Pongrác, Szervác és Bonifác, akik a néphitben a fenyegető fagyosszentekként jelennek meg, ellentmondásos figurák, bizonyos kutatások azt is vitatják, hogy egyáltalán léteztek – kezdte érdeklődésünkre Deme Ágnes, néprajzkutató. Hozzátette, a fennmaradt legendák alapján a legvalószínűbb az, hogy Pongrác és Bonifác korai keresztény vértanúk voltak, a 4. század legelején haltak meg, és Rómában vannak eltemetve. Ahogy az ókeresztény mártírok sok más legendában, úgy ők is a hitükért vagy a hitük miatt szenvedtek, álltak ki válogatott kínzásokat, majd jutottak a mennybe. Szervác kilóg egy kicsit a sorból – hívta fel a figyelmet Deme Ágnes – ő időben is később élt, 384-ben a Rajna-vidékén, Maastrichtben hunyt el. Számos csodás gyógyulást kötöttek hozzá, és további érdekesség vele kapcsolatban, hogy a sírját – annak ellenére, hogy esett – sosem lepte el a hó.

Nincs kapcsolat

A néprajzkutató rámutatott, bár általában van analógiás kapcsolat az egyes személyek és a hozzájuk kötődő hiedelmek, szokások között – gondoljunk csak Gyümölcsoltó Boldogasszony napjára, amely Krisztus fogantatására utal, ugyanakkor a gazdák a gyümölcsoltást is ekkor végzik – a fagyosszentekhez kötődő néphagyomány kizárólag naptári jellegű, ugyanis a három férfi életéről fennmaradt kevés adat nehezen hozható kapcsolatba a május derekán érkező fagyokkal. További érdekességet jelent, hogy ez a három szent a paraszti néphitben nem a szokásos közbenjáró, segítő szerepben jelenik meg, hanem határozottan fenyegető figuraként. A fagyosszentektől való félelem rendkívül erős volt, ezért jó értelemben vett kultuszuk szinte teljesen hiányzik a néphagyományból, azaz ritkán szenteltek kápolnát vagy szobrot Pongrácnak, Szervácnak és Bonifácnak – magyarázta.

A régi parasztok ilyenkor gyakran gyújtottak tüzet éjszakára a tőkék és a gyümölcsfák között.

Sorsfordító napok

A magyar parasztság hitvilágát nézve meghatározó a szentek tisztelete, illetve napjuk az időjáráshoz és valamilyen mezőgazdasági munkához való kapcsolása. Az évszázados paraszti megfigyelések szerint ebben az időszakban a melegedő időjárás, ami már egy érett tavasz, hirtelen hűvösre fordul, akár még fagyot is hoz, és ez tönkreteheti a kikelőben lévő vetést, illetve a fákon a rügyeket, de kárt tehet a szőlőben is. A régi emberek ezekre a megfigyelésekre alapozva konkrét stratégiát alakítottak ki például a növények ültetésével kapcsolatban. Május 12., 13. és 14. tehát fontos gazdasági fordulónak tekinthető, amely megszabta a régi földművesek évi menetrendjét – hangsúlyozta. Deme Ágnes rámutatott arra is, hogy a három vértanú napjaihoz lazán kötődik a május 25-i Orbán nap is – őt leginkább a szőlővel hozták összefüggésbe – amikor a néphagyomány szintén fagyot vár, de az Ipoly folyó mentén a május 15-i Zsófia nap is hasonló jelentőséggel bírt. Ezek is mutatják, hogy a lehűléstől vagy a fagykártól való félelem nem korlátozódik három napra, hanem május második felében lényegében folyamatosan számítottak rá.

Rigmusok a fagyról

A néprajzkutató kitért arra is, hogy a fagyosszentek napjai gazdasági határnapokként is funkcionáltak, és funkcionálnak a mai napig. A kényesebb növényeket, például a babot, uborkát vagy a paradicsom- és a paprikapalántákat csak fagyosszentek után ültették ki, mert féltették őket a hidegtől. Deme Ágnes kiemelte, a fagyosszentektől való félelem sok magyar – sőt, osztrák, német – népszokásban, időjósló babonában tetten érhető. Berettyóújfaluban például ismert volt a következő rigmus: „Szervác, Pongrác, Bonifác / Megharagszik, fagyot ráz”. Baranya megyében és a Drávaszögben, a három nap időjárásából a szőlőtermésre igyekeztek következtetni: „Sok bort hoz a három ác, ha felhőt egyiken sem látsz”. Tehát ha tiszta, napos idő van fagyosszentekkor, valószínűleg jó lesz ősszel a szőlőtermés – jegyezte meg.

A néprajzkutató, hozzátette, a régi parasztok ilyenkor gyakran gyújtottak tüzet éjszakára a tőkék és a gyümölcsfák között, de a növények kézi füstölővel való kezelésétől is a hideg távoltartását remélték.