Az utóbbi egy évben átlagosan mintegy 70 százalékkal emelkedett a búza ára, de esetenként akár meg is duplázódott. Ez azt jelenti, hogy a 2021-es hetvenezer forintos induló ártól mára addig jutottunk, hogy akár 125-140 ezer forintot is kérnek a gazdák a kenyérgabonáért tonnánként. Mindez várhatóan továbbgyűrűzik a liszt árába is, abban pedig egyelőre csak bízhatunk, hogy az idei termés eléri majd az utóbbi tíz évben megszokott minimum ötmillió tonnás mennyiséget.

Az elmúlt aszályos időszak egyértelműen hatással volt az őszi vetésű gabonára, amelynek 23 százaléka jó, 50 közepes, 27 százaléka pedig gyenge minősítést kapott egy közelmúltbeli állapotfelmérésen – hívta fel a figyelmet a nem túl kecsegtető eredményre Pótsa Zsófia, a Magyar Gabonafeldolgozók, Takarmánygyártók és Kereskedők Szövetsége főtitkára. Hozzátette, ugyan az elmúlt öt év hasonló időszakaiban végzett vizsgálatok átlaga ezzel szemben 48,6 százalékban jó minőséget mutatott, egyelőre van arra remény, hogy idén sem szakad meg az a 2013 óta tartó trend, amely szerint mindig ötmillió tonna felett volt a betakarított búzatermés. Aratásig azonban még bőven van idő, májusig hivatalos termésbecslés sincsen.

Az ukrán gabonaraktárak tele vannak

Hogy a hazai termésmennyiség indokol-e majd áremelést, az tehát egyelőre nem látszik, az viszont igen, hogy 2020 és 2021 júliusai, azaz a két aratási időszak között nőtt a búza tonnánkénti ára, a tendencia pedig nemcsak hogy folytatódott napjainkig, hanem az orosz-ukrán háború miatt eddig nem látott magasságokat produkált. Számokban ez azt jelenti, hogy a 2021-es hetvenezer forintos induló ár mára 125-140 ezer forintig is felkúszik, bár Pótsa Zsófia szerint ez egyelőre a maximum, és átlagosan 70 százalékos áremelkedéssel lehet számolni a gabonapiacon. A szövetség főtitkára rámutatott, az elmúlt egy évben folyamatosan növekvő üzemanyag- és szállítási költségek, a munkagépek üzemeltetése, valamint a műtrágya árak emelkedése is bőven ebbe az irányba tolta már az árakat, amit a szomszédban zajló háború azzal tetézett, hogy erősen keresleti piacot alakított ki a világban. Ukrajna és Oroszország ugyanis a legnagyobb gabonaexportőröknek számítanak, és míg előbbi lényegében kiesett a piacról, addig utóbbiról sem tudjuk, hogy milyen ütemben és hova fog szállítani. Hiány van búzából és kukoricából is, és még az is lehet, ami meglehetősen szokatlannak számít, hogy a két gabonafajta ára össze fog érni. Pedig az ukrán raktárak tele vannak, csak éppen el van vágva a megszokott, Fekete-tengeren történő nagy mennyiségű szállítás lehetősége. Most közúton és vasúton próbálkoznak, de az egészen más kapacitást jelent, mint egy 60 ezer tonnás teherhajó – magyarázta a szakember.

Nálunk nincs hiány

Pótsa Zsófia arról is beszélt, hogy Magyarország nettó búzaexportőr, ami azt jelenti, hogy egyáltalán nem szorulunk importra, hanem csak kiviszünk az országból: 95 százalékban az Európai Unió a célpiacunk, azon belül is Olaszország, a harmadik országok közül pedig Bosznia-Hercegovinába megy még tőlünk kisebb mennyiség. Hozzátette, az EU-ban sincs gabonahiány, hiszen az unió is nettó búza exportőr, amely idei kiviteli szándékát az eddigihez képest hatmillió tonnával épp megnövelte. Mindez azt jelenti, hogy az orosz-ukrán helyzet nincs közvetlen hatással ránk, nálunk nem kell hiánytól tartani, a globális következmények miatt azonban erősek a közvetetten, leginkább anyagi oldalon jelentkező problémák. A Gabonaszövetség főtitkára megjegyezte, ezek a problémák fokozatosan gyűrűznek tovább az élelmiszeripar további szintjeire, a malomipar például még biztosan nem a 125-140 ezer forintos búzához állította be a liszt árát. Márpedig ebben a szezonban még kell kenyérgabonát vásárolnia a szektornak, ami óhatatlanul maga után fogja vonni a liszt árának további növekedését.

Pótsa Zsófia végezetül úgy fogalmazott, középtávon tehát tartósan magas árakra számítanak, ami a malom- és a takarmányipart is sújtja, így a sor végén várhatóan a kenyér, a hús, a tejtermékek és a tojás ára is tovább fog drágulni.