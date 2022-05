A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara tájékoztatása szerint Magyarországon 2021-ben közel 1267 hektáron termeltek hivatalosan tormát. A jellegzetes, csípős ízű növény betakarítása októbertől egészen a következő ültetési szezon kezdetéig, márciusig tart, így termésmennyiség tekintetében legaktuálisabban az előző szezonról lehet beszélni, amely meghaladta a 12 ezer tonnát. Ez az EU éves össztermésének csaknem a fele, és ha tovább szűkítjük a képet, akkor látszik, hogy hazánkon belül ez is lényegében egy térségben, Hajdú-Bihar megyében koncentrálódik. Mára ugyanis - valószínűleg nagy kézimunka igénye miatt - egyetlen termesztőkörzete maradt a tormának: Debrecentől délkeletre, Létavértes, Bagamér, Álmosd, Újléta, Vámospércs, Kokad körzetében található a termőterület 98 százaléka, amely több száz családnak biztosít megélhetést. A szakaszos betakarításnak és a tárolástechnológiának köszönhetően az újtorma betakarításáig nemcsak a hazai, hanem a teljes európai piac kiszolgálására elegendő a magyar termés, így nem csoda, ha a hajdú-bihari torma 85 százaléka külföldre megy. A legtöbbet Németországba, Lengyelországba, az Egyesült Királyságba és Csehországba exportáljuk, jellemzően friss, lédig formában.

Tormával a vírusok ellen

A tormát a jól ismert, és a húsvéti időszakban jelentős keresletnek örvendő reszelt változatán túl savanyított és ecetes tartósított készítményekhez – uborka, káposzta, cékla, vegyes vágott, paprika, csalamádé stb. – ízesítőként is előszeretettel használják. Jellegzetesen csípős ízét a gyökerében lévő butiltiocianát és az allil-izotiocianát okozza. Ezen vegyületek nagyon hasonlóak a mustárolaj hatóanyagához, a nyálkahártyára és a könnymirigyekre hatnak; fogyasztáskor ezért szökik könny a szemünkbe, illetve az orrunkat is erősen ingerli. A frissen reszelt tormának magas a C-vitamin tartalma; baktérium- és vírusölő hatású, fokozza a nyálkahártyák vérellátását, hatásos húgyúti- és vesefertőzések, makacs köhögés, rekedtség, légcsőhurut és krónikus hörghurut esetén is.

Termesszük otthon saját célra

Megyeri Szabolcs, kertészmérnök szerint a torma egy igen könnyen termeszthető zöldségnövény, egy kis odafigyeléssel megteremthetjük számára az optimális környezetet, és ha ez sikerült, akkor onnantól kezdve minden évben friss tormát tehetünk a konyhaasztalra. Rámutatott, viszonylag nagy tömegű lombot nevel, ezért érdemes nagyobb helyet biztosítani számára. Ha túl sok növényt zsúfolunk össze kis területen, akkor nagyobb a gombás- és baktériumos megbetegedések esélye. Tartsuk meg a 30-35 cm sor- és tőtávolságot, ekkor még szellős marad a lombozat – tanácsolta. Amennyiben nem rendelkezünk kerttel, vagy nem találunk számára helyet a veteményesben, akkor akár nagy méretű konténerben is nevelhető – tette hozzá. A szakember kitért arra is, hogy annak, aki tormanevelésre adja a fejét, érdemes gyökérdugványokat beszereznie. Ezek optimális átmérője 10-12 cm, hosszúsága 20-25 cm. Ha ennél gyengébb gyökérrészek kerülnek a talajba, gyengébb növényünk fejlődik, és neveléséhez sokkal több idő szükséges. Ültetésére optimális a szeptember-októberi időszak, de a kora tavasz is, amikor a talaj már felengedett.

Ha kertünkbe ültetjük, ügyeljünk rá, hogy viszonylag nagy tömegű lombot nevel.

Forrás: Dreamstime

Megyeri Szabolcs hangsúlyozta, mivel a gyökérzete fontos a számunkra, ezért a talaj megfelelő előkészítése kifejezetten fontos tényező. A morzsalékos, tápanyaggal feltöltött, semleges vagy enyhén savas kémhatású talaj az ideális számára. Ha rögös, köves, kavicsos, akkor várhatóan amorf rizómák, gyökerek fejlődnek, amely elveszi a konyhai előkészítés és a fogyasztás élvezetét. A homoktalajokat nem kedveli – jegyezte meg, majd kiemelte, szereti viszont a nedves, üde talajkörülményeket, és a fényt. Hozzátette, az ültetésnél jellemző a bakhátas nevelés is, ez esetben nem kell mélyen morzsalékossá tenni a talajt, és a felszedés is lényegesen könnyebbé válhat.

Tippek a tárolásához

Betakarítás után a tárolásnál több lehetőség közül is választhatunk, az egyik legegyszerűbb a pincében való tárolás. Ehhez a torma felületét meg kell szárítanunk, magát a tárolást pedig szellőző faládákban, homokban végezhetjük. Kedvelt tárolási mód a szárított tárolás is. Ehhez kisebb kockákra kell szeletelni a rizómát, és száraz, hűvös helyen szárítani, de sütőben, vagy aszalóban is elvégezhető ez a folyamat. Ezt követően tárolható zacskókban, és tetszés szerint felhasználható. Fagyasztószekrényben is tarthatjuk, ehhez is érdemes kis kockákra szelni, hogy később könnyebben lehessen vele dolgozni. Szintén elterjedt tárolási vagyis inkább már feldolgozási mód az ecetes reszelt torma készítése is.