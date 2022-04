Aki nem részesülhet a kerti élet örömeiben, az is teremthet magának egy kis növényekkel teli oázist a lakása balkonján, csak megfelelő növényeket kell találnia. Ujhelyy Károly hobbikertész, a Kertszövetség országos elnökségének tagja szerint a legfontosabb, hogy először is nézzük meg, milyen égtáj felé néz a balkon, és hány órát süti a nap. Ennek ismeretében kell növényt választanunk, ha sikeresen akarjuk nevelni, termeszteni.

Örülhetünk a termésnek

A paradicsom és paprika napfényigényes növény. Ha megfelelő a helye, egy tízliteres vödörben három tő is elfér. A koktélparadicsomokat felfuttathatjuk akár két méterre is, hozzá való támasztékkal. A zöldségfélék, petrezselyem, retek, vagy tépősaláta az árnyékosabb balkonokon is megnő. Ha nem csak a hasunkra koncentrálunk, hanem a lelkünket is táplálni akarjuk, néhány tő évelő vagy örökzöld növány cserépbe vagy ládába ültetve is szóba jöhet. Az erkélyeket ízlésesen díszítő színes virágok mindig magukra vonzzák az arra járók elismerő tekintetét.

Mit és hová ültessünk?

Nem minden növény alkalmas egyformán az erkély minden pontjára. Meg kell különböztetni a napkedvelő és a félárnyékot preferáló balkonnövényeket, amelyek megfelelően táptalajban nyárutóig teljes szépségükben pompázhatnak.

A délre néző erkélyre olyan növények valók, amelyek kedvelik az állandó napfényt, mint a petúnia, a gólyaorr, a cserjés margitvirág vagy a csüngő verbéna. A félárnyékot kedvelő növények inkább a keletre vagy nyugatra néző erkélyekre valók. A ciklámen, a nebáncsvirág, valamint az évelő szabadföldi növények, például a páfrány, a repkény és a begónia különösen jól érzi magát a félárnyékot nyújtó erkélyen, de figyeljünk rá, hogy ne öntözzük túl őket.

Ellenőrzés és táplálás

Azokba az egyméteres virágládákba, amelyeket az ablakba helyezünk, ne ültessünk többet 4-5 növénynél – hívta fel a figyelmet Ujhelyy Károly hobbikertész. A csüngőnövényeket a külső részre ültessük, hogy szabadon lógjanak, a magasabbra növő növényt, a láda belső felére ültessük és a maradék helyet kisebb méretűekkel töltsük ki.

Nagyon fontos, hogy ha szép balkont szeretnénk, a virágok földjének nedvességtartalmát rendszeresen ellenőrizzük, és az elszáradt virágfejeket szedjük le a szárról. Ne feledkezzünk meg a virágok igény szerinti trágyázásáról, tápoldatozásáról, hogy hosszú ideig pompázó növényekben gyönyörködhessük.

keretes, elhagyható

Tippek virágválasztáshoz