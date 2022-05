Áprilisban érkezett olyan mennyiségű csapadék, amely talán már a mélyebb rétegből hiányzó nedvességet is pótolni tudja, ám a tavaszi aszály vélhetően hatással lesz az idei terméshozamokra – utalt érdeklődésünkre a vízhiány lehetséges következményeire a NAK kommunikációs osztálya. Hozzátették, az elmúlt időszakban évente 100 – 300 milliárd forintnyi hozamkieséssel kellett emiatt a mezőgazdaságnak számolnia.

Ki kellett tárcsázni a repcét

Azzal kapcsolatban, hogy mely növényeket érinti igazán érzékenyen ez a helyzet, azt válaszolták: az őszi káposztarepce az aszályos időjárás „nagy vesztese”. Már az ősz folyamán több területen gyengének bizonyult a kelés, ezért számos helyen kitárcsázták az érintett állományokat. A repce nehezen viselte az ősz óta tartó száraz időjárást. Mivel tápanyagigényes, és nem volt elegendő csapadék, a növények megrekedtek a fejlődésben. További probléma volt, hogy a vegetáció megindulása után fagyos időszak következett, ami további károkat okozott. A vetések sok helyen hiányosak, a nagyon gyenge állományok kitárcsázása folyamatos, országosan eddig csaknem 14 ezer hektárnál tartanak. A gazdálkodók ezeket a területeket inkább felülvetik tavaszi kultúrákkal, napraforgóval, kukoricával vagy cirokkal – hívták fel a figyelmet.

A legnagyobb őszi vetésterülettel rendelkező növényünket, a búzát is megviselte a szárazság, illetve a túl enyhe téli időjárás. Még az időben elvetett búzaállományok is eléggé heterogén képet mutatnak, ezeknél a kelés még megfelelőnek volt mondható, ám a későbbi aszályos, hótakaró nélküli hideg erősen éreztette a hatását.

Öntözés megkötésekkel

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamarától megtudtuk azt is, vízhiány esetén öntözéssel az aszály még elkerülhető, ennek azonban egyik nyilvánvaló feltétele, hogy legyen rendelkezésre álló öntözővíz. Öntözni hazánkban elsősorban felszíni vízből, ennek hiányában felszín alatti vízből lehet. Hiánynak minősül az is, ha aránytalanul nagy költséggel járna a felszíni víz odavezetése. A felszín alatti vizek esetében elsősorban talajvízből lehet öntözni, rétegvizek esetében – azaz ötven méternél mélyebben szűrőzött kutaknál – már csak mikroöntözéssel lehet a termesztett növény vízigényeit kielégíteni. Ennek oka, hogy biztosítani kell a felszín alatti vizek utánpótlódását, hiszen ennek hiányában a vízhozamok jelentős mértékben lecsökkennek – magyarázták. Amennyiben nincs egyensúlyban a vízkitermelés és az utánpótlódás, úgy a felszín alatti vízbázisokban is hiány fog mutatkozik. Sajnálatos módon ez az egyik oka annak, hogy a felszín alatti vizeinket gyenge mennyiségi állapot jellemzi – mutattak rá, majd hozzátették, ilyen vizeken az EU nem támogatja az öntözéssel érintett beruházások uniós finanszírozását. Hosszabb távon gondolkodva tehát figyelembe kell venni, hogy a mezőgazdasági vízgazdálkodásnak egyik eleme az öntözés, de nem az egyetlen – jegyezték meg.

Átalakul a növénytermesztés?

A NAK érdeklődésünkre rámutatott arra is, amennyiben a felhúzódó mediterrán klíma és a szélsőséges időjáráshoz történő alkalmazkodás nem lesz elegendő, úgy bizonyára a mezőgazdasági termelésnek is idomulni kell a termőhely specifikus növénytermesztéshez. Hazánknak azonban van műszaki beavatkozási lehetősége arra, hogy a hazai vízbiztonságot megteremtse, ehhez viszont komoly állami vízgazdálkodási fejlesztések szükségesek, amelynek finanszírozási lehetőségét meg kell teremteni – hangsúlyozták. Magyarország egyedülálló fekvése a Kárpát-medencében azonban jelenleg még lehetővé teszi az átfolyó vizek nagyobb arányú rendelkezésre állását, így azok duzzasztással, tározással történő megtartását, és hasznosítását. Vízrendszereink, csatornáink rendeltetésszerű üzemeltetése, továbbá a hazai tározási, vízpótlási lehetőségek kiaknázása azon túl, hogy a mezőgazdasági területek közel felén tudná stabilizálni a mikroklímát, egyúttal közel félmillió hektárnyi terület öntözési igényeit is ki tudná elégíteni – zárták végül.