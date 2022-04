A játék az legfontosabb tevékenységformája a gyermekeknek, amely elengedhetetlen az egészséges személyiségfejlődés szempontjából. A játékon keresztül gyűjtenek tapasztalatokat a külvilágról, azon keresztül szereznek élményeket, felfedezik általa a saját környezetüket és ismerik meg önmagukat, saját képességeiket, határaikat.

A gyerekek mindennapjuknak nagy részét a játék tölti ki. Már a kisbabák is játszanak, a játék formája a fejlődés során folyamatosan alakul át, tartalma gazdagodik. A gyermek értelmi és érzelmi fejlődésének, szociális és nyelvi képességeinek, valamint mozgásfejlődésének fontos eleme – mutat rá Benczéné Timár Irén tanácsadó szakpszichológus. Fontos azért is, mert a játék élményt, örömet ad, és arra is megtanít, hogyan tudjuk megélni az életünkben megjelenő örömforrásokat.

Az értelmi fejlődés szempontjából is kulcsfontosságú a játék, de olyan funkciók fejlődését is lehetővé teszi, mint a fantázia és kreativitás. A mai gyerekjátékok között sok rendkívül színes, hangot, fényt ad, mozog, így a gyerekeket sajnos nagyon intenzív és erős ingerek érik, amelyek sokkal figyelemfelhívóbbak, mint a fantáziát igénylő játékok. Szülőként érdemes mérlegelni, hogy milyen játékot adjunk a gyermeknek, a készen kapott játéknál nincs szükség a fantáziára, azok a kreativitást nem fejlesztik. Egy fakocka, egy rongybaba adott esetben többet ad a gyermek egészséges fejlődéséhez, mint a készen kapott, színes, mindent tudó játékcsoda.

A játék során a nagy- és finommozgásokat is használja a gyermek, szórakoztató volta miatt fizikai képességei fejlődnek. Az egyedül játszás élménye is elengedhetetlen, ahol a képzelet még inkább szárnyalhat, ugyanakkor az együtt játszás során szükség van problémamegoldó és döntéshozatali képességekre. A játék a társas szabályok begyakorlásának és megtanulásának a színtere is egyben. A gyerekek között kapcsolat alakul, ahogyan egymásra reagálnak, úgy különböző viselkedésmintákat tanulnak. A játék a szülőkkel való, vagy az egyéb szociális kapcsolatokat is mintázza, valamint erősíti. Nyugtató hatású is, hozzájárul a szorongások feldolgozásához és leküzdéséhez is. A szakpszichológus úgy összegezte, a játék során a gyermek minden olyan készségre szert tud tenni, amelyek elengedhetetlenek lesznek későbbi életében.