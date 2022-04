Mi állhat a kommunikációs zavar hátterében?

Az afázia egy tünet, amiről akkor beszélünk, amikor a beszéd, a helyes szavak megtalálása, a megértés, az olvasás, az írás és a gesztikuláció nehezére esik az agyi sérülésen átesett betegnek. A beteg fejében megfogalmazódnak a gondolatok, de azokat nem tudja helyesen kimondani, van, amikor egyáltalán nem tud beszélni. Van az afáziának olyan típusa, amikor a szavak felidézése károsodik, amikor nem jutnak eszébe a szavak a páciensnek, emiatt alakul ki a beszédzavar. Afáziára többféle tünet is felhívhatja a figyelmet. Jellemző, hogy a betegek rövid, befejezetlen mondatokban beszélnek, a mondataiknak nincs értelme, felcserélnek szavakat vagy akár csak egy-egy hangot, felismerhetetlen szavakat használnak, nem értik meg a mások által elmondottakat, írásban is értelmetlen mondatokat írnak le. Afáziát az agyi területek károsodása okozhatja, az egyik típusa, amikor a beszédközpontért felelős homloklebeny, a másik típus, amikor a halántéklebeny károsodik – magyarázza dr. Csányi Attila, a győri Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórház Neurológiai osztályának osztályvezető főorvosa. Az afázia eredete legtöbbször valamilyen érrendszeri rendellenesség, amely az agyi ereket érinti (például stroke). Az afázia kialakulhat az agyban lévő daganat, vagy sorvadásos folyamat (demencia) miatt, amely a már említett homloklebeny vagy halántéklebeny területén lép fel. Okozhatja valamilyen balesetből származó fejsérülés is, de az rendszerint társul egyéb más tünetekkel is, mint bénulás, memóriazavar, viszonylag ritkán tapasztalható fejsérülés esetén csak afázia. Bizonyos afáziatípusoknál, elsősorban a halántéklebeny károsodásánál előfordulhat, hogy a beteg sem írni, sem olvasni nem tud. Vannak olyan esetek, amikor a korábban már beszélt idegen nyelvet is elfelejti a páciens. Az afázia nem örökölhető és egészen ritka formáitól eltekintve, nem fertőző. Fő típusai, a szavak kimondási vagy felidézési zavarai, vagy amikor nem érti a beszédet a beteg. Vagyis a beszéd két alapfunkciója, a kifejezőkészség és a megértés sérül, külön-külön vagy súlyos esetben mindkettőben keletkezhetnek korlátok. Az afázia súlyossága a többi között függ az agykárosodás helyétől és mértékétől, a korábbi nyelvi kompetenciától, illetve az adott egyén személyiségétől is. Dr. Csányi Attila kiemelte, a javulás minden esetben függ a beteg akaraterejétől, együttműködési készségétől is. Egyes esetekben egészen súlyos tünetek javulhatnak évekkel a kialakulásuk után is. Súlyos afázia esetén a cselekvőképesség is károsodhat, akár gondnokság alá is kell venni a beteget. Bruce Willis esetében is számos híradás tudósít arról, hogy már évek óta előfordultak memóriazavarai és bizonyos viselkedési gondjai, így lehetséges, hogy esetében az afázia nem egy akut betegség, hanem egy hosszabb ideje fennálló agyi sorvadásos folyamat tünete.

Afázia – Az Újrabeszélők Egyesülete

Az Afázia – Az Újrabeszélők Egyesülete szakemberekkel nyújt segítséget a betegeknek a felépülésben, tanácsokkal szolgálnak a hozzátartozóknak és a betegeknek is a megfelelő életmód kialakításában, valamint szakszerű és hasznos ismeretekkel segítik hozzá őket, amely segít megérteni állapotukat. Már 15 éve foglalkoznak érdekképviselettel, szervezik az afáziáról szóló ismeretterjesztést és hosszútávú elemi rehabilitációs tevékenységet végeznek, hogy segítsék az afáziás érintettek újratanulását Magyarországon. Logopédusaik és terapeutáik hétfőtől péntekig változatos foglalkozásokat tartanak a hozzájuk forduló érintetteknek és családtagjaiknak. Az ország 10 városában, 11 helyszínen biztosítanak logopédiai rehabilitációt.

Van kiút a némaság börtönéből

Dallos Zsuzsa, az egyesület titkára 2004-ben agyi infarktus következtében lett afáziás, veszítette el beszédkészségét. Szinkrontolmácsként és szakfordítóként három évtizedes tudása és munkája veszett el. Zsuzsa az élő példa rá, hogy szakszerű és rendszeres rehabilitációs foglalkozásokkal, türelemmel, a támogató családdal és a betegközösséggel olyan erőt kapott, amely meghozta az eredményt. A beszédzavara nyomát a kívülálló nem veszi észre, de mint mondja, az angol tudásából nem jött vissza semmi, és a német, de a magyar nyelvben is előfordulnak tévesztései, a számok okoznak nála nehézséget. Ugyan korábbi munkáját fel kellett adnia, de új feladata révén új kapuk nyíltak az életében. Saját sorsa és betegtársai állapota késztette őt arra, hogy 2007-ben létrehozzon egy egyesületet, ahol biztatást, útmutatást és segítséget kaphatnak az afáziás betegek. Pataky Ilona neuropszichológussal, Krasznár Jánosné vezető logopédussal alapították az Afázia – Az Újrabeszélők Egyesületét. Az egyesület pályázati pénzekből, adományokból működik azóta is, amellett hatalmas lelkesedés, szakmai tapasztalat és nem utolsó sorban szeretet várja az afáziásokat és családtagjaikat.

„Minden beteget regisztrálunk, jelenleg hétszáz fő, akit elérünk az ország számos pontján, ugyanis tíz nagyvárosban, köztük Budapesten is elérhetőek vagyunk” – tette hozzá. Az afáziás betegek élete teljesen megváltozik, a gyógyulás rendkívül hosszú, ahogy fogalmaz, végtelen folyamat, ami a páciens akarata és kitartása nélkül nem hoz eredményt. „A család támogatása nagyon fontos, ugyanakkor azt látjuk, hogy rengeteg házasság megy tönkre, mert a felek nem értik egymást, holott az afáziás ember nem értelmi fogyatékos, csak különféle kommunikációs gondjai vannak. Ez a kór változatos tüneteket produkál, megnyilvánulási formája egyénenként változó. Az egyesület húsz logopédus vezetésével csoportos és egyéni foglalkozásokat tart, neuropszichológus a családtagoknak is segítséget nyújt, a zeneterápia is fontos része a rehabilitációnak. Hihetetlen felemelő érzés látni, ha gyógyulnak, vannak, akik ma már újra dolgoznak, minden apró siker hatalmas lépés a fejlődésben és kedvező változásokkal kecsegtet. A Covid-járvány idején egy hét alatt tértünk át az online foglalkozásokra, annyira bevált, hogy azóta is folytatjuk. A nyomonkövetés a legfontosabb feladataink egyike, látni, hogy mit érnek el, mire képesek a páciensek, ez adja az erőt a mindennapokhoz, a csoportos terápiákon sok nevetés van, ami a lelkeket is gyógyítja. Hisszük, hogy a darabokra hullott életek összerakhatók, annak ellenére, hogy az afázia rehabilitációja hosszú és küzdelmes folyamat. Sajnos statisztika nincs a hazai afáziás betegekről, de elmondható, hogy az agyi katasztrófát átéltek 30 százalékánál marad vissza beszédkészség-korlátozottság. Esetükben rendkívül fontos a rehabilitáció, amely magában foglalja a nyelvi fejlesztést, memóriafejlesztést, logopédiai foglalkozásokat, kommunikációs tréningeket egyéni és csoportos formában” – avat be a mindennapi munkájukba Dallos Zsuzsa titkár, aki hangsúlyozza azt is, hogy Bruce Willis, a neves amerikai színész – és itt megemlíthetjük Kulka János magyar színészt is – életéről a médiamegjelenések egyfajta áttörést hoztak, ráirányították a figyelmet az afáziára, mint betegségre. Mert sok esetben van remény a gyógyulásra, a beteg tökéletesen megért mindent maga körül, csupán képtelen megtalálni a szavakat mondandója kifejezéséhez. Akik afáziában szenvednek, nehezen tudnak beszélni vagy írni róla, olyan, mintha a némaság börtönében élnének, pedig van kiút, szabadulhatnak a fogságból nagy kitartással és támogató közeggel.



Kórház utáni lehetőségek - Sok afáziás részesül kórházi kezelésben, amely legtöbbször az agykárosodás elszenvedése után történik. A kórházból való elbocsátást követően sokan további kezelésre szorulnak, ezért fontos, hogy a beteg konzultáljon kezelőorvosával a számára alkalmas lehetőségekről. Az afázia kezelése majdnem minden esetben beszédterapeuta segítségével történik.