is, hogy az eladásra kínált autók száma egyértelműen csökken, ugyanis az egyre drágább új autók és az egyre hosszabb szállítási idők sokakat késztetnek jelenlegi autójuk tartására, ráadásul a meghirdetett autók forgási sebessége is jól láthatóan csökkent, így kevesebb eladásra szánt használt autó található egy időben a piacon.

Az Astra és a Golf a legnépszerűbb

Katona Mátyás arról is beszélt, hogy minél keresettebb egy modell, annál jelentősebb az áremelkedése. A Használtautó.hu felületén a tavalyi évben a legtöbben Opel Astrára kerestek, ez a modell vezette a használt autó importot és a hazai tulajdonosváltásokat is, idén pedig a Volkswagen Golf áll a keresések élén, de a tulajdonosváltásoknál Opel Astra, Suzuki Swift, Ford Focus hármas látható a dobogón.

A kínálat nagyjából a hazai autóállománnyal korrelál, így a hirdetések számában vezető az Opel Astra, a Volkswagen Golf, a Ford Focus, a Suzuki Swift és a Skoda Octavia. Mivel az újonnan népszerű modellek használtan is kelendőek, a kereslet és a kínálat nagyjából egyezik, de vannak olyan típusok, amelyekre átlag feletti az igény. Például a hibrid és elektromos modellek kapcsán a használtpiacon ugyanúgy nagyobb jelenleg a kereslet, mint a kínálat, ahogy például a fiatal használt dízelekre is, hiszen az új autók piacán azokból is kevés fogyott az elmúlt években – húzta alá a szakértő.

A tavalyi évben egyébként 818 557 tulajdonosváltást regisztráltak hazánkban a használt autóknál, míg új autóból 121 920 került forgalomba a Datahouse Kft. adatai szerint, ám utóbbiak több mint negyede rövid időn belül külföldre távozott – emelte ki Katona Mátyás, aki szerint így aztán kilencszer-tízszer annyi használtautó-adásvétel adódik, mint valós újautó-vásárlás.

Sokszor félévet is várni kell új autóra

Az új autók piacáról szólva a szakértő azt mondta, jelenleg a vásárlói kedv még stabilan megvan, ugyanakkor a gyártók szállítási kapacitása még mindig a kereslet alatt van, egy-egy népszerűbb modellre egy év feletti várakozási idővel is lehet számolni, de a piacon szinte általános a fél év – egy év közötti szállítási idő. Ez az árak emelkedéséhez is stabilan hozzájárul – persze a nyersanyagok hiányán és az infláción túl – jegyezte meg, majd végül az orosz–ukrán háborúra is utalva úgy fogalmazott, általános vélekedés, hogy még jó ideig nem várható az áremelkedés megállása az autópiacon. Minden nyersanyag és az autógyártáshoz nagy mértékben szükséges energia ára is emelkedik, miközben az autógyártók fejlesztési költségei és kötelezettségei sem apadtak. Az elkövetkezendő egy-két évben nem várható a piac megnyugvása, utána lehet rá esély, de jelenleg három hónapra is nehéz előre látni, nemhogy három évre – zárta gondolatait.

Egyre magasabb az átlagéletkor

Szomorú képet fest a hazai autóállomány átlagos életkora, amely ma már 15 év. A Használtautó.hu hirdetéseinél 12 év az átlagéletkor, azaz a hazai autóvásárlók nem elég, hogy zömében csak használt autó vásárlását tudják megengedni maguknak, jellemzően 10, nem ritkán 15 év feletti autót vásárolnak.