– Egyre nagyobb az igény a kis példányszámú könyvek gyártására. Mi nem kifejezetten könyvnyomda voltunk, de akkora a kereslet az ezer alatti kötetek nyomására, hogy jelentős gépberuházás után fel kellett sorakoznunk – fogalmazott Radek József, a győri Palatia Nyomda és Kiadó Kft. tulajdonos-ügyvezetője. A cég jövőre ünnepli fennállásának harmincadik évfordulóját, ez idő alatt sikerült a régió legnagyobb nyomdájává válnia, tavaly a Covid ellenére növekvő bevétellel zártak. Radek József szerint ez az elmúlt három évtized „szép időszak volt az összes buktatójával, nehézségével együtt”. A tulajdonos-ügyvezető úgy látja, módszeresen, átgondoltan, kitartással és nagy elszántsággal építették fel a Palatiát.

Ő még rakta az ólombetűket a Winkelbe

Radek József nyomdászként, kézi szedőként dolgozott kezdetben a Győr-Sopron Megyei Nyomda Vállalatnál. Mint mondja, „ő még rakta az ólombetűket a Winkelbe”. – A könyvgyártáson dolgoztam, majd Bábolnára kerültem ami egy korszerű, jól felszerelt helyszín volt. Győrben nem kellett semmi mással foglalkoznunk, tényleg csak a könyvgyártással, míg Bábolnán, ahol tíz évig dolgoztam, már a beszállítókkal, vevőkkel is tárgyaltunk. Itt lett nagyobb rálátásunk a nyomdavilágra – mondta József, aki ezután résztulajdonos lett egy induló cégben, majd jött a Palatia. Itt a legegyszerűbb gépekkel, hitel nélkül indultak 1993-ban Juhász Attila tulajdonostársával. A profithoz nem nyúltak, az első komolyabb beruházásuk és hitelbevonás 1997-ben volt.

Radek József (középen) Polgár Krisztinával és Patyi Lászlóval a Hess András-díj átadása előtt.

A papír ára az egekben

– Sokkal vakmerőbb voltam akkor, mára megfontoltabbá váltam, különösen most, amikor az egész piac papírbeszállítási nehézségekkel küzd. Hiszen úgy gondolom, hogy a magasabb nyomdai termékár megfontolásra készteti az ügyfeleket, s a papír ára többek között a magasabb energiaárak miatt több mint duplájára nőtt az elmúlt időszakban – emelte ki József, aki közel hetvenévesen is még mindig dolgozik. Elmondása szerint a megvalósítás öröme és a folyamatos fejlődés fenntartása motiválja most is.

A csomagolásgyártás lehet a nyomdaipar jövője

– A gépek egy idő után korszerűtlenné válnak, de egy új beruházás több százmillió forintba is kerülhet. Egy szakmai konferencián a nemrégiben téma volt, hogy a gyerekkönyvek és a csomagolás lesz a nyomdaipar jövője. Fejlesztést, a fejlődést mindig szem előtt tartjuk, ezért be is ruháztunk és vásároltunk csomagolóanyag gyártásához szükséges gépeket. Azóta folyamatosan kapunk is megrendeléseket dobozok előállítására. A Covid első hullámánál volt egy visszaesés, megállt az élet, nemcsak a nyomdaiparban. Viszont a 2021-es év eredményes volt, az idei pedig kifejezetten jól indult a szektorban – tájékoztatott Radek József.

Nyáron a magazinokat keresik

A szakember rámutatott, hogy hazánkban a könyvek 30 százalékát karácsonykor adják el. A kiadók már el is várják szeptemberben a ünnepekre tervezett kötetek leszállítását, a kisebb megrendelők kivárnak novemberig, de akadnak olyanok is, akik januárban utánnyomást kérnek. – Nyáron inkább a magazinok fogynak, azokat könnyebben leveszik az árusnál a polcról – tette hozzá.

Radek József még rakta az ólombetűket a Winkelbe, hetvenévesen is motiválja a megvalósítás öröme és a folyamatos fejlődés fenntartása.

Így lettek Palatia

– Amikor elterjedtek az e-olvasók, picit megijedtünk, hogy kevesebb könyvet fogunk nyomni. Sajnos az átlag ember ettől még nem olvas többet, aki pedig ritkán vesz a kezébe nyomtatott terméket, az nem fog vásárolni e-olvasót sem – fogalmazott József.

A Palatia exportpiaci részesedése pár évvel ezelőtt 35 százalék volt, ám a koronavírus-járvány miatt lecsökkent 10 százalék alá. – Most próbáljuk ezt visszatornázni, ami talán a növekvő osztrák megrendelésszám miatt sikerülni is fog.

A cég a nevét az első magyar mélynyomó gépről kapta. József szerint kevésbé volt jó a választás, mert a latinban műveltek Paláciának ejtik, viszont szerettek volna tisztelegni a magyar nyomdaipar előtt. – Így lettünk Palatia – zárta Radek József a beszélgetést.

Országos díjak a dolgozóknak. A Palatia munkatársai közül idén ketten érdemelték ki a Hess András-díjat, ami a nyomdaipar egyik legrangosabb kitüntetése, a Nyomda és Papíripari Szövetség adja át: Patyi László, nyomdai előkészítő, digitális üzem vezetője és Polgár Krisztina könyvkötő, csoportvezető-helyettes