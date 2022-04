Rádi Lujza HR és munkajogi tanácsadót kérdeztük, mivel is lehet növelni a dolgozó lojalitását? Úgy véli, az egyik legfontosabb, a megfelelő javadalmazási csomag, ami nem csak a munkabért jelenti. A munkavállaló személyéhez igazított, pénzbeni, vagy akár pénzben nem mérhető javadalmazási elemek is fontosak lehetnek. Azt mutatja, a vezetőség figyel az egyes emberekre éppúgy, mint a családjukra, gyermekeikre, egy családi délután, egy céges kirándulás, közös névnapozás vagy gyermeknapi rendezvény is ide sorolható. Másodsorban fontos az is, hogy a dolgozót bevonják a döntések előkészítésébe, a döntéshozatalba, amitől azt majd magáénak is érzi. Harmadrészt fontos eleme a lojalitás növelésének, ha a munkaszervezésben is megkérdezik a munkavállalót, legyen az műszakbeosztás, távmunka vagy munkaidőbeosztás a közlekedési feltételekhez igazítva. Ebben az esetben a munkavállaló azt érzi és tapasztalja, hogy nem felülről döntenek felőle. A munkaszervezéshez értendő a technikai körülmények biztosítása, de akár a munkavédelmi ital vagy ruha kiválasztása is. Vagyis minden olyan kérdésbe érdemes bevonni a munkavállalót, ami számára fontos és elengedhetetlen a megfelelő és biztonságos munkavégzéshez. Negyedrészt lojalitásnövelő az is, ha a dolgozó számára fejlődési lehetőséget biztosítanak. Akár vertikális vagy horizontális karrierútról beszélünk egy vállalaton belül, ezek lehetősége legyen transzparens és elérhető a munkavállaló számára.