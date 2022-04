Giczi Gergely, az Agrármarketing Centrum ügyvezető-helyettese elmondta, 2013-ban indítottak először kampányt a magyar sertéshús népszerűsítésére, amelyet azóta minden évben megismételnek. Hozzátette, először az volt a céljuk, hogy a fogyasztást mennyiségi oldalról erősítsék, az utóbbi időben viszont már azt igyekeznek ösztönözni, hogy a vásárlók minőségi húskészítményeket tegyenek a kosarukba. Ezzel kapcsolatban rámutatott, míg tíz évvel ezelőtt még 24 kilogramm volt az egy főre eső sertéshús-fogyasztás Magyarországon évente, addig napjainkban átlagosan már 33 kilogramm disznóhúst vagy – húskészítményt eszünk meg. Ez azt jelenti, hogy az elmúlt időszakban minden évben közel egy kilóval sikerült emelni a fogyasztáson, és a végeredmény európai uniós összevetésben is azt mutatja, hogy a sertés visszakerült az őt megillető helyre.

A magyar termék kiváló

Ez persze a jövedelmek növekedésének is köszönhető, sokaknak sikerült felzárkózni a középosztályhoz, és már nekik is telik rá, hogy gyakrabban egyenek húst, ezért az utóbbi években már az is cél, hogy edukáljuk a fogyasztókat a minőségi termékek irányába – jegyezte meg. Giczi Gergely kiemelte, ez alatt elsősorban a feldolgozott húskészítményekre, például szalámikra, virslikre gondol, amelyekből ha tehetjük, válasszuk a magasabb hústartalmút, vagy akár azt, amelyiknek drágább az előállítási költsége, és így a fogyasztói ára is, hiszen ezek valószínűleg finomabbak és egészségesebbek is. Felhívta a figyelmet arra is, hogy a magyar állategészségügyi előírások világszínvonalúak, azaz az itthon előállított termékek kiváló minőségűek, ezért érdemes azokat preferálni vásárláskor. Egyébként a hazai sertésfogyasztás kétharmada magyar áruból történik – tette hozzá.

Tudatos táplálkozás

Az Agrármarketing Centrum ügyvezető-helyettese kitért arra is, szervezetük nem az egyoldalú táplálkozásra buzdít, hanem a tudatosságra, ezért számos kampányuk középpontjában áll például a baromfi, a nyúl, vagy a hal fogyasztása is. Rámutatott, egy kellően vegyes étrend összeállításához adnak tanácsokat, aminek viszont része kell legyen sertéshús is, hiszen az emberi szervezet számára értékes ásványi anyagokat, vitaminokat, nélkülözhetetlen aminosavakat és zsírsavakat tartalmaz. Így vasat, kalciumot, káliumot, cinket, és omega 3, valamint omega 6 zsírsavakat, utóbbiakat a szervezet önállóan nem is képes előállítani. Kiemelte, a vörös húsokkal szembeni lobbit tehát mindenképpen érdemes árnyalni, ha a kiegyensúlyozott táplálkozásra törekszünk.

A törökök óta szeretjük igazán. A sertés már a római időkben is kedvelt táplálék volt a Kárpát-medencében, ám igazán népszerű a török hódoltság ideje alatt lett. A megszálló törökök ugyanis bár mindent felforgattak és elvettek az itt élőktől, a disznókat vallási okokból nem fogyasztották el, így ez jelentette gyakorlatilag a túlélést a magyar társadalomnak, amelynek aztán a kedvenc húsfajtája lett a sertés – magyarázta Giczi Gergely. Az időben néhány száz évet ugorva hozzátette, a 2000-es évek elejétől visszaszorult a háztáji állattartás, így sokkal kevesebben vágnak disznót is, és ezzel a fogyasztás is visszaesett. A vörös húsok elleni lobbi, vagy a vegetáriánus táplálkozás elterjedése is negatívan hatott a keresletre, amelyet az elmúlt tíz évben sikerült látványosan megfordítani – tette hozzá.