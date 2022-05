Ujhelyy Károly, a Kertészek és Kertbarátok Országos Szövetségének elnökségi tagja érdeklődésünkre a legelején, azaz a palántavásárlásnál kezdte. Arra hívta fel a figyelmet, hogy igyekezzünk olyan növényeket választani, amelyek illeszkednek termőhelyünk adottságaihoz, illetve növénygondozási feltételeinkhez, lehetőségeinkhez. Hozzátette, különösen kezdő kertészek esetében fontos szempont az is, hogy a palánta rezisztens, ellenálló fajta legyen, amely nem igényel sok növényvédelmet. Érdemes tehát az árusítóval beszélgetni hiszen bizonyára ő a termelő is, és sok hasznos tanácsot tud adni a gondozáshoz. A hobbikertész megjegyezte azt is, vásárláskor írjuk fel a fajta nevét, és jelöljük meg egy cetlivel, külön-külön, mert azt, a kiültetésig elfelejtjük, és összekeverhetjük.

Tépjük meg a gyökereket!

Ujhelyy Károly felhívta a figyelmet a helyes ültetés fontosságára is, amely olyan, mint a ház alapjának építése. Ha a poharas palánta gyökerei túlfejlődtek, és tömött fehér burkolatot képeznek a pohár külső palástján körbefutva, akkor ezt a gyökér felületet kissé meg kell tépni, hogy a gyökerek iránya kifelé mutasson – tanácsolta. Ellenkező esetben néhány hónap múlva egy gyökereivel körbe futó dugót képez, és a környező talajból nem tud megfelelő mennyiségű tápanyagot felvenni. Erre a cserepes virágok, és konténeres facsemeték ültetésénél is érdemes figyelni – magyarázta. A Kertszövetség országos elnökségi tagja kiemelte azt is, a kiültetendő palántákat először néhány napig szoktassuk a helyi körülményekhez. Kiültetés után pedig árnyékoljuk az erős napsütés ellen, ameddig az új hajszálgyökerek képesek lesznek felvenni a talajból a párologtatáshoz szükséges mennyiségű vizet. Ezért előnyös poharas kivitelű palántákat vásárolni – tette hozzá.

A palánta lyukba tegyünk jó minőségű földet, hogy a gyökerek intenzíven fejlődhessenek.

Ültetési tippek

A hobbikertész szerint a palántázást a karalábé és káposztafélékkel, valamint a saláta kiültetésével kezdhetjük, hiszen ezek nem kényes palánták, egy maréknyi sáros gödröcskében kiültetve is megnőnek különösebb dédelgetés nélkül. Arra viszont ügyeljünk, hogy a saláta palántának csak a gyökérrésze kerüljön a földbe, a levéltorzsa a föld felett legyen – hangsúlyozta.

A paradicsom és a zeller ültetését is megkezdhetjük már május elején, akár egymás mellé is kerülhetnek, hiszen jó társak. A paprikával viszont ajánlatos legalább a fagyosszentek utánig várni, mielőtt szabadföldbe kerülnek. Egyébként a paradicsom és a paprika palántákat először szoktatni kell a szabadföldi erős napsütéshez úgy, hogy néhány órára félárnyékos, majd fokozatosan naposabb helyre tesszük őket – mondta Ujhelyy Károly, sőt hozzátette azt is, még kiültetés után is ajánlatos egy hétig árnyékolni, amíg a hajszálgyökerek kellő intenzitással fel tudják venni a vizet a talajból. Amennyiben erre nincs mód, mindenképpen poharas palántákat vegyünk, de nem árt a vásárlásnál, a pohárból kivéve megnézni a gyökerek állapotát, legalább szúrópróba szerűen. A palánta lyukba tegyünk jó minőségű földet, hogy a gyökerek intenzíven fejlődhessenek. Belocsolás után két hétig semmilyen tápoldatot ne használjunk, hiszen csak így kapunk erőteljes gyökereket – tanácsolta.